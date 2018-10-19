Членство в НАТО в інтересах України - екс-помічник держсекретаря США Девід Крамер

Думаю, українське майбутнє – з НАТО. НАТО пообіцяло в 2008, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. І Україна, і НАТО мають зробити, щоб ця обіцянка була виконана.

Про це Девід Крамер розповів журналістам Голосу Америки. Також, за його словами, відповідальність за зупинення конфлікту – на Путіні, який до цих днів відмовляється визнати, що російські війська є у Східній Україні.

"Порівняно з тим, що було до 2014 року, в Україні збільшилась підтримка ідей приєднання до НАТО. Думаю, українське майбутнє – з НАТО. НАТО пообіцяло в 2008, що Україна і Грузія стануть членами альянсу. І Україна, і НАТО мають зробити, щоб ця обіцянка була виконана. Це в інтересах Україні, і надасть Україні гарантії безпеки та поглибить інтеграцію з євроатлантичним співтовариством", - розповідає Крамер.

Екс-помічник держсекретаря зауважує, що США мають чітко заявляти, що окупацією іншої країні Росії не вдасться втримати її від членства в ЄС або НАТО.

"Звісно, у випадку з НАТО важче, в першу чергу – те, що стосується гарантій військової безпеки. Це має бути зрозуміло, що двері залишаються відкритими і ми просуваємось до того, щоб вітати Україну і Грузію в цих дверях", - коментує експерт питання, чи вдасться Україні та Грузії рухатись в напрямку членства в НАТО та ЄС, не дивлячись на проблеми окупованих територій.

Це Росія вторглась в Україну, а не навпаки. Думаю, має бути сильніша відповідь Заходу, більший тиск на Кремль. Не думаю, втім, що ми побачимо якісь зміни в цьому напрямку поки не пройдуть і президентські, і парламентські вибори в Україні

"Це Росія вторглась в Україну, а не навпаки. Думаю, має бути сильніша відповідь Заходу, більший тиск на Кремль. Не думаю, втім, що ми побачимо якісь зміни в цьому напрямку поки не пройдуть і президентські, і парламентські вибори в Україні", - наполягає Крамер.

Нагадаємо, що дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council і колишній посол США в Україні Джон Гербст в статті "Нова холодна війна може багато навчитись у старої холодної війни" закликав США надавати мільярд доларів військової допомоги Україні на рік.

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