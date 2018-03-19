Через Трампа, Канада зіткнулась з напливом іммігрантів

Оточена трьома океанами та межуючи зі Сполученими Штатами Америки з півдня, Канада десятиріччями могла обирати тих, хто буде її новими мешканцями, пише Reuters.

Настільки невелика кількість незаконних іммігрантів перетинала раніше кордон США та Канади в пошуках притулку, що Канада навіть не мала потреби відслідковувати цю статистику.

Це повністю змінилось за останні 14 місяців, після того, як президент США Трамп розпочав потужну кампанію проти незаконної імміграції і позбавив тимчасового законного статусу гаїтян та сальвадорців.

Більше 20 000 осіб, включаючи тисячі гаїтян, нігерійців, сотні турків та сирійців нелегально перетнули кордон з Канадою минулого року в пошуках притулку, багато хто переїхав через побоювання, що Трамп їх депортує.

Установи з надання допомоги, які першими стикаються з припливом іммігрантів, зазначають, що їм не вистачає фінансування і кращого довгострокового плану.

"Буде ще гірше. Кількість зростає" – сказала Ілона Бейкс, віце-президент Спільноти біженців Британської Колумбії. Установа вперше за свою 35-річну історію почала відмовляти біженцям через нестачу коштів.

Лише в січні кордон Канади перетнуло більше 1500 осіб у пошуках притулку. Тепер це буде звичайною ситуацією, повідомляють посадовці, які опікуються заявниками на отримання політичного притулку.

Питання надання житла є нагальним. Минулого року тисячі ночували на олімпійському стадіоні в Монреалі. В Торонто, 31 відсоток осіб, які в січні ночували в муніципальних притулках, були заявниками на отримання статусу біженця, що більше, ніж 19% рік тому.

"Очікується, що кількість ще зросте ... коли погода стане кращою, - поділилась думками особа поінформована з урядовою точкою зору стосовно імміграції - хто знає, яким будуть нові накази з півдня?"

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