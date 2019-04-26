Чорнобиль і рак: українсько-американське дослідження

Чи винен Чорнобиль у нових випадках раку серед ліквідаторів? Сьогодні, через 33 роки після катастрофи, дехто піддає сумнівам прямий зв’язок між дією радіації і онкологічними захворюваннями. Проте, як свідчать дослідження, проведені спільно Інститутом раку США та Національним центром радіаційної медицини України, підвищений ризик захворіти на рак серед “чорнобильців” – це науково доведений факт.

Миколі Борисовичу Шпаченку уже полегшало після хіміотерапії, і він відпрошується у лікарів додому в Білогородку. Треба садити картоплю, і правнуки приїдуть на свята.

Коли бахнув Чорнобиль, він возив медикаменти в зону і схопив велику дозу радіації.

«Зразу десь через місяць зуби посипались, білий зробився, і понеслась», – каже ліквідатор.

Як він розповідає, вчепилися болячки, не одна, то друга. І аж тепер, через тридцять з гаком років, наздогнала онкологія.

Такий же діагноз і у Віктора Литвина, який після аварії будував дороги на ЧАЕС. Каже – наковтався свіжої радіоактивної пилюки. Відтоді мандрує по лікарнях, де ліквідаторів з кожним роком все менше.

«Вже повідходили чорнобильці. Вже приїжджаєш, то тих немає, з ким лежав. Уже нові, багато молоді, дітей чорнобильських», – зітхає ліквідатор аварії на ЧАЕС.

Володимир Денисенко живе на забрудненій території. У нього в легенях знайшли пухлину.

Як він розповідає, «Таке наче безсилля було. З цього почалося. Я на діабет це списував, думав, від діабету. А воно вже рак».

Після катастрофи минули десятиліття, але й сьогодні Чорнобиль продовжує вбивати

​Тут у клініці Національного центру радіаційної медицини лежать ліквідатори та мешканці зони. Після катастрофи минули десятиліття, але й сьогодні Чорнобиль продовжує вбивати. Щомісяця лікарі діагностують у «чорнобильців» сотні нових випадків захворювань, левова частка з яких – онкологія.

«Наш персонал провів епідеміологічні дослідження у більш ніж 110 тисяч учасників ліквідації аварії», – розповідає гендиректор Центру Димитрій Базика.

​«Це епідеміологічні дослідження високого класу, які до того в Україні не проводилися, – каже Базика. – Ми почали ці дослідження спільно з Національним інститутом раку США у 1997 році. В 99-у була підписана міждержавна угода між Україною та США про дослідження медичних наслідків Чорнобильської катастрофи».

Як він пояснює, коли перед лікарем окремий пацієнт з діагнозом рак, то неможливо встановити, чому саме він захворів і чи справді причина – в опроміненні, отриманому понад три десятиліття тому. А от якщо маєш дані десятків тисяч ліквідаторів – і порівнюєш з рівнем захворюваності по всій Україні – тоді це факт, доведений науково. Дослідження взаємозв’язку між радіацією і онкологією українські науковці спільно з американськими ведуть з кінця дев’яностих років.

Кожен третій випадок лейкемії у ліквідаторів спричинений дією опромінення

Результати цього спільного дослідження вже стали надбанням світової науки. Сьогодні доведено, що кожен третій випадок лейкемії у ліквідаторів спричинений дією опромінення. Що з радіацією пов’язане зростання раку щитоподібної залози. Що радіаційна катаракта ока може розвиватися при значно менших дозах, ніж вважалося раніше.

Завдяки українсько-американському співробітництву нам вдалося отримати дані, які визнані світом

«Завдяки українсько-американському співробітництву нам вдалося отримати дані, які визнані світом, – каже Димитрій Базика. Він додає, – було зроблено прорив у галузі радіаційної біології та медицини завдяки цьому».

Спільний проект з вивчення віддалених ефектів Чорнобиля триває й сьогодні. Разом з американцями, українські вчені шукають відповідь на запитання: чи існує підвищений ризик захворіти на рак для другого покоління, нащадків «чорнобильців»? Для цього досліджують генетичні зміни у півсотні родин – батьків, які зазнали опромінення, та дітей, які в них після цього народилися.

“Проект допоможе довести, чи є ризики, чи немає, і наскільки радіоактивна доза, отримана батьками, небезпечна для нащадків,” – каже Жанна Ярошенко, головний лікар клініки Національного центру радіаційної медицини.

Як зазначає директор Інституту клінічної радіології Анатолій Чумак, «Ми б за свої гроші, за українські гроші таких проектів не підняли б. Це дорого, дуже дорого».

Як кажуть у Центрі радіаційної медицини, відлуння Чорнобиля – у вигляді підвищеної статистики ракових захворювань – триватиме іще принаймні 20-30 років. Медицина має бути готовою, аби давати відповідь на ці виклики.

Дивіться також: Катя Гандзюк – «жінка відваги 2019»