Росія 2018: що буде, якщо на Чемпіонаті світу лунатимуть расистські вигуки?

Судді можуть вживати заходів, якщо протягом матчів Чемпіонату світу з футболу лунатимуть расистські вигуки, наголошує FIFA.

Посадовці діятимуть на основі трьох стадій: пауза, призупинення гри, або припинення матчу.

«Російський футбольний союз» нещодавно оштрафували на майже 30 тисяч доларів за расистські вигуки фанатів протягом дружнього матчу з Францією в березні, що відбувався в Санкт-Петербурзі на стадіоні, який прийматиме також і матчі Чемпіонату світу цього літа.

Відповідаючи на занепокоєння стосовно Чемпіонату світу в Росії, менеджер команди «Трьох левів» Ґарет Саутґейт сказав, що «ідеальною» відповіддю було б для гравців покинути поле, повідомляє BBC.

Він, однак, додав: «це означає, що нас викинуть з турніру. Не думаю, що гравцям цього б хотілось».

Гравцям, які покидають поле, показують жовту картку і команда наражається на ризик бути виключеною зі змагання.

Як точно виглядає «трьох-ступінчастий процес FIFA”?

Якщо лунають расистські, чи дискримінаційні вигуки, суддя може оголосити паузу в матчі і дати вказівку про те, щоб вигуки припинились.

Якщо вони триватимуть, суддя може призупинити матч, дати вказівку зробити ще одне оголошення і почекати, щоб вигуки припинились.

Якщо вони не зупиняються, суддя може припинити матч.

Що ще робить FIFA, щоб підтримати гравців?

На кожному матчі Чемпіонату світу будуть присутні по троє спостерігачів, які стежитимуть за поведінкою вболівальників.

Таке оголошення FIFA прозвучало після заяв захисника команди Англії Денні Роуза, що він «онімів» до расистських лайок і «не вірить» у «правосуддя» футбольних посадовців.

Роуз також попросив свою сім’ю не їхати до Росії. «Я турбуюсь не за себе, - сказав Роуз Standard Sport перед Чемпіонатом світу, - але, я сказав своїй сім’ї, що не хочу, щоб вони їхали через расизм і все, що може статись. Я не хочу хвилюватись за безпеку своєї сім’ї, коли мені треба готуватись до ігор. Якщо щось трапиться зі мною, це не вплине на мене так, якби ображали мою сім’ю. Я винесу все, що трапиться, або не трапиться, і я хочу вірити, що відреагую на це правильно».

Роуз раніше стикався з расизмом, коли проти нього звучали образливі вигуки і у нього кидали камінням під час матчу в Сербії в 2012 році. Сербію оштрафували на майже 90 000 доларів.

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