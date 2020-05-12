Переповнені палати, пакети замість бахіл, розтин тіл померлих на вулиці, - AP про ситуацію в українських лікарнях

COVID-19 перевантажив і без того проблемну систему охорони здоров’я в Україні, хоча й кількість зареєстрованих випадків інфікування в ній відносно низька. Про це йдеться у репортажі з Чернівців інформаційного агентства Associated Press. Переклад матеріалу наводить Радіо Свобода. Станом на 12 травня було зареєстровано вже 16 023 інфікованих і 425 померлих.

Ніде ця проблема не є більш очевидною, ніж у західному місті Чернівці, яке на 12 травня має 2396 підтверджених випадків інфікування у самому місті і довколишній області. Місто вважають "гарячою зоною" зараження разом із Івано-Франківськом і Києвом.

Тисячі українців, які мали тимчасову роботу у Європі, на тлі пандемії повернулися додому, і деякі з них привезли з собою вірус.

Лікарі становлять п’яту частину всіх випадків інфікування на коронавірус в Україні

У той час, як хворі на COVID-19 пацієнти заповнюють стаціонари, деякі лікарі й медсестри вимушені самі собі купувати власні захисні засоби або ж користуватися підручним обладнанням. Багато з них заражаються: медичні працівники становлять близько п’ятої частини всіх випадків інфікування на коронавірус в Україні.

"Душа моя плаче! – каже Микола Шарахлицький, анестезіолог головної чернівецької лікарні, очищуючи свій захисний костюм. – Ми маємо дефіцит медичного і захисного обладнання, і всі ми через це заражаємося".

У шпиталі Чернівців, де живе 266 тисяч людей, немає жодного придатного апарату штучної вентиляції легень для 250 хворих.

"Я не вірю, що хоча б одна українська лікарня має все необхідне", – сказав голова відділу інтенсивної терапії Костянтин Дроник, який додав, що їм "не вистачає всього".

Криза не могла вдарити у гірший час для України.

Постраждалу від корупції економіку виснажили шість років війни з підтриманими Росією сепаратистами (так у тексті агентства AP – ред.) на сході держави. Адміністрація президента України Володимира Зеленського, яка працює один рік, успадкувала від його попередника реформи сфери охорони здоров’я, які ще тривають. Реформи зменшили державні субсидії, залишивши працівників лікарень недооплаченими та погано забезпеченими необхідним обладнанням.

"Коронавірус показав, що це за медична реформа. Він показав, що лікарні не готові. Кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику. Заробітна плата, а це умови наших лікарів, умови, в яких вони працюють, де немає ремонту в лікарні вже багато років, і заробітна плата лікарів дуже мала", – стверджував Зеленський і додав, що в Україні не було й 1000 апаратів штучної вентиляції легенів у робочому стані.

"Сімейні лікарі утрималися від участі у вирішенні проблем, – каже Іван Венжинович, 51-річний терапевт у Почаєві, – лікарі не відвідують пацієнтів, вони дають консультації по телефону. Усі бояться заразитися вірусом".

Лікарі відділень інтенсивної терапії мають щомісячну зарплату в межах від 3900 до 4600 гривень

У почаївському шпиталі немає спеціаліста з інфекційних захворювань: один покинув роботу, а в іншого діагностовано COVID-19.

"Усі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють понаднормово через цю реформу", – сказав Венжинович.

Посадовці в курсі проблем у сфері охорони здоров’я: 12 березня влада запровадила суворий карантин, доповнений патрулями поліції і суворими обмеженнями на користування громадським транспортом. Селяни, підприємці й інші наполягали на тому, щоб полегшити правила, і уряд зрештою заявив про послаблення карантину з понеділка.

Але лікарі побоюються, що це призведе до нової хвилі зараження.

Він проводить розтини тіл пацієнтів.. на вулиці за лікарнею, бо в моргах немає належної системи фільтрації повітря і води

"Можете побачити цю сумну картину нашої підготовленості, і це відбувається на четвертому місяці епідемії", – сказав патолог із Тернополя Олег Стецюк, який має на собі жовтий захисний костюм, виготовлений для нього його другом – взуттєвим майстром.

"Вони не дають нам ані копійки щоб поліпшити санітарні умови", – сказав Стецюк. Він проводить розтини тіл пацієнтів, які померли внаслідок коронавірусу, на вулиці за лікарнею, бо в моргах немає належної системи фільтрації повітря і води.

"Україна була абсолютно непідготовленою до епідемії, і велике питання, чи готова вона зараз", – сказав він, додавши, що влада відхилила його прохання надати намет для розтинів, посилаючись на брак коштів.

Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру і прогодувати сім’ю

Раніше уряд субсидував такі речі, як заробітна плата медичним працівникам і комунальні послуги. Згідно з новими правилами, держава повністю не покриває витрати на лікування. Вона тільки платить еквівалент 780 доларів (20 тисяч гривень) за лікування пацієнта з інсультом, тоді як експерти оцінюють вартість цього лікування у 2000–3200 доларів США (53-85 тисяч гривень).

Обмежене державне фінансування призвело до низьких зарплат. Лікарі відділень інтенсивної терапії мають щомісячну зарплату в межах від 3900 до 4600 гривень (148 -174 доларів), а медсестри – 2900 тисяч гривень (111 доларів).

"Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру і прогодувати сім’ю", – сказав 38-річний чернівецький фахівець-пульмонолог Ігор Фельдман, який має робочий стаж 15 років і заробляє 4600 гривень (174 доларів) на місяць.

Ми покинули своїх дітей, чоловіків і батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично в лікарні

Нова система також перерозподіляє субсидії серед лікарень, і найбільше грошей спрямовують туди, де більше пацієнтів. Це ставить велику кількість менших і спеціалізованих клінік на межу закриття.

Зеленський пообіцяв переглянути реформи, заявивши, що в іншому разі це може призвести до закриття понад 300 лікарень, а 50 000 медичних працівників залишаться без роботи.

"Крім медиків, прекрасних і одних із найкращих у світі, [у нас] нічого немає", – сказав він. Президент не уточнив, яким чином він збирається збільшити субсидії нездоровому секторові охорони здоров’я в країні з обмеженими фінансовими можливостями, що значно залежить від позик Міжнародного валютного фонду й інших світових кредиторів.

Медичні працівники по всій Україні провели акції протесту проти реформ, а деякі керівники лікарень навіть влаштовували голодування.

"Ми не втекли з «передової», – йдеться в заяві лікарів міста Вінниці. – Ми покинули своїх дітей, чоловіків і батьків і живемо заради порятунку пацієнтів фактично в лікарні… Уряд повинен вирішити, проти кого бореться – медиків чи коронавірусу".

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