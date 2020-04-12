У Чорногорії затримали митрополита за богослужіння під час режиму карантину

Поліція в чорногорській Подгориці затримала митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Амфілохія та ще 20 осіб, переважно священиків, повідомляє Радіо Свобода.

Їх затримали через порушення рішення уряду про заборону зібрань з огляду на коронавірус. Чорногорські медіа повідомляють, що митрополит вранці відправляв літургію в одній зі столичних церков.

На сайті митрополії оприлюднили відеозапис богослужіння, на якому видно кілька десятків священників й монахинь, серед яких є й миряни.

Митрополита Амфілохія в Чорногорії вважають неформальним лідером просербської опозиції.

Речник поліції заявив, що прокуратура після допиту встановить, чи йдеться про порушення громадського порядку чи про незаконну дію. Дії СПЦ уже викликали запитання в чорногорських правоохоронців через ймовірні порушення розпоряджень влади щодо карантину, деяких священиків затримували.

Через COVID-19 в Чорногорії заборонені всі масові зібрання. На вірус захворіли 267 осіб, троє померли.

В Сербії від коронавірусу помер один владика Сербської православної церкви, який не дотримувався самоізоляції, кілька священиків перебувають в критичному стані.

У неділю 12 квітня християни західного обряду відзначають Великдень, Папа Римський Франциск скасував традиційну великодню недільну месу на площі Святого Петра і виголошував проповідь "Urbi et Orbi" із майже порожньої Базиліки Святого Петра, її транслювали онлайн.

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