У нападі на посольство США в Чорногорії загинув сам нападник

Офіційні джерела в Чорногорії повідомляють, що невідома особа кинула вибуховий пристрій, імовірно гранату, в будівлю американського посольства у столиці Подґориці, а потім сама загинула унаслідок другого вибуху.

У повідомленні через Twitter чорногорський уряд заявляє, що близько опівночі з середи на четвер “невідома особа вчинила самогубство з допомогою вибуху”.

У репортажах йдеться, що свідки чули два вибухи, і що ніхто інший поранень не зазнав, а будівля великих ушкоджень не має.

Поліція намагається опізнати нападника, який згідно з деякими повідомленнями був чоловіком, і його мотиви.

Посольство США закликало американських громадян не підходити до будівлі допоки буде відповідне оголошення.

США встановили дипломатичні відносини з Чорногорією 2006 року, коли вона проголосила незалежність.

Чорногорія, найменша з колишніх республік Югославії (населення 630 тисяч), у травні минулого року стала 29-тим членом НАТО.

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