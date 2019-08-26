Трамп заявив, що Китай хоче поновити торговельні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що Китай запропонував відновити торговельні переговори. Це сталося після того, як дві країни оголосили про чергове взаємне підвищення мит.

Виступаючи на саміті G7, Трамп заявив журналістам, що представники Китаю подзвонили провідним торговим представникам США i сказали: “Давайте повернемося за стіл переговорів”.

Трамп назвав готовність відновити переговори «дуже позитивною подією для всього світу».

«Вони хочуть щось зробити. Може бути, це і не вийде, але я вперше бачу їх в такому положенні, коли вони дійсно хочуть укласти угоду, і, думаю, це дуже позитивний крок», - сказав Президент США.

Трамп відмовився повідомити, чи спілкувався він безпосередньо з головою КНР Сі Цзіньпіном, але кілька разів позитивно відгукнувся про китайського главу держави, назвавши його «великим лідером».

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не знають про цей дзвінок, повідомляють журналісти.

Раніше в понеділок глава китайської делегації на переговорах, віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе заявив, що Китай готовий вести переговори зі США про припинення триваючих торговельних суперечок і що Пекін виступає проти «ескалації торговельної війни».

Він не може погіршити економіку перед виборами. І китайці це знають.

Критики Дональда Трампа заявляють, що для Президента США важливо дійти згоди із офіційним Пекіном стосовно торговельних відносин, бо саме економіка є однією з найважливіших частин його передвиборчої кампанії.

Директор Інституту політики Університету Чикаго Девід Аксельрод твітує:

"Врешті-решт Дональд Трамп укладе будь-яку угоду, яку він зможе мати з Китаєм, і назве це перемогою. Він повинен. Він не може погіршити економіку перед виборами. І китайці це знають".

Проте, ці заяви не заспокоїли основні фондові ринки в Японії, Китаї та Гонконгу, які в понеділок торгувалися в мінусі. Минулого тижня, перед тим як вирушити до Франції на саміт «Великої сімки», Трамп підвищив мита на китайський імпорт в США обсягом 550 мільярдів доларів. Раніше Пекін заявив, що він підвищить мита на американський експорт до Китаю обсягом 75 мільярдів доларів.

Війна мит між США і Китаєм розбурхує світові фондові ринки вже кілька тижнів. Оголошення про мита, які надходять з Вашингтона і Пекіна, викликають різкі коливання ринкових показників, які потім відновлюються, коли з'являються деякі ознаки надії на те, що дві найбільші економіки світу все ще можуть дійти згоди найближчими місяцями.

У п'ятницю американські фондові індекси знизилися більше ніж на 2 відсотки, коли спочатку Китай оголосив про підвищення мит на американський експорт обсягом 75 мільярдів доларів, а через кілька годин Трамп заявив, що він підвищить діючі мита на китайські товари об'ємом 250 мільярдів доларів з 25 відсотків до 30 з 1 жовтня.

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