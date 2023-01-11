У розвідці ВМС США поділились оцінками щодо стану флоту РФ в Чорному морі

Голова служби інтеграції розвідки ВМС США контрадмірал Майкл Студмен поділився своїми оцінками стану російського Чорноморського флоту і здатності Росії використовувати цей флот проти України. Про це він сказав у своєму виступі на конференції, організованій Національним альянсом безпеки та розвідки США в середу, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін.

"Російські ВМС, хоча і втратили флагманський корабель в Чорному морі, продовжують стріляти крилатими ракетами в певному ритмі, а кораблі та підводні човни перебувають досить близько до Криму", - сказав Студмен.

Він додав, що російський флот в Чорному морі практично не постраждав, але відзначив, що українці "розробили дуже інноваційні морські технології, щоб ускладнити життя російським агресорам" і це триватиме.

Хоч росіяни і погодились на розблокування поставок зерна з портів України через Чорне море, вони, говорить Студмен, продовжують зменшувати ці можливості через затримку інспекцій. Україна звинувачує Росію в перешкоджанні експорту зерна.

Українські ВМС також звинувачують РФ в порушенні Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

В грудні США запровадили санкції проти 10 російських установ, пов'язаних з агресивними діями Росії в Чорному морі.

«Росія продовжує блокувати цивільну морську торгівлю в Чорному морі своїми агресивними військово-морськими операціями. Дії Росії завдають шкоди цивільному населенню та продовжують ескалацію конфлікту в Україні», - написав тоді у Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен.