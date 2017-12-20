США: Через вихід Росії з СЦКК, цивільні залишились в пастці під обстрілами на Донбасі

"На жаль, ситуація в Україні не покращилась", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт на брифінгу для преси. Вона привернула увагу до "жахливої гуманітарної ситуації в Україні та ескалації насильства".

"Вчора сили під керівництвом Росії провели ракетний обстріл містечка Новолуганське градами, поранивши 8 цивільних осіб, зруйнувавши десятки помешкань, школу та дитячий майданчик", - наголосила Науерт.

Російський уряд в односторонньому порядку вчора вийшов з механізму деконфліктування, змушуючи тих, хто потрапив у пастку при обстрілах фільтрувальної станції залишатися під обстрілами доти, доки керовані Росією сили не припинять атаки

"Бойові дії також поновились навколо донецької фільтрувальної станції і системи трубопроводів з отруйним хлорним газом. Це – надзвичайно небезпечно", - заявила Науерт, наголосивши на можливих руйнівних наслідках порушення цілісності цих об'єктів.

"Працівники фільтрувальної станції на даний час, як нам повідомили, знаходяться в пастці, в бомбосховищі фільтрувальної станції.

Раніше російсько-українська військова група організовувала припинення вогню, щоб дозволити цивільним особам безпечно вийти в подібних ситуаціях. Однак, російський уряд в односторонньому порядку вчора вийшов з механізму деконфліктування, змушуючи тих, хто потрапив пастку при обстрілах фільтрувальної станції залишатися під обстрілами дотии, доки керовані Росією сили не припинять атаки", - йдеться в заяві.

Конфлікт на сході України не є органічною громадянською війною. Так звані республіки, створені Росією, не є законними утвореннями

"Росія та її представники є джерелом насильства в Україні, і російський уряд продовжує зберігати активний конфлікт та гуманітарну кризу через своє керування та надання поставок військовим силам на місці, а також здійснюючи контроль над своєю уповноваженою владою.

Конфлікт на сході України не є органічною громадянською війною. Так звані республіки, створені Росією, не є законними утвореннями", - наголошується в заяві.

Від імені Сполучених Штатів Науерт закликала Росію припинити атаки на сході України, вивести сили та важке озброєння з суверенної території України і погодитись на потужну миротворчу місію.

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