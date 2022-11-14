Головного підозрюваного у вибуху бомби в Туреччині заарештовано, міністр країни покладає частину провини на США

Туреччина заявляє про прорив у розслідуванні недільного вибуху, який призвів до жертв: сили безпеки затримали жінку, підозрювану в закладенні бомби, яка забрала життя шістьох людей і поранила понад 50. Анкара звинувачує бойовиків сирійських курдів, яких підтримують Сполучені Штати, у наданні нападу.

Вранці в понеділок у Стамбулі турецькі сили безпеки заарештували жінку, підозрювану в підготовці теракту, що стався в неділю. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу оголосив про те, що влада назвала проривом.

Сойлу сказав: «Нещодавно особу, яка вчинила інцидент, яка залишила бомбу, затримала поліція Стамбула, затримано ще 21 людину».

Арешти тривають, понад 50 осіб перебувають під вартою станом на початок понеділка.

Невдовзі після нападу було оприлюднено відеозапис на якому видно, як жінка залишає сумку на місці вибуху, а потім тікає.

Турецькі сили безпеки назвали підозрюваною громадянку Сирії Ахламу Альбаширу. Вони стверджують, що вона зізналася, що її тренувала Робітнича партія Курдистану, РПК. РПК у своїй заяві в понеділок заперечує причетність до вибуху, заявивши, що вона не нападає на цивільних.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

РПК бореться з турецькою державою за розширення прав курдів більше 40 років. Угруповання було пов’язане з вибухом на стамбульському футбольному матчі в 2016 році, у результаті якого загинуло понад 40 людей.

Але Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини, стверджує, що недільний напад було організовано в Кобані, сирійському місті, контрольованому YPG, сирійським курдським ополченням, яке, за словами Анкари, пов’язане з РПК, звинувачення вона заперечує. Сполучені Штати підтримують YPG у війні проти Ісламської держави. Сойлу, у виступі на місці теракту в Стамбулі, каже, що Туреччина повинна переглянути зв’язки з американським союзником після нападу.

Сойлу сказав, що Туреччина відкидає співчуття американського посольства. Туреччина, за його словами, не приймає цього. Турецький чиновник сказав, що альянс із державою, яка надсилає гроші Сенату цим групам, живлячи терористичні зони в Кобані, що має на меті порушити мир Туреччини, — за його словами — перебуває у суперечливій ситуації. Це відкрито і зрозуміло, сказав Сойлу.

Підтримка Вашингтоном YPG та її політичного філії, PYD, отруює відносини з його турецьким союзником, каже професор міжнародних відносин Сенем Айдін-Дузгіт зі Стамбульського університету Сабанчі.

Є американський союз із курдами, з PYD, зокрема на півночі Сирії. Отже, існує уявлення, що Америка є начебто альянсом із РПК і курдським націоналістичним рухом. І це теж породжує певну ворожість.

Загострення дипломатичної суперечки між Туреччиною та Сполученими Штатами відбувається в той час, як власники крамниць розчищають завали, спричинені нападом, пояснює власник магазину Локман Калкан.

Він сказав: «Це була катастрофа, розумієте. Це все, що сталося. Люди боролися за свої життя. Ми нічого не можемо зробити», — сказав він.

Наразі оприлюднюються дані про загиблих у недільній атаці. Мати з сином, батько з дочкою та подружня пара. Найстаршій жертві було 40.