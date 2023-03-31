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Законопроект про безпеку Чорного моря зареєстрували у Сенаті США
Законопроект про безпеку у Чорноморському регіоні 2023 року внесли до американського Сенату законодавці від обох провідних партій США.
Серед співавторів сенатори від Демократичної партії Джин Шагін, Бен Кардін, а також республіканці Мітт Ромні, Роджер Вікер, Бен Кардін та інші.
Законопроект передбачає збільшення та покращення координації доставки безпекової допомоги США для країн регіону, посилення енергонезалежності регіону, а також заходи із стримування впливу Росії та Китаю. Відповідну стратегію у взаємодії з країнами регіону та ЄС, американські установи мають напрацювати протягом 180 днів, після затвердження цього законопроекту, йдеться в документі.
Дуже важливим назвала законопроект посол України в США Оксана Маркарова. У своєму дописі на Facebook посадовиця зазначила, що проект "підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії Росії проти України".
Вона наголосила, що документ, у разі затвердження, передбачить "більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зв’язків між США та державами Чорноморського регіону (зокрема, зазначається про підтримку Ініціативи Трьох морів)".
Цей законопроект відображує документ, поданий до минулого скликання Конгресу, влітку 2022 року.
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Епплбаум: неспроможність підкорити чи зрозуміти українців веде до бажання їх знищити
Військове вторгнення, яке Росія розпочала проти України, називають найбільшою війною у Європі з часів Другої світової. Але поки увага більшості журналістів прикута до лінії фронту, постачання зброї, чи обстрілів підконтрольної території України, група українських та західних журналістів, правозахисників та юристів взялася за документування злочинів, що чиняться там, куди не дістаються кореспонденти провідних видань – в зоні російської окупації, містечках і селах, які опинилися за лінією фронту, там, де немає законів та справедливості, де панує безкарність і нелюдська жорстокість.
Матеріали Reckoning Project, разом з подорожами до Києва та нещодавно звільнених територій, зокрема на Херсонщині, лягли в основу нового дослідження, над яким працює відома американська журналістка Енн Епплбаум. Вона є постійною дописувачкою часопису Atlantic та авторкою кількох книжок на тему злочинів тоталітарних режимів: «Червоний голод: війна Сталіна проти України», «Залізна завіса: Розгром Східної Європи 1944-1956 рр.» та «ГУЛАГ: Історія», яка отримала Пулітцерівську премію 2004 року за нон-фікшн.
У середу, 29 березня, у стінах Українського дослідницького інституту в Гарварді вона розповіла про те, що їй як дослідниці тоталітарних режимів здалося знайомим, а що здивувало навіть після досліджень Гулагу і Голодомору. Відповідаючи на питання дослідників та студентів, які прийшли послухати її лекцію, вона розповіла, що думає про те, чи можна дії російських військових вважати геноцидом, і про те, в чому вона вбачає причини російської жорстокості.
Слово «окупація» мало означати минуле, але Росія повернула його з історичних архівів
Саме поняття «окупація», каже Епплбаум, мало стати історією часів Другої світової війни.
«Протягом двох-трьох поколінь здавалося, що це все в минулому. Коли я писала про радянську окупацію Східної Європи, що тривала з 1944 по 1956 рік, мені здавалося, що я пишу про минуле, що це історія з архівів, і я не пишу про сучасне, чи майбутнє», – каже дослідниця.
Але з російським наступом на Україну у лютому 2022 року, виявилося, що історія повернулася з архівів – політика та заходи, які російські війська намагалися впроваджувати на окупованій території України дуже нагадували ті, які радянська влада впроваджувала на окупованих територіях Східної Європи: у Польщі, Угорщині, країнах Балтії, у Чехословаччині.
«Було очевидно, що російська ФСБ з невеликими нюансами використовувала старі сценарії НКВД – як підкорити населення, змінити його звички, і навіть його ідентичність. Всі ці речі були випробувані раніше, і їх повторювали зараз», – каже Епплбаум.
До проукраїнської еліти, на думку окупантів, належав навіть сільський голова
Про те, чим для українців виявилася російська окупація, дослідниця розповіла на прикладі сільського голови Старої Збруївки, села у дельті Дніпра на Херсонщині. Віктор Маруняк був обраний громадою села. На відміну від радянських часів, чи нинішніх російських порядків, де керівників насправді призначають, навіть якщо проходять вибори, він почувався відповідальним за людей своєї громади, наголошує Епплбаум.
Коли почалися бої, невдовзі з’явилися і перебої з продуктами, тож Маруняк разом зі своєю громадою організували продуктовий фонд для нужденних родин, пізніше і медичний. Для охорони села люди організовувалися у патрулі. Тож коли в село мали увійти російські війська, він збирався говорити з ними як представник місцевої влади.
Але росіяни, які увійшли в село на Херсонщині, були не готові зустріти таких людей, як Маруняк, каже Епплбаум. Вони були не готові їх зустріти в Бучі, в Ірпені, на Харківщині та Запоріжжі. «Вони думали, що вступають на територію, якою керує мала невпевнена у собі та непопулярна еліта, яку потрібно знести: заарештувати, вбити, вигнати, чи депортувати. Вони думали, що це не буде важко», – каже Епплбаум.
Так вони збиралися вчинити з усіма, починаючи від президента Володимира Зеленського, і нічого нового в цьому не було, каже дослідниця, бо так поводилися радянські солдати, які входили на територію Польщі, чи країн Балтії під час Другої світової війни. Вони прибували туди не лише зі списком прізвищ людей, яких вони хотіли заарештувати, але і зі списком типу людей, яких вони мали позбутися, нагадує дослідниця.
Наприклад, у Польщі такий список затверджував сам Сталін, і він включав представників місцевої влади, службовців поліції, лідерів політичних партій та членів їхніх родин. Всіх їх, як ворогів, належало заарештувати і знищити. Подібні списки були і для України, деякі з них стали публічними, бо їх розсекретила американська розвідка.
Але росіяни не були готові до того, що лідерами можуть виявитися навіть сільські голови, бо його відповідальність перед громадою та почуття патріотизму здавалися їм неможливими. Тому, для того, щоб дізнатися, чи не очолює він якесь збройне підпілля, вони катували 60-річного чоловіка впродовж кількох днів та погрожували вбити його родину. Врешті йому вдалося втекти з катівні, яку влаштували окупанти, і тепер він перебуває в одній з країн Балтії.
Але Маруняку ще пощастило. Бо за даними українського уряду мери, заступники мерів та інші місцеві керівники більшості з 49 міст Херсонської області були заарештовані або викрадені, а деякі просто зникли, каже Епплбаум.
Російські окупанти поводяться так, ніби ніколи не бачили волонтерів у своєму житті
На відміну від радянських часів, каже Епплбаум, росіяни, які прийшли окупувати Україну, знали, що потрібно знищити, але не знали, що потрібно збудувати натомість. Колаборанти, яких росіяни знайшли в Україні, на відміну від підготовлених у Москві польських кадрів часів Другої світової, були випадковими людьми, каже Епплбаум, і не мали знань про те, як керувати будь-чим. Вивісивши тут і там російські чи радянські прапори, окупанти не турбувалися про те, щоб залучити окупованих українців на свій бік.
Ще однією категорією людей, які викликали цілковите нерозуміння росіян, були волонтери – люди, які керували недержавними організаціями, які спонтанно організовувалися, допомагали іншим. Як каже Епплбаум, у Росії держава намагається знищити будь-яку незалежну активність громадян, тож російські солдати досі не стикалися з таким явищем.
Коли вони арештовували таких людей, то намагалися через катування дізнатися про те, чи не організовують вони продуктовий фонд за завданням СБУ, чи ЦРУ, подібно до того, як радянська влада підозрювала, що польські скаути були частиною антирадянської змови. Ті, що пройшли ці катування і вижили, розповідають, що запитання, які ставили росіяни свідчили про те, що вони вперше бачили перед собою волонтера і не вірили в його існування.
Один з дослідників Reckoning Project вважає, що величезна кількість «фільтраційних таборів» на окупованих територіях пояснюється цим завданням – потрібно було ізолювати всіх лідерів, але «ідея лідерів розширилася», тепер ним може стати майже кожний українець.
Ненависть до всіх, кого не можна контролювати і неспровокована жорстокість
Як каже Епплбаум, особливо вражає дослідників неспровокована жорстокість, з якою почали діяти російські окупанти – нічого з того, що робили, чи говорили цивільні українці, не могло стати причиною такої поведінки.
«Лише розчарування росіян власною неспроможністю змусити українців слухатися їх, їхня нездатність взагалі зрозуміти Україну може дати якусь підказку щодо такої жорстокості», – каже дослідниця.
«Сучасна російська окупація належить до давньої і потворної традиції російського імперіалізму і радянського геноциду. Москва хоче знищити Україну як окрему країну та саму українську ідентичність. І окупанти думали, що це завдання буде легким, тому що вони, як і Путін, виходили з того, що Українська держава і українське суспільство слабкі, бо так їм сказали, і вони в це вірять», – каже Епплбаум.
Вона каже, що російська окупація потрапила у зачароване коло – розчарування та некомпетентність веде до насильства, насильство до більшого опору, опір до ще більшої жорстокості.
«І це є логікою геноциду, який відбувається прямо зараз на окупованих росіянами територіях», – каже Епплбаум. За словами мера Маруняка, росіяни намагаються знищити цивілізацію, якої вони не розуміють.
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Трамп став першим екс-президентом США, проти якого висунуто кримінальні звинувачення
Дональд Трамп, проти якого двічі проводили процедуру імпічменту, але не засудили, став першим президентом США, якому висунуто кримінальні звинувачення.
Безпрецедентно в історії США, велике журі присяжних в Нью-Йорку проголосувало в четвер за звинувачення Трампа у виплаті порнозірці під час його президентської кампанії 2016 року.
Трамп прагне повернутися в Білий дім після поразки на виборах в 2020 році, що робить його єдиним президентом, нинішнім чи колишнім, і єдиним кандидатом у президенти, якому висунули звинувачення.
Обвинувальний висновок не опубліковано, тому неясно, які порушення закидають. CNN повідомило, що колишньому президенту висунули звинувачення за понад 30 пунктами. Голос Америки не зміг підтвердити цю інформацію.
У заяві офіс окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга йдеться, що зв’язалися з адвокатом Трампа, «щоб узгодити його явку до прокуратури Мангеттена для пред’явлення звинувачень у Верховному суді».
Адвокат Трампа Джо Такопіна сказав, що колишній президент, ймовірно, постане перед судом на початку наступного тижня.
Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на неназвані джерела.
Щоб здатися, Трампу, який живе у Флориді, довелося б поїхати до Нью-Йорка разом із співробітниками Секретної служби.
Під вартою, у нього б взяли відбитки пальців, сфотографували та, після рішення судді, відпустили б під особисте зобов’язання.
Трамп, який заперечує будь-які правопорушення у цій справі, назвав звинувачення полюванням на відьом під проводом демократів, щоб знищити його рух «Повернімо велич Америці».
«Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії», — написав колишній президент. «Демократи брехали, обманювали та крали у своїй одержимості «схопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули звинувачення абсолютно невинній людині в акті явного втручання у вибори».
Замість шкоди на виборах, каже Трамп, обвинувачення «серйозно вдарить по [президенту] Джо Байдену».
Минулого тижня, в дописі на платформі соціальних мереж Truth Social, Трамп попередив про «можливу смерть і руйнування», якщо йому висунуть звинувачення. Деякі критики розцінили цю заяву як підбурювання до насильства.
Хоча обвинувачення і очікували, оголошення викликало хвилю дискусій у Вашингтоні.
"Обурливо", - написав конгресмен-республіканець, прихильник Трампа Джим Джордан.
Спікер Палати представників Конгресу Республіканської партії Кевін Маккарті, звинуватив Брегга у використанні системи правосуддя проти Трампа в якості зброї і пообіцяв, що Палата притягне до відповідальності прокурора за «безпрецедентне зловживання владою».
Інші республіканці не дуже близькі до Трампа, так само вважали судове переслідування політично мотивованим.
Реакція демократів була передбачувано схвальною.
У своїй заяві колишній спікер Палати представників Демократичної партії Ненсі Пелосі написала, що велике журі «діяло згідно з фактами та законом».
"Ніхто не стоїть вище закону, і кожен має право на суд, щоб довести невинність, - написала вона. – Сподіваюся, колишній президент поважатиме систему, яка надає йому таке право».
Звинувачення стало результатом федерального розслідування замовних виплат, які тодішній адвокат Трампа Майкл Коен зробив порнозірці Стормі Деніелс в останні дні президентської кампанії 2016 року.
Про таємний платіж стало відомо на початку 2018 року. Критикуючи свого колишнього боса, Коен у серпні 2018 року свідчив, що за вказівкою Трампа заплатив Деніелс 130 000 доларів, щоб вона мовчала про ймовірні сексуальні стосунки з магнатом нерухомості, який став кандидатом вів республіканців. Пізніше Trump Organization відшкодувала Коену витрати на «юридичні» послуги.
Хоча така виплата не є незаконною, федеральні прокурори вважають, що представлення платежу як юридичної виплати порушує федеральні закони про фінансування виборчої кампанії.
У 2018 році Коен визнав себе винним у кількох федеральних кримінальних справах, зокрема в порушеннях фінансування виборчої кампанії, а пізніше відсидів у в’язниці понад рік.
Хоча тоді федеральна прокуратура не висунула звинувачення Трампу, згодом справу перебрала окружна прокуратура Мангеттена.
Коен, головний свідок обвинувачення, неодноразово давав свідчення перед колегією.
У заяві, опублікованій у четвер, Коен сказав, що він залишається при своїх свідченнях і доказах, які він надав прокурорам.
Хоча обвинувальний висновок залишається непублічним, правники кажуть, що звинувачення проти Трампа, ймовірно, зосереджені на законі Нью-Йорка про фальшиві ділові записи.
Згідно із законом, фальсифікація ділових записів зазвичай є правопорушенням. Якщо це робиться з наміром вчинити або приховати другий злочин, воно досягає рівня тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.
У яких додаткових правопорушеннях Трампу висунули звинувачення, і чи такі були, невідомо.
Хоча прокуратура зазвичай висуває обвинувачення проти підсудного лише тоді, коли вважає, що може отримати вирок, в цій справі впевненості немає, кажуть правники.
Хоча Трамп визнав, що відшкодував Коену гроші, він сказав, що це «не мало нічого спільного з кампанією».
Його адвокати поклали відповідальність на Коена.
«Платежі були здійснені адвокату, а не Стормі Деніелс, — нещодавно сказав Такопіна в ефірі MSNBC. – Платежі були здійснені адвокату Дональда Трампа, що вважатиметься гонорарами», — сказав він.
Коен був «його адвокатом у той час і порадив йому, що це правильний спосіб зробити це, щоб захистити себе та свою сім’ю від збентеження. Це дуже просто», — сказав Такопіна.
Але інші правознавці стверджують, що прокурори повинні керуватися давнім принципом прецеденту.
У нещодавній публікації на веб-сайті Just Security співредактор і професор права Нью-Йоркського університету Райан Гудмен висвітлив випадки, які, за його словами, свідчать про те, як прокурори Нью-Йорка «карали осіб за фальсифікацію бізнес-звітності — є справи менш кричущі, ніж та, в якій висунуто звинувачення Трампу».
У 2021 році помічнику психіатричної терапії було висунуто звинувачення згідно зі статутом у шахрайстві за сплату понад 35 000 доларів США у вигляді компенсації працівникам.
Минулого року страхового брокера було звинувачено у створенні та поданні фальшивих свідоцтв про страхування відповідальності для подальшого шахрайства.
Обвинувальний акт за приховування грошей — не єдина кримінальна справа, з якою стикається колишній президент.
У Джорджії прокурори розглядають висунення кримінальних звинувачень у зв'язку зі спробою Трампа скасувати результати президентських виборів у штаті 2020 року. Трамп ледь програв Грузію демократу Джо Байдену.
Тим часом призначений Міністерством юстиції США спеціальний прокурор Джек Сміт розслідує роль Трампа в спробі перевернути перемогу Байдена, а також його роботу з секретними документами після того, як він покинув посаду.
Швеція змушена чекати турецької й угорської ратифікації вступу в НАТО після Фінляндії
Фінляндія виконала всі кроки для набуття повноправного членства Північноатлантичного альянсу після того, як її вступ 30 березня ратифікувала остання з тридцяти країн організації - Туреччина.
Але Туреччина разом з Угорщиною і далі відкладають ратифікацію вступу в НАТО Швеції, яка подала заявку на членство разом з Фінляндією у травні 2022 року.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав в інтерв’ю виданню Politico, що сподівається завершення процесу зі Швецією на час саміту альянсу у липні.
Швеція довела, що посилює співпрацю з Туреччиною.Єнс Столтенберґ
Фінляндія та Швеція вирішили відмовитися від тривалої політики неприєднання до військових блоків після того, як Росія почала нове вторгнення в Україну.
«Президент Путін отримав протилежне до того, що хотів. Він прагнув менше НАТО, а матиме більше НАТО», - сказав Столтенберґ нещодавно американському телеканалу FoxNews.
Всі держави НАТО одразу погодилися запросити фінів і шведів, схваливши рішення на саміті у Мадриді червні минулого року, і всі члени альянсу 5 липня 2022 р. підписали протоколи про вступ обох нових членів.
Переважна більшість союзників ратифікували протоколи ще влітку минулого року, і лише Туреччина й Угорщина відклали ратифікацію на 2023 рік; угорський уряд без пояснень причин, а турецький виголосив низку передумов до Фінляндії, а особливо до Швеції.
Туреччина закидає деяким країнам, зокрема Швеції, що там надали притулок особам і групам, зокрема курдським активістам, яких турецький уряд вважає причетними до тероризму.
Також уряд в Анкарі був невдоволений тим, що турецьку владу критикували за порушення прав людини, а Швеція навіть мала обмеження на експорт зброї до Туреччини.
Керівники Фінляндії та Швеції домовилися з Туреччиною владнати ті суперечності, підписавши домовленість на саміті у Мадриді в червні 2022 р.
Єнс Столтенберґ сказав Politico, що, на його думку, Стокгольм вже виконав свої зобов’язання.
«То були важкі переговори, але Швеція довела, що посилює співпрацю з Туреччиною в боротьбі з тероризмом, в збільшені обміном інформацією та розвідданими, і обмежень на експорт зброї немає», - сказав генеральний секретар НАТО.
Угорське невдоволення
Угорський парламент, в якому більшість має урядова партія прем’єр-міністра Орбана, ратифікував протоколи про вступ в НАТО Фінляндії аж 27 березня - на понад пів року пізніше, ніж це зробили більшість країн альянсу.
Ці країни хочуть позитивної оцінки від наших парламентів, які деколи дуже ображені.Петер Сіярто
Причини затягувань в Будапешті пояснювали переважно технічними міркуваннями, пов'язаними з порядком денним роботи парламенту, але також Віктор Орбан щораз гучніше висловлював незгоду з тим, що НАТО надає зброю Україні для оборони від російської агресії.
Орбан, який фактично єдиний у Європі зберіг приязні відносини з президентом Росії Путіним, також активно виступає проти економічних санкцій щодо Москви і закидає своїм західним союзникам те, що він називає «втягуванням у війну».
Угорські посадовці та близькі політики почали також гучніше висловлювати невдоволення критикою, яка лунає в ЄС на адресу уряду в Будапешті.
«За минулі роки високопосадовці і Фінляндії, і Швеції поширювали багато фальшивих новин, багато брехні, багато звинувачень. Тепер ці країни хочуть позитивної оцінки від наших парламентів, які деколи дуже ображені», - заявляв угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто на початку березня.
Після рішення угорського парламенту 27 березня ратифікувати вступ в НАТО Фінляндії, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що «у випадку Швеції є багато скарг, які треба розглянути до ратифікації прийняття країни».
- Голос Америки
Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. Експрезидент заявляє про “атаку на країну”
Лава присяжних у Мангеттені, Нью-Йорк, проголосувала за висунення кримінальних обвинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу у справі фінансового шахрайства під час президентської кампанії 2016 року.
Як повідомляє Голос Америки, деталі обвинувачення не розголошуються. За інформацією низки американських ЗМІ, обвинувачення можуть бути повʼязані зі справою виплат порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами 2016 року. Наступного тижня Дональд Трамп має зʼявитися перед суддею у Нью-Йорку для озвучення йому деталей обвинувачення та проведення інших процесуальних дій.
У своїй заяві Дональд Трамп сказав, що дізнався про рішення присяжних з новин, назвав його політичним переслідуванням і втручанням у вибори. “Це напад на нашу країну”, - заявив експрезидент США.
Дональд Трамп став першим серед колишніх президентів Сполучених Штатів (і першим кандидатом на цю посаду), якому висунуто кримінальні звинувачення.
130 000 доларів США за мовчанку
Окружний прокурор Мангеттена пʼять років розслідував справу про виплату 130 000 доларів США жінці за її мовчанку про ймовірні сексуальні стосунки з Трампом.
Як повідомляє Голос Америки, тодішній адвокат Трампа Майкл Коен розповів, що здійснив таємний платіж жінці за вказівкою свого роботодавця, а потім отримав відшкодування від Trump Organization (компанії Трампа з нерухомості, "за юридичні послуги").
Попри те, що виплата грошей за мовчання не є незаконною, федеральна прокуратура заявляє, що класифікація платежу як «виплати за адвокатські послуги» порушує федеральні закони про фінансування виборчих кампаній.
У 2018 році Коен визнав себе винним у кількох кримінальних справах, включаючи порушення фінансування передвиборчої кампанії. Він понад рік відсидів у в’язниці.
Відповідно до законодавства Нью-Йорка, фальшування ділових записів зазвичай не вважається тяжким злочином, за винятком ситуацій, коли це робиться з наміром вчинити або приховати інший злочин. Тоді за це передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.
На час написання цієї статті, представник окружної прокуратури не відповів на запит “Голосу Америки” про коментар.
Трамп визнає, що відшкодував гроші за виплату порнозірці, але заперечує порушення закону
Попри те, що Дональд Трамп визнав, що відшкодував Коену гроші за таємний переказ, він заявив, що це «не мало нічого спільного з кампанією» і натомість звинуватив прокурора Нью-Йорка, демократа, у проведенні політично вмотивованого «полювання на відьом». Експрезидент заперечує будь-які правопорушення у цій справі. Він назвав її «політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії».
«Демократи обманювали, махлювали та крали (голоси - ред.) у своїй одержимості ідеєю «схопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули обвинувачення абсолютно невинній людині у формі явного втручання у вибори», — написав колишній президент.
У соцмережі "Truth" ввечері 30 березня Трамп написав: "Ці корумповані прокурори-демократи, усі з дуже небезпечних міст, керованих демократами, не збираються обирати кандидата від Республіканської партії чи наступного президента Сполучених Штатів. Вони висунули проти мене це фальшиве, корупційне та ганебне звинувачення лише тому, що я стою на боці американського народу, і вони знають, що я не можу отримати справедливий суд у Нью-Йорку".
Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що його можуть заарештувати протягом кількох днів. Тоді Трамп закликав своїх прихильників протестувати. У суботу він провів мітинг у місті Вейко, штату Техас, де сказав присутнім, що проти нього розслідують «щось, що не є ні злочином, ні проступком, ні аферою».
Нещодавно адвокат Дональда Трампа Джо Такопіна заявив, що колишній президент не відмовлятиметься здатися владі Нью-Йорка. У цьому місті, як відомо, обвинувачені в кримінальних справах так званих "білих комірців" можуть домовлятися з владою про умови утримання на час проведення суду.
За інформацією журналістів ABC, котрі додзвонилися Трампу одними з перших після оголошення обвинувачення, команда політика наразі активно спілкується із секретною службою про ситуацію та подальші кроки.
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