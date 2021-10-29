Генерал США: Росія розвиває технології гіперзвукових ракет, але значно повільніше, ніж Китай

Китайське військо може випередити США та Росію, заявив один з провідних американських генералів.

Генерал Джо Гайтен, заступник Очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США назвав "шокуючим" швидкий розвиток китайського війська.

Це лише справа часу, коли план Китаю перевершити Сполучені Штати і отримати найпотужніше військо стане реальністю, попереджає він. Гайтен закликав Вашингтон та союзників прискорити зусилля, щоб стримати прагнення Пекіна до домінування, пише Джефф Сельдін в статті для "Голосу Америки".

"Темп з яким вони просуваються і їхня траекторія означають, що вони перевершать Росію та Сполучені Штати, якщо ми не зробимо щось, щоб це змінити", - заявив Гайтен у відповідь на питання "Голосу Америки" під час спілкування з Групою журналістів оборонної сфери в четвер.

"Мусимо щось робити", - додав він.

Застереження від Гайтена, який планує піти у відставку наступного місяця, прозвучало через день, після того, як в Пентагоні підтвердили, що Китай випробував гіперзвукову зброю в липні.

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив виданню Bloomberg, що його "дуже непокоять" випробування Китаю.

"Не знаю, чи це "Спутнік", але вже наближається до цього", - додав Міллі, згадавши про запуск СРСР першого штучного супутника Землі в 1950-х.

Гайтен відмовівся надати деталі випробування Китаєм гіперзвукової ракети і зауважив, що інформація залишається таємною. Він, однак, визнав, що сам факт випробування вже є посланням.

"Всі гіперзвукові ракти, які вони створюють, всі ядерні ракети, які вони створюють, не призначені для власного населення, - додав Гайтен. - Вони призначені для Сполучених Штатів Америки і ми повинні так вважати і до цього готуватись".

Гайтен висловив впевненість, що американська програма гіперзвукових ракет є більш розвинутою.

Незважаючи на занепокоєння через швидкий розвиток війська Китаєм, Гайтен заявив, що наразі Росія є більшою екзистенційною загрозою для США.

"Росія - все ще більш нагальна загроза просто тому, що вони розмістили приблизно 1500 одиниць ядерної зброї, а Китай має близько 20% цього, - сказав генерал у відповідь на питання "Голосу Америки", - тому в короткостроковій перспективі варто хвилюватись про Росію".

"Вона вже має операційні гіперзвукові спроможності з ядерною зброєю, - сказав Гайтен про Росію. - І вони продовжують експериментувати з гіперзвуковими технологіями, але це далеко від темпів Китаю, навіть не наближаються до темпів Китаю".

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