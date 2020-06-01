Крісто - митець, який обгортав будівлі, помер у Нью-Йорку

У Нью-Йорку в 84-річному віці 31 травня 2020 року помер американський скульптор і художник болгарського походження Крісто, який став знаменитий обгортанням визначних споруд та монументів.

Відомий під псевдонімом Крісто, Христо Владіміров Явашев, народився і виростав у Болгарії, де навчався в Художній академії в Софії.

Як Крісто і планував, показ Тріумфальної арки в Парижі обгорнутою має відбутися між 8 вересня і 2 жовтня 2021 року.

1957 року він через Чехословаччину утік на Захід.

Спочатку жив у Відні та Женеві, а потім у Парижі, де зустрівся з Жанною-Клод Жиєбон, котра стала його дружиною і партнером у мистецьких проектах.

Більшу частину життя Крісто прожив у Нью-Йорку, переїхавши туди 1964 року.

“Крісто прожив життя сповна, і не лише задумував те, що здавалося неможливим, але й втілював задуми”, - сказано в офіційній заяві про смерть митця.

1995 року Крісто і Жанна-Клод загорнули у сріблясту тканину будівлю Рейхстагу у Берліні.

Жанна-Клод померла 2009 року.

2018 року Крісто створив з бочок піраміду 20 метрів заввишки, що плавала на платформі у лондонському Гайд парку.

Його останній і ще не втілений проект передбачає обгортання Тріумфальної арки у Парижі сріблясто блакитною тканиною із червоними мотузками.

“Крісто і Жанна-Клод завжди вказували, що навіть після їхньої смерті мистецькі задуми повинні втілюватися. Як Крісто і планував, показ Тріумфальної арки в Парижі обгорнутою має відбутися між 8 вересня і 2 жовтня 2021 року”, - йдеться в заяві мистецької студії "Крісто і Жанна-Клод".

Дивіться також: Як світ повертається до життя після карантину