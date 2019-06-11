Продюсер “Чорнобиля” заперечив продовження зйомок серіалу

Це неправда

Сценарист і продюсер популярного серіалу “Чорнобиль” американського каналу HBO, Креґ Мейзін заперечив повідомлення, що команда творців серіалу обдумує зйомки ще одної серії. “Це неправда”, —​ відповів він на запитання Української служби "Голосу Америки".

Раніше в Управлінні туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації повідомили, що творці мінісеріалу розглядають можливість повернутися до України, щоб зняти шостий епізод.

"Цікавий факт, про який ми також дізналися на прес-турі до Чорнобильської зони від Сергія Мирного (командира радіаційної розвідки, який брав участь у складанні перших карт радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС), творці міні-серіалу "Чорнобиль" обговорюють можливість повернутися до Києва та Чорнобильської зони, щоб зняти 6 епізод", —​ повідомили на сторінці управління у Facebook.

За їхніми словами, це мала бути документальна серія про те, як виглядає Чорнобильська зона через понад 30 років після катастрофи, а також інтерв’ю з очевидцями аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, в травні HBO випустила художній серіал “Чорнобиль”, заснований на реальних подіях. За версією кінопорталу IMDb, він став найбільш рейтинговим серіалом в історії, випередивши навіть “Гру престолів”.

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