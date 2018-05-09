Чотири сфери протистояння агресії Росії – деталі законопроекту США

Новий законопроект Комітету з питань збройних сил Палати представників уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги в сфері безпеки та розвідки Україні, включаючи надання летальної оборонної зброї, йдеться на сайті комітету.

Допомога Україні є частиною стратегії з протистояння Росії, наголошують в Комітеті.

"Військова та політична міць Росії зростає і становить все більшу загрозу", - йдеться в заяві Комітету, присвяченій законопроекту з питань оборонної політики на 2019 бюджетний рік.

"Росія продовжує модернізувати і інвестувати у весь спектр військової сили, включаючи літаки, підводні човни, бронетехніку, протикосмічну і протиповітряну оборону, а також модернізацію звичайної і ядерної зброї. Ці інвестиції і діяльність спрямовані на обмеження наших можливостей і на те, щоб зашкодити довірі до альянсів США, особливо НАТО", - в Комітеті процитували міністра оборони США Джима Маттіса.

В Комітеті виокремили чотири основні сфери протистояння Росії, передбачені в законопроекті:

Допомога союзникам у захисті від російської агресії. законопроект надає повноваження міністру оборони США збільшити військову співпрацю з Західними Балканами, уповноважує надати 250 мільйонів доларів допомоги Україні в сфері безпеки та розвідки, включаючи надання летальної оборонної зброї. внесення зміни до поточного режиму санкцій стосовно Росії, яка би дозволила країнам, які припинить свої відносини з Росією вести бізнес із США.

Заходи спрямовані проти ВПК Росії Запровадження нових санкцій проти ВПК Росії і кожного, хто веде бізнес із ним, включаючи введення санкцій проти осіб, які купують новітню звичайну зброю у ВПК Росії. Складення звіту про постачальників програм Росії з продажу зброї.

Обмеження контактів і допомоги Росії Збільшує обмеження військової співпраці з Росією. Забороняє використання коштів, виділених на фінансування обороноспроможності атомної енергетики, для укладання контрактів, або надання іншої допомоги Росії.

Спонукання Росії до припинення порушень договорів Зменшення фінансування угоди про «Відкрите небо», яку порушує Росія і підвищує інвестиції до американських технологій «Відкритого неба». Фінансує дослідження і розвиток з протистояння системам, розміщеним Росією, які не відповідають Угоді про ліквідацію ракет середньої дальності.



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