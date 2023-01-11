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- Голос Америки
У розвідці ВМС США поділились оцінками щодо стану флоту РФ в Чорному морі
Голова служби інтеграції розвідки ВМС США контрадмірал Майкл Студмен поділився своїми оцінками стану російського Чорноморського флоту і здатності Росії використовувати цей флот проти України. Про це він сказав у своєму виступі на конференції, організованій Національним альянсом безпеки та розвідки США в середу, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін.
"Російські ВМС, хоча і втратили флагманський корабель в Чорному морі, продовжують стріляти крилатими ракетами в певному ритмі, а кораблі та підводні човни перебувають досить близько до Криму", - сказав Студмен.
Він додав, що російський флот в Чорному морі практично не постраждав, але відзначив, що українці "розробили дуже інноваційні морські технології, щоб ускладнити життя російським агресорам" і це триватиме.
Хоч росіяни і погодились на розблокування поставок зерна з портів України через Чорне море, вони, говорить Студмен, продовжують зменшувати ці можливості через затримку інспекцій. Україна звинувачує Росію в перешкоджанні експорту зерна.
Українські ВМС також звинувачують РФ в порушенні Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
В грудні США запровадили санкції проти 10 російських установ, пов'язаних з агресивними діями Росії в Чорному морі.
«Росія продовжує блокувати цивільну морську торгівлю в Чорному морі своїми агресивними військово-морськими операціями. Дії Росії завдають шкоди цивільному населенню та продовжують ескалацію конфлікту в Україні», - написав тоді у Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен.
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"Це ще раз показує хоробрість українських сил у їхній боротьбі на захист своєї країни. Це також свідчить про життєву необхідність для нас посилити підтримку, військову підтримку України", - наголосив генеральний секретар НАТО.
- Голос Америки
У США через комп`ютерний збій сотні авіарейсів скасовано, виліт 4 тисяч рейсів відкладено
Близько 700 авіарейсів по всій території у США було скасовано, а виліт 4 тисяч літаків відкладено через збій авіаційної комп'ютерної системи вночі з вівторка на середу.
Федеральне авіаційне управління США о 4-тій ранку в середу опублікувало заяву, в якій вказало, що технічні спеціалісти працюють над вирішенням комп'ютерного збою і перезавантажують систему.
А за повідомленням United Airlines у Twitter, збій стався у програмі Федерального авіаційного управління NOTAM - це система сповіщення комерційних рейсів, яка в режимі реального часу повідомляє про обмеження або перестороги. United Airlines повідомила, що внаслідок збою компанія затримала всі внутрішні рейси.
Федеральне авіаційне управління США наказало всім авіалініям країни призупинити вильоти до 9 ранку. Тим часом практично щогодини вранці середи відомство інформувало про хід відновлювальних робіт.
О 8.54 ранку міністр транспорту США Піт Буттеджидж повідомив про відновлення роботи системи NOTAM: “Федеральне авіаційне управління США визначило, що система безпеки, яка постраждала під час нічного збою, повністю відновлена, і загальнодержавна наземна зупинка буде негайно скасована. Я керував процесом подальших дій, щоб визначити основні причини та рекомендувати наступні кроки”.
О 9-тій ранку за східним часом Федеральне авіаційне управління США повідомило про прогрес у відновлювальних роботах, заборону на вильоти скасували, і повітряний рух почав відновлюватись. При цьому відомство повідомило, що продовжує шукати причини комп'ютерного збою.
У США усі комерційні та військові рейси зобов'язані перевіряти систему NOTAM перед вильотом.
Як повідомляє видання Reuters, інформація з системи NOTAM може складати до 200 сторінок, де йдеться, серед іншого, про закриття злітно-посадкових смуг, небезпеку для птахів, будівельні перешкоди та інше. У середу, пише Reuters, в аеропортах США було заброньовано понад 21 000 рейсів
Наразі немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин збою.Речниця Білого дому
За даними веб-сайту відстеження польотів FlightAware, станом на 9 ранку середи на території США було затримано понад 4000 рейсів, більше 700 рейсів скасували.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила у Twitter, що наразі немає причин підозрювати, що до збою призвела кібератака: “Сьогодні вранці міністр транспорту поінформував президента США про збій системи FAA. На даний момент немає доказів кібератаки, але президент доручив Міністерству транспорту провести повне розслідування причин. Федеральне авіаційне управління США регулярно надаватиме оновлену інформацію”.
Людям, які не змогли вилетіти через те, що Федеральне авіаційне управління затримало рейси, авіалінії дають можливість змінювати маршрути подорожей без доплати.
- Голос Америки
Міністр фінансів США: нафтові обмеження та санкції проти Росії діють
Санкції Заходу проти Росії а також обмеження ціни на російську нафту працюють, заявила міністр фінансів США Дженет Єллен.
Єллен нагадала, що "Група семи" запровадила обмеження, щоб одночасно забезпечити стабільність енергоринків і обмежити надходження Кремля від торгівлі енергоресурсами.
"Хоча цінове обмеження на нафту діє лише приблизно місяць, ми вже бачимо прогрес із досягнення обох цих цілей - російські посадовці високого рангу визнали, що цінове обмеження зменшує надходження Росії від енергоресурсів", - заявила Єллен перед зустріччю з віце-прем'єр-міністром Канади Христею Фріланд у Вашингтоні у вівторок.
Єллен подякувала Фріланд за "непохитну підтримку народу України перед лицем російського неспровокованого і варварського вторгнення".
Посадовиця заявила про "значний прогрес" у тому, щоб "зірвати канали військових поставок і перекрити Росії доступ до зброї, потрібної, щоб продовжувати вести цю незаконну війну а також обмежити надходження, які вони використовують, щоб за це платити".
Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та ІранДженет Єллен
"Сполучені Штати і Канада працюють зі світовою коаліцією над запровадженням одних із найбільш жорстких санкцій проти Росії", - додала вона.
"Бюджетний прогноз для Росії стає все більш похмурим, а російські військові змушені покладатись на застарілі технології та постачальників останньої надії, таких як Північна Корея та Іран", - каже Єллен.
Цінова стеля в 60 доларів за барель російської нафти, погоджена Європейським Союзом, G7 та Австралією, набула чинності на початку грудня.
Запроваджене разом із ембарго ЄС на морські поставки російської нафти, обмеження, спрямоване на те, щоб Росія не могла обійти ембарго, продаючи нафту третім країнам за високими цінами.
27 грудня російський президент Путін заявив, що Росія не буде постачати нафту країнам, які застосовують обмеження. Тоді Німеччина відреагувала на заборону Росії на продаж нафти країнам і компаніям, які дотримуються обмеження ціни, погодженого західними союзниками, заявивши, що це «не має практичного значення».
"Я не хочу казати, що це недоречно, але це не має практичного значення", - сказала речниця Міністерства економіки, додавши, що Німеччина з початку літа готувалась обходитись без російської нафти.
- Голос Америки
Дуда заявив про готовність Польщі надати Україні танки Leopard в межах міжнародної коаліції
Польща планує відправити в Україну танки Leopard у складі міжнародної коаліції, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова. "Рота танків Leopard буде передана в рамках створення коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція", - сказав він.
У Twitter Дуда також написав: "Сьогодні у Львові разом із президентами України Володимиром Зеленським і Литви Ґітанасом Науседою, ми говоримо у форматі Люблінського трикутника про військову підтримку України проти російської агресії та про інтеграцію України в ЄС і НАТО."
"Другий cаміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав", - написав Зеленський в Telegram.
Водночас нині в уряді Німеччини заявили, що не знають про будь-які запити від союзників щодо відправлення Leopard в Україну. При цьому, як заявив речник уряду, Німеччина тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та іншими країнами щодо військової підтримки України.
Раніше американські медіа із посиланням на власні джерела в уряді США писали, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились.
Як повідомляв Голос Америки, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни. Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.
У статті використано матеріали Reuters
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