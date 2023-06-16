800 тис. людей в Україні можуть втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС - директор місії USAID в Україні

До 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води після руйнування Каховської ГЕС. Про це Українській службі Голосу Америки розповів директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп.

"Коли вода починає відступати, ми отримуємо краще уявлення про масштаби руйнувань та потреб. Деякі питання постають ключовими. Номер один – доступ до чистої питної води. Оскільки рівень води у водосховищі впав, до 800 тис. осіб поставлені під загрозу втрати доступу до чистої питної води. Тож це буде ключовим питанням", - сказав Гоуп​.

Він зазначив, що серед головних викликів для постраждалих від затоплення територіях є також забруднення ґрунтів, оскільки "надходили повідомлення про промислові хімікати, нафтопродукти та інші речовини, які забруднюють водопостачання та узбережжя."

"Це щодо впливу на навколишнє середовище. Але інші сфери теж важливі. Вплив на сільськогосподарські угіддя. Земля, яка є критично важливою для вирощування врожаю, зараз неможлива для використання. Велике занепокоєння викликають протипіхотні міни та нерозірвані боєприпаси, які могли перенести повеневі води. Тож буде необхідна певна робота з розмінування. Житло та притулок для переміщених осіб: як відремонтувати багато будинків і будівель, які були пошкоджені паводковими водами," - сказав директор місії USAID в Україні.

За його словами, в постраждалих регіонах існують ризики спалаху інфекційних захворювань. "Щоразу, коли стається повінь, завжди існує ризик інфекційних захворювань. Коли вода спадає, коли видно пошкодження, ризик інфекційних захворювань зростає. Хорошою новиною є те, що міжнародна спільнота та USAID, а також наші партнери з уряду та наші партнери зі спільноти працюють разом, щоб переконатися, що ми випереджаємо і задовольняємо так багато із цих потреб, наскільки це можливо. Але попереду багато роботи", - зазначив Гоуп.

Він додав, що протягом перших кількох діб після руйнування ГЕС агенція USAID передала людям із постраждалих регіонів понад 150 тис. пляшок із водою, забезпечувала рятувальників автобусами та пальним, надавала медикаменти та їжу евакуйованим. "Ми працюємо з державними службами України з надзвичайних ситуацій, які дійсно перебувають на передовій, не лише в районах, які постраждали від повені, але й по всій Україні, вони справжні герої. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними та надаємо обладнання, таке як насоси, щоб вони могли відкачувати воду з будівель, рятувальне спорядження, тобто човни та інші речі, які можуть допомогти з порятунком на воді, де це необхідно. Ми надаємо обладнання, а потім вони проводять роботи з порятунку та відкачування", - сказав Гоуп.

Також у пʼятницю, 16 червня, в посольстві США в Україні повідомили, що Агенція США з міжнародного розвитку USAID надала Херсонському водоканалу мобільну систему очищення, яка зможе забезпечити питною водою 25 тис. людей на добу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки українців, що постраждали від російської агресії.

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