Кінець торговій війні? Про що домовилися делегації США і Китаю в Шанхаї

У середу в Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між США і КНР. Сторони вирішили знову зустрітися у вересні - цього разу у США.

Білий дім назвав переговори конструктивними, зазначивши, що серед тем, які обговорювали, були "примусова передача технологій, права інтелектуальної власності, послуги, нетарифні бар'єри і сільське господарство".

Китайська сторона підтвердила свою прихильність збільшення експорту сільськогосподарської продукції США.

"Китайська сторона підтвердила свою прихильність до збільшення експорту сільськогосподарської продукції США", - заявили в Білому домі. У заяві також зазначають, що США очікують, що "переговори щодо торговельної угоди продовжаться у Вашингтоні на початку вересня".

Китайське державне інформагентство Сіньхуа повідомило, що переговори були "відвертими, високоефективними і конструктивними" і що учасники переговорів обговорили "питання про збільшення китайських закупівель сільськогосподарської продукції США".

Представники США і Китаю вели переговори в ході робочого обіду (у вівторок), а також - протягом чотирьох годин - в середу, після чого делегація США відправилася в аеропорт.

Незабаром після того, як у вівторок американські представники прибули в Шанхай, президент США Дональд Трамп застеріг Китай про час укладання договору: або зараз або ніколи.

"Проблема, (пов'язана) з їхніми очікуванням... в тому, що, якщо і коли я виграю, то угода, яку вони отримають, буде набагато жорсткішою, ніж та, яку ми обговорюємо зараз... або (ми) взагалі не укладатимемо жодної угоди", - написав Трамп в Twitter.

Прес-секретарка китайського МЗС Хуа Чунінг відповіла на твіт Трампа в середу, заявивши журналістам на щоденному брифінгу в Пекіні, що "для США не має ніякого сенсу застосовувати свою кампанію максимального тиску в цей час".

Безглуздо говорити іншим про необхідність приймати ліки, якщо ви хворi.

У МЗС також заявили: "Безглуздо говорити іншим про необхідність приймати ліки, якщо ви самі хворі".

Дві найбільші економіки світу залучені до інтенсивної торгової війни, що триває більше року. Сторони встановили взаємні мита на загальну суму понад 360 мільярдів доларів.

Шанхайські переговори почалися після того, як Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін на саміті G20 цього року домовилися відновити зусилля з припинення торгової напруженості.

Делегацію США в Шанхаї представляли міністр фінансів Стів Мнучін і торговий представник Роберт Лайтхайзер. Вони зустрілися з китайською делегацією на чолі з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, який координує економіку країни.

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