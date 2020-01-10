Іран починає оцінку "чорних скриньок" літака МАУ на тлі новин про усунення доказів з місця катастрофи

Українські слідчі ще не були на місці падіння літака МАУ в Ірані на ранок п'ятниці, тепер на них очікує практично порожнє місце катастрофи. Про це пише CBS на основі повідомлень своєї кореспондентки Елізабет Палмер, якій вдалось побувати на місці.

Місце падіння літака не відгороджене, уламки літака забрали, а невстановлені особи, можливо сміттярі, зачищають район, повідомляє Палмер.

"Практично всі уламки літака забрали вчора, говорять місцеві. Сміттярі тепер зачищають місце. Жодної безпеки. Жодного огородження. Жодних ознак розслідування", - написала кореспондентка у Twitter. Фюзеляж та ніс літака було забрано. Свідки говорять, що перенесення уламків розпочалось у день катастрофи, повідомляє CBS.

У четвер Іран розпочне оцінку "чорних скриньок", оголосила Іранська Організація з цивільної авіації, повідомляють ЗМІ з посиланням на іранські новини.

Голова установи Гассан Разейфер заявив, що влада перевірить, чи можливо ще відновити і проаналізувати інформацію з записів "чорних скриньок". Якщо вони не зможуть отримати дані, то Іран звернеться за допомогою до Росії, України, Франції, або Канади, заявив посадовець.

В четвер влада Ірану повідомила, що "чорні скриньки" було пошкоджено.

Дивіться також: В «Борисполі» облаштували меморіал пам’яті загиблим. Коментарі родичів і друзів загиблих. Відео