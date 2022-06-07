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Чорне море - новий фронт російської війни, застерігають аналітики на Заході
Росія може сконцентрувати сили на боротьбі за контроль над Чорним морем, вважають деякі аналітики у США. Колишній адмірал США Джеймс Ставрідіс вказав, що Чорне море у наступні тижні стане ще одним фронтом війни Росії проти України, і міжнародні організації, такі як ООН, НАТО, або Сполучені Штати та союзники, ймовірно, вимушені будуть ескортувати танкери з зерном з Одеси. Про це Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю АМ770 в неділю.
"Це буде новий фронт у війні, який виникне у наступні декілька тижнів", - вказав він.
Подібну думку висловив і Ерік Морзе, колишній канадський дипломат, а тепер експерт Королівського канадського військового інституту в Торонто. Він назвав блокаду Чорного моря "третьою фазою війни" для Росії. Якщо перша фаза, в якій Путін хотів скинути український уряд, провалилась, а друга фаза - протистояння на Донбасі - триває з "поступовим" просуванням Росії поблизу Сєвєродонецька, то третя - блокада чорноморських портів - може стати більш загрозливою, вважає аналітик. Він закликає розбити блокаду "швидко та рішуче" а також запровадити контрблокаду контрольованих Росією портів Азовського моря. Однак, вказує експерт в статті для Ottawa Citizen, розблокування вимагатиме більш безпосередньої військової участі Заходу, включаючи "конвої та ескорти ВМС на кшталт тих, які використовувались в Другій світовій війні".
Згідно з повідомленнями українського Міноборони, ситуація на північному заході Чорного моря залишається напруженою і блокада триває. "Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та утримує в акваторії п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу “Калибр”, - йдеться в повідомленні речника Міністерства оборони України в Telegram у вівторок.
Українське Міноборони повідомило в Telegram, що в понеділок корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. Росія продовжує укріплювати протиповітряну оборону в Криму та оборону Зміїного, йдеться в повідомленнях українського оборонного відомства, а також британської розвідки. Це може бути ознакою того, що Росію відкинуто від узбережжя і вона буде більше покладатись на берегову охорону, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Ймовірно, говорять вони, Україна скористається ситуацією, щоб послабити економічну блокаду Чорного моря.
Наразі майже 84 комерційні кораблі, деякі з яких завантажені пшеницею та кукурудзою, і приблизно 450 мореплавців заблоковано в українських портах, сказав на прес-конференції в понеділок речник Держдепу США Нед Прайс. Ще 22 мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах поблизу портів.
Блокування поставок зерна збільшило продовольчу кризу в світі, вказують представники багатьох країн, а також в ООН. В Росії звинувачують західні санкції в погіршенні продовольчої кризи - твердження, яке на Заході заперечують.
У статті використано інформацію AV770, Ottawa Citizen.
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Борис Джонсон: Не можна тиснути на Україну, щоб вона підписала погану угоду
Світові держави не повинні тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб він погодився на погану мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон своїй команді міністрів.
Під час засідання Кабінету, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що Лондон готує додаткові санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомив журналістам речник Джонсона.
Джонсон, який отримав підтримку від депутатів під час голосування щодо вотуму недовіри в понеділок, сказав своїм міністрам, що Британія "залишатиметься на передовій" підтримки України, додав речник.
Британський прем'єр сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не є стійкими. Джонсон заявив, що світ повинен уникати будь-якого результату, коли необґрунтована агресія Путіна, здавалося б, принесла результат.
Дивіться також: Велика Британія надасть Україні ракетні системи залпового вогню М270 – деталі. Відео
У США видали ордер на арешт літаків Абрамовича вартістю понад 400 млн дол
Суддя в Нью-Йорку видав ордер на арешт літаків Boeing 787-8 та Gulfstream G650ER, загальна вартість яких перевищує 400 мільйонів доларів. Ці літаки перебувають у власності та під контролем російського олігарха Романа Абрамовича, через низку компаній-оболонок з Кіпру, Джерсі та Британських Віргінських островів, йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.
У відомстві також вказують, що поставка літаків була здйснена із ймовірним порушенням санкцій США проти Росії, зокрема заборони на експорт, реекспорт, або передачу літаків американського виробництва та частин для них до Росії, або всередині Росії без спеціального дозволу Міністерства торгівлі США. Міністерство тепер вимагає у Абрамовича компенсації на суму вдвічі більшу за вартість літаків.
Ці заможні росіяни допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертоносну війну в УкраїніЗаступник директора ФБР Майкл Дрісколл
Boeing, який зараз перебуває в ОАЕ, було доставлено до Росії 4 березня 2022 року без відповідного дозволу, а Gulfstream, який перебуває в Росії, було доставлено туди без дозволу 12 та 15 березня 2022 року, повідомили в уряді США.
"Ці заможні росіяни, - заявив заступник директора ФБР Майкл Дрісколл, - допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертоносну війну в Україні. Арешт їхнього цінного майна, включаючи ці два літаки є одним із шляхів, яким уряд США притягує до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує спробу Росії завоювати суверенну країну. Наша робота - лише почалась і ми не відступимо".
Абрамович не входить до санкційного переліку США, але перебуває під санкціями інших країн, включаючи Велику Британію.
Розслідування щодо літаків Абрамовича проподила створена при Міністерстві юстиції США робоча група KleptoCapture - це міжвідомча група правоохоронних органів, що займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та партнерами у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. KleptoCapture, серед іншого, координує дії США з арешту яхти, пов'язаної з російським олігархом Керімовим. Після розгляду, що тривав тижні, суд на Фіджі вирішив передати яхту США, через значні витрати на її утримання, пише Reuters.
ЄС звинувачує Росію за світову кризу з продовольством, «брехню» й «злочини» проти України
Російський посол в Організації об'єднаних націй демонстративно вийшов з засідання Ради безпеки після того, як чільний представник Європейського Союзу поклав на Москву відповідальність за кризу з продовольством у світі внаслідок війни проти України.
Президент Європейської ради Шарль Мішель напряму звернувся зі звинуваченнями до російського дипломата Васілія Небензі і саркастично зауважив, що посол вийшов, бо йому «напевне легше не слухати правду».
Це російські танки, російські бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай.
Шарль Мішель на самому початку промови 6 червня в Нью-Йорку заявив про «дикість» Росії в Україні: «Кілька місяців тому я був у Бородянці, де російські солдати чинили звірства, злочини війни, злочини проти людяності. Ці злочини повинні і будуть покарані».
«Пане посол Російської Федерації, нумо бути чесними, Кремль використовує постачання продовольства як приховану ракету проти країн, що розвиваються, - заявив він на засіданні, - і Росія єдина відповідальна за цю продовольчу кризу, всупереч кремлівській кампанії брехні й дезінформації».
Посадовець підкреслив, що ЄС не накладав санкції на російське сільське господарство: «І це російські танки, російські бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай. Кремль також цілиться в склади збіжжя і краде в Україні зерно, спихаючи провину на інших».
Небензя згодом сказав, що вийшов через «брехню, яку приїхав поширювати Шарль Мішель».
Натомість Шарль Мішель наголошував, що на власні очі бачив наслідки дій Москви, коли кілька тижнів тому перебував в Одесі і спостерігав, як «мільйони тонн зерна й пшениці стоять в контейнерах і в суднах через напад Росії на транспортну інфраструктуру».
У травні Євросоюз оголосив, що координуватиме зусилля для допомоги Україні з експортом сільськогосподарських товарів в умовах фактичної російської блокади українських портів, насамперед Одеси.
Так звані «лінії солідарності» мають поєднувати можливості залізничного та іншого транспорту через сусідні з Україною країни ЄС.
Але деякі фахівці вказують, що експорт суходолом може охопити лише приблизно 20% обсягів збіжжя, які Україна зазвичай вивозила в інші країни великими морськими суднами.
Звертаючись до українського посла в ООН, Шарль Мішель наголосив на подальшій допомозі Україні з боку ЄС.
«Ми надалі підтримуватимемо вашу країну і ваш народ. І ми надалі будемо тиснути на Росію, виставляти перед Росією правду. Росія нападає на одну країну, один народ, але Росія також нападає на цінності й принципи цієї будівлі», - сказав європейський представник на засіданні ООН.
Генерал Веслі Кларк: «НАТО опиниться в небезпеці, якщо Україна не зможе зупинити Путіна»
Оригінал статті вийшов на сайті Російської служби Голосу Америки. Переклад з російської.
Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні високомобільні артилерійські реактивні системи (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) M-142, які значно перевершують за точністю та дальністю російські реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
Серед символів російської військово-патріотичної міфотворчості РСЗВ займають місце поряд з автоматом Калашникова. Кремлівська пропаганда регулярно просуває думку про те, що РСЗВ – це зброя перемоги і предмет особливої національної гордості – не даремно їх називають «Катюшами»: на честь популярної пісні Блантера та Ісаковського, написаної в 1938 році, яка нібито дала другу назву першим радянським РСЗВ БМ- 13.
Не виключено, що це є причиною, чому емоційна реакція Кремля на рішення президента Байдена поставити в Україну досконаліші реактивні системи, була такою бурхливою. Російські ЗМІ цитували посла за особливими дорученнями МЗС РФ Григорія Машкова, який назвав HIMARS «прямою загрозою національним інтересам Росії», що «підриває стабільність у світі». А міністр закордонних справ Сергій Лавров навіть назвав прохання Києва щодо постачання таких систем «прямою провокацією, націленою на залучення інших країн» у війну в Україні.
Про причини такої реакції на постачання HIMARS кореспондентові «Голосу Америки» Євгену Комарову розповів колишній верховний головнокомандувач (1997 – 2000) союзними силами США та НАТО в Європі (SACEUR), ветеран війни у В'єтнамі, генерал у відставці Веслі Кларк (Wesley Clark).
Генерал Веслі Кларк: Наразі російські збройні сили значно перевершують українські в артилерії. У росіян набагато більше артилерійських знарядь, залпових систем "Град", реактивних систем великої дальності "Смерч" та "Ураган", але головне - більше боєприпасів до них. Україна не має жодної з великих вогнеметних систем, які використовує Росія, хоча вона має певну кількість таких же радянських реактивних систем. Але проблема не стільки в їх далекобійності чи навіть в їх кількості, скільки в кількості підходящих боєприпасів: у Росії їх набагато більше, і значить вони можуть вести більш щільний вогонь.
Допомога США та союзників з важкої артилерії, включаючи і 155-мм гаубиці та HIMARS M-142, абсолютно необхідна для того, щоб допомогти Україні вижити на полі бою. Втім, навіть із обіцяною кількістю систем та боєприпасів Україна все одно залишається у невигідному становищі з погляду вогневої могутності щодо Росії.
«Голос Америки»: Тобто США не в змозі зі зрозумілих причин постачати в Україну боєприпаси для старих радянських реактивних систем залпового вогню і тому змушені надати їм власні системи разом зі снарядами?
ВК: Деякі країни-члени НАТО у Східній Європі мають запас боєприпасів, які потрібні Україні, і вони ними діляться, але ці запаси обмежені, як і виробничі потужності - у порівнянні з тим, що є у Росії. Саме тому я не бачу великої проблеми в тому, що зараз буде поставлено лише чотири установки HIMARS. Звичайно, хотілося б мати набагато більше, але зараз вони не виробляються і в США. Як і у випадку з зенітними ракетами Stinger, ми маємо запустити виробництво знову, щоб терміново заповнити те, що вирушає в Україну, та мати певний резерв на складах. Це не відбувається миттєво. Сподіваюся, що ми зможемо поставити Україні кілька десятків таких пускових установок, а може, й більше. Чотири – це початок.
ГА: Що Ви можете сказати про Multiple Launch Rocket System (MLRS) М-270? Були повідомлення про можливість постачання цих установок.
ВК: Про постачання цих систем на гусеничному ходу не йдеться. Так, вони доступні, але там стара система стеження, і вони вимагають набагато складнішого технічного обслуговування, великого запасу запчастин. Так, вони можуть запускати більше ракет в одному залпі, але їм потрібні інші транспортні засоби, зовсім інший логістичний пакет. Я впевнений, що адміністрація США має працювати над створенням та наданням цього пакету, але на даний момент ця проблема не вирішена.
Коли армія США закуповує для себе той чи інший вид озброєння, завжди йдеться про конкретний і обмежений обсяг продукції: армія знає, скільки систем їй потрібно. Рівень закупівель розглядається кілька років уперед, це пов'язано з можливостями основного виробництва, випуску запчастин, навчання, обслуговування на польовому рівні тощо. По кожній із нових систем існує повна програма виробництва та впровадження; вона прив'язана до кількості, яка замовлена, і до темпів виробництва, які здебільшого інші, ніж у надзвичайних обставинах воєнного часу.
ГА: Скільки часу займе в України підготовка бойових розрахунків для М-142?
ВК: Для HIMARS потрібно кілька тижнів, а ось для інших систем це могло б зайняти більше часу: для систем на гусеничному ходу, які ви згадали, може знадобитися від чотирьох до шести тижнів.
ГА: Як зміниться тактика підрозділів українських Збройних сил на полі бою після отримання HIMARS?
ВК: Я не впевнений, що тактика зміниться, але системи більшої дальності дозволять українським силам триматися далі від лінії дотику та вийти із зони досяжності російських артилерійських знарядь та реактивних систем «Град», «Ураган», «Смерч», водночас, зберігаючи можливість вразити їх своїм вогнем.
ГА: Як ви оцінюєте ситуацію на фронтах сто днів після початку російської агресії в ВК: Україну?
ВК: Українські збройні сили зробили неймовірно сміливу та компетентну роботу щодо відбиття російських атак на Київ і змогли досягти певного прогресу навколо Харкова, а тепер і в районі Херсона. Проте без еквівалентної чисельності та якості озброєнь українцям буде дуже важко відстояти Донбас, контратакувати та очистити від російської окупації свою територію. Їм не вистачає навчених підрозділів і, що найважливіше, вони не мають достатньо необхідної техніки: артилерійських знарядь, танків, радарів. Україна майже не має ні винищувальної авіації, ні штурмовиків.
Українські військові мужньо борються у меншості та стримують російські сили. Але питання, як довго вони зможуть зберігати свою боєготовність, висітиме в повітрі весь час, поки вони не мають чисельної переваги. Можливо, російські артилерійські системи не такі гарні, як західні, але зрештою, день за днем, снаряд за снарядом, вибух за вибухом, вони дають свій руйнівний результат. Українцям доводиться постійно передислокуватися, знаходити способи вийти з-під ворожого вогню, вести мобільнішу війну.
Чи можна за цих умов змусити росіян відступити, використовуючи їхні слабкі місця? Що ж, це можна зробити. Але знову ж таки - українці поки що не мають достатньої кількості бронетехніки та самохідної артилерії, щоб зробити це так ефективно, як хотілося б.
ГА: Ви згодні з точкою зору, що цілі на російській території позаду державного кордону не повинні сьогодні бути законними військовими цілями для української армії?
ВК: Сполучені Штати заявили, що намагаються запобігти війні НАТО з Росією. Але, можливо, Росія хоче цього? Схоже що так. Я вважаю, що цілі Москви насправді сягають далеко за межі України: і сам альянс НАТО опиниться в небезпеці, якщо Україна не отримає повної підтримки і не зможе зупинити та відкинути назад Путіна.
Але саме з цього питання зараз і є певний дисонанс усередині західної коаліції. Деякі союзники не вважають, що перебувають у небезпеці, тоді як інші – Польща, країни Балтії – добре знають про потенційні проблеми, які може створити їм Москва.
Ми ще не знаємо, як ця війна завершиться, але ми безперечно хочемо, щоб вона закінчилася.
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