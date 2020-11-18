У Чорнобилі стартували «гарячі випробування» нового сховища

На ЧАЕС довгоочікувана подія: стартували так звані «гарячі випробування» і введення в експлуатацію нового сховища для відпрацьованого ядерного палива. Перший стотонний резервуар з урановими збірками доправляють вагонеткою до спеціальних бетонних комірок для безпечного зберігання.

Мова йде про відпрацьований уран, який накопичився тут на Чорнобильській атомній станції за всі роки її роботи. Досі усі ці радіоактивні матеріали зберігалися у старому пристанційному сховищі «мокрим способом», у басейні з водою. Метод – ненадійний і застарілий.

А тут, у новому сховищі, відпрацьоване пальне зберігатиметься безпечнішим сухим способом – у патронах із гелієм, за товстими бетонними стінами.

«Товщина бетону складає близько метра», - розповідає виконувач обов’язків гендиректора ЧАЕС Володимир Пєсков.

Цей суперсучасний об’єкт збудувала американська компанія Холтек Інтернешнл. Такі ж сховища при атомних станціях Холтек будує по всьому світі, в тому числі і в США. Українському проекту вже майже 20 років, і на його шляху було багато перешкод.

Торік американці нарешті добудували об’єкт і передали ЧАЕС. Гарячі випробування планували на весну. Але грянув COVID, і строки змістилися на осінь.

«Представники американської компанії "Холтек Інтернешнл" - генеральний підрядник спорудження цього об’єкта. Зараз вони здійснюють нагляд та беруть участь у "гарячих випробуваннях" та підготовці фінального звіту з безпеки, щоб перейти до повноцінної експлуатації цього об’єкта», - сказав “Голосу Америки” заступник голови Держагентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук.

«Зараз ми забезпечуємо замовникові підтримку при виконанні "гарячих випробувань", – додав представник Холтек Інтернешнл Петро Британ.

Вартість проекту – понад 400 млн євро. Міжнародні партнери допомогли і з фінансуванням.

Тепер сюди зі старого сховища почнуть переовозити уранові збірки. Щоб зашити в бетон усе відпрацьоване пальне з Чорнобильської станції, знадобиться не менше 10 років.

Але коли це буде нарешті зроблено, про проблему відпрацьованого палива ЧАЕС можна буде забути. Як запевняють експерти – принаймні на наступне сторіччя.

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