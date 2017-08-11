Чорногорія перестала бути союзником РФ, а росіяни її полюбили ще більше

Російські туристи їдуть до Чорногорії, не дивлячись на попередження Москви утримуватись від відвідувань цієї колишньої союзниці Росії, яка нещодавно вступила до НАТО.

Протягом перших шести місяців 2017 року, 179 000 добових перебувань припало саме на російських туристів, що в чотири рази більше, ніж за цей же період минулого року, - повідомила Туристична організації Чорногорії в неділю.

Навіть перед тим, як Чорногорія приєдналась до НАТО в червні, міністр закордонних справ Росії застеріг росіян від відвідувань країни, яка традиційно була союзником Росії на Балканах. «В Чорногорії – антиросійська істерія», - заявив міністр закордонних справ Росії. Прес-секретар Міністерства Марія Захарова заявляла, що на росіян може очікувати арешт та висилка з Чорногорії.

Росія також погрожувала Чорногорії вжити економічних та політичних дій у відповідь на рішення цієї маленької країни вступити до НАТО, включаючи проведення кампанії, спрямованої проти туристичної галузі в Чорногорії, яка залежить від російських відвідувачів.

«Події показали, що ми досягли успіху в збільшенні туристичного потоку, включаючи росіян», - зазначила директор правління з туризму Зелка Радак-Кукавчич.

Протягом останніх 15 днів, біля 13 000 росіян прибули до приморського аеропорту Тиват, що на 15 відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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