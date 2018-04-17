Чому Трамп не послухався радників з питання санкцій проти Росії через Сирію - NYT

Президент Трамп вирішив поки що не вводити санкцій проти Росії. Ця зміна планів підкреслює протистояння президента та його команди з національної безпеки, пише The New York Times.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі у неділю в інтерв'ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS заявила, що будуть нові американські санкції щодо Росії, з приводу використання хімічної зброї у Сирії.

"Мнучин (міністр фінансів США - ГА) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть стосуватися будь-яких компаній, які займалися обладнанням, пов'язаним із Асадом та використанням хімічної зброї. І я думаю, що всі це відчують тоді. Я думаю, всі знають, що ми надсилаємо потужний меседж, і ми надіємось, що всі його почують", - заявила Ніккі Гейлі.

Однак у понеділок Білий дім їй заперечив, заявивши, що Трамп не схвалив додаткові заходи. "Ми розглядаємо додаткові санкції стосовно Росії, і рішення буде прийнято в найближчому майбутньому", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. "Президент чітко заявляв, що буде проводити жорстку позицію стосовно Росії, однак він все ще хотів би мати з ними гарні відносини", - заявила речниця пресі.

Аналітики, які досліджують Росію, переконані, що зміна в політиці наголошує на складнощах адміністрації у формуванні єдиної послідовної позиції стосовно Росії, яка анексувала Крим і вторглась до східної України, намагалась впливати на вибори в США в 2016 році, підтримує злочинний уряд сирійського президента Башара аль-Асада і, за звинуваченнями, стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна в Британії.

Трамп висловлював сподівання на побудову дружніх відносин з президентом Путіним. Водночас адміністрація Трампа ввела два раунди санкцій проти Росії і вислала 60 російських дипломатів через отруєння колишнього російського шпигуна.

«Видається, Трамп вважає, що якщо він сприйме те, що його радники радять по непарних числах місяця і відкидатиме їх поради по парних, в результаті буде стратегія», - сказав Стефан Сестанович, дослідник з Колумбійського університету.

Трампа роздратувало те, що Гейлі випередила його оголошення про політику.

В адміністрації Трампа, пані Гейлі була одним з найбільших критиків поведінки Росії у світі. Посадовці адміністрації сказали, що нові санкції можуть бути введені з часом.

Однак, без введення санкцій, незрозуміло як Трамп примусить Росію «сплатити велику ціну» за дозвіл застосувати хімічну зброю Сирією, як він обіцяв минулого тижня після того, як за підозрами, у газовій атаці загинуло більше 40 людей, повідомляє видання.

"Я в гніві, що президент Трамп відкликав санкції стосовно Росії за її підтримку режиму Асада, - заявив конгресмен Еліот Енґель, - це сигнал урядам в світі, що вони можуть підтримувати грубу, кримінальну поведінку без серйозних наслідків".

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