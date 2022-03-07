У Китаї заявили про міць дружби з Росією - оглядачі вказують, що зміна позиції Пекіна могла би покласти край війні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна» на тлі відмови від засудження його країною вторгнення Москви в Україну. Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».

"Незалежно від того, наскільки небезпечний міжнародний ландшафт, ми зберігатимемо нашу стратегічну спрямованість і сприятимемо розвитку всебічного китайсько-російського партнерства в нову епоху", - заявив Ван Ї журналістам на прес-конференції в кулуарах щорічного урочистого засідання китайського парламенту.

"Дружба між двома народами непорушна", - додав він.

Росія намагається використовувати взаємини із Китаєм для мінімізації впливу санкцій. Так, як повідомляє ТАСС, Національна система платіжних карток Росії повідомила, що через те, що Visa та Mastercard ухвалили рішення призупинити надання послуг у Росії, росіянам для оплати покупок та зняття готівки за кордоном можна оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Компанія UnionPay базується у Китаї. До країн, де працює відповідна платіжна система, входить і низка європейських.

Раніше індійський аналітик Брахма Челлані на сторінках американського видання The Hill спрогнозував, що заходи Заходу проти Росії "допоможуть поглибити неоголошену вісь Пекін-Москва спрямовану проти Вашингтона та зробять Китай великим переможцем фінансово та геополітично, тим самим сприяючи розширенню її економічної та військової сили".

"Китай не хоче Холодної війни і помітно віддає перевагу завершенню бойових дій в Україні за результатами переговорів, але у геополітичному сенсі, Сі Цзіньпін твердо на боці Росії. Ця позиція не змінилась жодним чином з початку війни", - твітує американський політолог Ян Бреммер.

Як відзначають деякі оглядачі, позиція Пекіна могла би стати ключовою для закінчення агресії Росії проти України. На це на сторінках видання The New York Times вказав напередодні американський економіст Томас Фрідман.

"Якби Китай оголосив, що замість лишатись нейтральним, він приєднується до економічного бойкоту Росії - або навіть просто гостро засудив її неспровоковану агресію проти Україну та озвучив вимогу вивести війська - це могло би похитнути Володимира Путіна достатньо для припинення цієї злісної війни. Щонайменше, це примусило би його замислитись, бо нині він не має іншого значного союзника у світі окрім Індії.", - писав експерт.

Як вказує Фрідман, Китай став би "справжнім глобальним лідером", якби приєднався до решти світу у засудженні Путіна.

Натомість професор університету Уппсала у Швеції Ашок Свейн (Ashok Swain - англ.) вважає, що Китай опиниться у виграші, якщо війна на території України "триватиме вічно". "Це зробить Росію більше залежною від Китаю", - пише Свейн.

Китай не підтримав США, Європу та інші країни, які запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Китай заявляє, що слід поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, але санкції створюють нові проблеми та підривають процес політичного врегулювання.

Велика увага була приділена зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна в Пекіні 4 лютого, після якої сторони виступили із спільною заявою, в якій було підтверджено «тверду взаємну підтримку у захисті їхніх основних інтересів».

Росія підтримує погляд Китаю на Тайвань як «невід'ємну частину Китаю і виступає проти будь-яких форм незалежності Тайваню», тоді як Китай підтримує Росію у протидії подальшому розширенню НАТО.

З того часу китайський уряд відмовляється критикувати напад Росії на Україну, але намагається дистанціюватися від путінської війни, закликаючи до діалогу та поваги суверенітету.

Пекін засудив торгові та фінансові санкції проти Москви та заявив, що у нинішньому конфлікті винен Вашингтон.

Наприкінці лютого Білий дім закликав Китай засудити напад Росії на Україну.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AP, Reuters, The Hill, The New York Times.