Китай закликав РБ ООН виступити посередником для припинення війни в Україні

Чільні європейські посадовці вважають пошкодження трубопроводів Північного потоку у Балтійському морі результатом ймовірних навмисних дій, але не називають можливих зловмисників чи причин саботажу.

...Ми доходимо висновків, що це, можливо, навмисна дія. Це, ймовірно, саботаж.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що «повідомлення про напад чи саботаж» ще не підтверджені, «але якщо вони підтвердяться, то очевидно, що в них ніхто не зацікавлений».

Після повідомлень про зареєстровані в районі витоків газу підводні вибухи увага звернена зокрема на Росію, яка використовує енергію як інструмент міжнародної політики, а також має великий флот у регіоні.

Газ є ключовим для енергетики Європи, і зменшення його постачання з Росії на тлі російської війни в Україні спричинило різке зростання цін на енергію та побоювання економічної кризи в багатьох країнах.

Європейський Союз у відповідь на російську війну наклав широкі санкції, але фактично оминув газову галузь.

Російський газ постачається до Європи кількома трубопроводами, зокрема через українську газотранспортну систему, але контрольована російським урядом компанія Газпром значно зменшила обсяги транспортування газу на захід.

Можливі напади на трубопроводи Північного потоку також підвищують стурбованість безпекою інших важливих для європейської інфраструктури об’єктів, транспортних мереж і каналів зв’язку зокрема у Балтійському морі.

Росія має значну військову присутність в регіоні Балтійського моря і ми очікуємо, що вона й далі потрясатиме зброєю.

Данський міністр оборони Мортен Бодсков у середу після зустрічі з генеральним секретарем НАТО заявив: «Росія має значну військову присутність в регіоні Балтійського моря і ми очікуємо, що вона й далі потрясатиме зброєю».

«У нас є шведські дані, а також інформація від Данії і на тих підставах ми доходимо висновків, що це, можливо, навмисна дія. Це, ймовірно, саботаж», - сказала прем’єр-міністр Швеції Маґдалена Андерссон.



Данські військово-повітряні сили оприлюднили фотографії місця, де вируюче з газом коло на морській поверхні сягає кілометра в діаметрі.

Газопровід Північний потік 1 був зупинений ще раніше з технічних причин, а новозбудований Північний потік 2 так і не починали використовувати через закриття проекту урядом Німеччини у лютому.



Але чотири нитки двох трубопроводів, що пролягають дном моря з Росії до Німеччини, були заповнені газом.



Маґдалена Андерссон підкреслила, що «вибухи відбулися не в територіальних водах Швеції чи Данії, а в економічних зонах наших країн. І Північний потік 1, і Північний потік 2 не є власністю Швеції або Данії. Це не напад на шведську чи данську територію. Але попри це уряд сприймає події дуже серйозно».

Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою.

В той час як європейці стримуються у вказуванні на можливих зловмисників, з України пролунали прямі звинувачення у тому, що за інциденти на балтійських газопроводах відповідає Росія.

«Це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою», - написав у Твіттері радник в адміністрації українського президента Михайло Подоляк.

Верховний представник ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Боррелль сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу NTV у вівторок, що думає про можливість саботажу, хоча не вдався до припущень про можливі причини чи ймовірних зловмисників.

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