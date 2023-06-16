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800 тис. людей в Україні можуть втратити доступ до питної води через руйнування Каховської ГЕС - директор місії USAID в Україні
До 800 тис. людей опинилися під загрозою втрати доступу до питної води після руйнування Каховської ГЕС. Про це Українській службі Голосу Америки розповів директор місії Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні Джеймс Гоуп.
"Коли вода починає відступати, ми отримуємо краще уявлення про масштаби руйнувань та потреб. Деякі питання постають ключовими. Номер один – доступ до чистої питної води. Оскільки рівень води у водосховищі впав, до 800 тис. осіб поставлені під загрозу втрати доступу до чистої питної води. Тож це буде ключовим питанням", - сказав Гоуп.
Він зазначив, що серед головних викликів для постраждалих від затоплення територіях є також забруднення ґрунтів, оскільки "надходили повідомлення про промислові хімікати, нафтопродукти та інші речовини, які забруднюють водопостачання та узбережжя."
"Це щодо впливу на навколишнє середовище. Але інші сфери теж важливі. Вплив на сільськогосподарські угіддя. Земля, яка є критично важливою для вирощування врожаю, зараз неможлива для використання. Велике занепокоєння викликають протипіхотні міни та нерозірвані боєприпаси, які могли перенести повеневі води. Тож буде необхідна певна робота з розмінування. Житло та притулок для переміщених осіб: як відремонтувати багато будинків і будівель, які були пошкоджені паводковими водами," - сказав директор місії USAID в Україні.
За його словами, в постраждалих регіонах існують ризики спалаху інфекційних захворювань. "Щоразу, коли стається повінь, завжди існує ризик інфекційних захворювань. Коли вода спадає, коли видно пошкодження, ризик інфекційних захворювань зростає. Хорошою новиною є те, що міжнародна спільнота та USAID, а також наші партнери з уряду та наші партнери зі спільноти працюють разом, щоб переконатися, що ми випереджаємо і задовольняємо так багато із цих потреб, наскільки це можливо. Але попереду багато роботи", - зазначив Гоуп.
Він додав, що протягом перших кількох діб після руйнування ГЕС агенція USAID передала людям із постраждалих регіонів понад 150 тис. пляшок із водою, забезпечувала рятувальників автобусами та пальним, надавала медикаменти та їжу евакуйованим. "Ми працюємо з державними службами України з надзвичайних ситуацій, які дійсно перебувають на передовій, не лише в районах, які постраждали від повені, але й по всій Україні, вони справжні герої. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними та надаємо обладнання, таке як насоси, щоб вони могли відкачувати воду з будівель, рятувальне спорядження, тобто човни та інші речі, які можуть допомогти з порятунком на воді, де це необхідно. Ми надаємо обладнання, а потім вони проводять роботи з порятунку та відкачування", - сказав Гоуп.
Також у пʼятницю, 16 червня, в посольстві США в Україні повідомили, що Агенція США з міжнародного розвитку USAID надала Херсонському водоканалу мобільну систему очищення, яка зможе забезпечити питною водою 25 тис. людей на добу.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 205 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки українців, що постраждали від російської агресії.
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"Бездушна зневага до людського життя" - Amesty International звинувачує російські війська у перешкоді евакуації із затоплених районів
Міжнародна правозахисна організація "Міжнародна амністія" (МІ) заявила, що окупаційні російські війська не лише не проводять евакуацію українців з районів, затоплених після руйнування Каховської дамби, але і перешкоджають волонтерам, що допомагають постраждалим, а самих евакуйованих змушують проходити "принизливий процес фільтрації".
"Міжнародна амністія" звинувачує російську окупаційну владу у "бездушній зневазі до людського життя" і "порушенні нею зобов’язань як окупаційної влади", мовиться у заяві, яку організація оприлюднила у четвер, 15 червня.
"Хоча катастрофа такого масштабу потребує рішучої відповіді, окупаційні російські війська продемонстрували бездушну зневагу до людського життя та людської гідності, явно зосередившись майже виключно на власних потребах безпеки. Їхня неспроможність провести організовану евакуацію, блокування зусиль волонтерів на підтримку цивільних осіб, які постраждали від повеней, і проведення "фільтрації" евакуйованих без російських паспортів порушують їхні зобов’язання як окупаційної влади та ставлять під загрозу життя", – сказала Анна Райт, регіональний дослідник МІ.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, Керівниця Офісу ООН з координації гуманітарних питань в Україні Деніз Браун повідомила, що Росія перешкоджає евакуювати людей, постраждалих від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС тим, що не надає працівникам ООН гарантій безпеки.
Президент Володимир Зеленський гостро розкритикував недостатню участь міжнародних організацій у допомозі цивільному населенню на півдні України, де принаймні 600 квадратних кілометрів території залиті водою внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
У відповідь Український Червоний Хрест заявив, що не має доступу до територій, непідконтрольних Україні, оскільки він є українською гуманітарною організацією, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території, підконтрольній Україні.
Не можна евакуйовувати, не можна навіть про це говорити – волонтери і постраждалі
На підставі розмов з волонтерами, які проводили евакуацію з підконтрольних Росії територій, з евакуйованими та їхніми родичами, агенція МІ заявляє, що "окупаційні російські війська перешкоджали їм у доступі до затоплених районів, що серйозно ускладнило їхні зусилля з надання допомоги цивільним особам, які постраждали від повені". Також місцеві жителі говорять про страх репресій через те, що вони повідомляють про реальну ситуацію на місці катастрофи.
"Прямий контакт із постраждалими громадами залишається вкрай обмеженим і небезпечним для тих, хто ділиться інформацією з правозахисними організаціями та міжнародними ЗМІ", – мовиться у заяві МІ.
Гуманітарна на екологічна катастрофа
Міжнародна Амністія також говорить про те, що внаслідок руйнування дамби сталася не лише важка гуманітарна, але й екологічна криза.
"Хоча повінь у районах нижче за течією греблі значно погіршила гуманітарну кризу в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вона також має прямі катастрофічні наслідки вище за течією, залишаючи громади у відчайдушній потребі у воді та доступі до життєво важливої допомоги", – мовиться у заяві.
"У прирічкових населених пунктах Дніпровського району п’ятий день немає води. Волонтери роздали по п'ять літрів на людину, але питання в тому, на скільки цього має вистачити? День, тиждень, місяць? … Усі мобілізувалися, щоб підтримати затоплені громади, але люди, що борються від спраги, не менш важливі", – сказало джерело у розмові з Amnesty International.
Також повінь у Миколаївській та Херсонській областях різко ускладнила роботу з розмінування, зазначає МІ. "Затоплена місцевість у багатьох місцях залишається недоступною, і є побоювання, що міни та інші боєприпаси, які не розірвалися, були перенесені паводковими водами до раніше безпечних районів і що шари осаду поховали міни, ускладнюючи їх пошук", – мовиться у заяві.
Amnesty International закликала Росію терміново виконати свої зобов’язання як окупаційної влади перед цивільним населенням.
"Російські окупаційні війська повинні терміново виконати свої зобов’язання за міжнародним правом, організувавши безпечну та гідну евакуацію цивільного населення із затоплених територій, які знаходяться під їх контролем. Вони також повинні дозволити волонтерам і міжнародним командам рятувальників доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати мирних жителів із постраждалих від повені регіонів", – закликала Анна Райт.
"Міжнародна Амністія" не уточнює, на кого вона покладає відповідальність за підрив греблі, але закликає притягнути винних до відповідальності.
"Відповідальні за руйнування Каховської греблі мають бути притягнуті до відповідальності, як і будь-хто, відповідальний за злочини, згідно з міжнародним правом, скоєні в Україні. Водночас порятунок життів і засобів до існування, а також запобігання подальшим смертям і катастрофам є першорядним», – вважають в МІ.
Згідно з міжнародним правом, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захистити цивільних осіб. З початку широкомасштабної агресії Росії у 2022 році, Amnesty International у численних звітах відстежує порушення міжнародного гуманітарного законодавства з боку російських окупаційних військ.
Через публікацію звіту МІ у серпні минулого року, організація стала об'єктом критики з боку України та інших країн та міжнародних організацій. У звіті організація звинувачувала українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку мирного населення під час боротьби з російською агресією. МІ пізніше замовила незалежне розслідування про свій звіт, але не оприлюднила його результатів, чимало критики лунало на адресу керівництва організації, що ще сильніше вплинуло на репутацію організації.
Присяжні США офіційно схвалили обвинувачення Джеку Тейшейрі - у справі про витік секретних документів Пентагону
Військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, підозрюваному в організації витоку секретних документів Пентагону, висунули офіційні звинувачення.
Як повідомило Міністерство юстиції США, присяжні, які розглянули докази, подані слідством, 15 червня схвалили обвинувальний документ, що складається із шести пунктів. Його звинувачують у незаконному зберіганні й розповсюдженні секретних документів, пов’язаних із національною обороною.
У випадку визнання винним, Тейшейрі може загрожувати 60-річне ув’язнення.
Військового арештували у квітні цього року після того, як у соціальних мережах з’явилися фотокопії десятків секретних документів Пентагону з інформацією про воєнну допомогу країн НАТО Україні, з оцінкою російських втрат під час вторгнення в Україну, з даними американської розвідки про стан російської армії, з іншою інформацією щодо різних країн.
Як повідомляв Голос Америки, на знімках, оприлюднених в мережі, здебільшого йдеться про оцінки американської розвідки та військового керівництва США про хід війни Росії проти України. З них також випливає, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але і за союзниками, зокрема Україною, Південною Кореєю, Ізраїлем та іншими країнами.
Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО, зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони. І нібито оцінки США, де вони вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягнути значних успіхів на полі бою до кінця 2023 року.
В Пентагоні не підтвердили автентичності оприлюднених знімків, але кажуть, що в деяких випадках на них дійсно можуть бути засекречені дані.
За даними американської преси, секретні документи опинилися в соціальних мережах після того, як 21-річний Тейшейра показав їх партнерам із закритого чату для геймерів, щоб похвалитися доступом до державних секретів.
В обвинувальному висновку також містяться звинувачення, які були раніше висунуті Тейшейрі. Він перебуває у попередньому ув’язненні з моменту арешту.
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