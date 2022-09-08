Чим візит Блінкена важливий для України та її контрнаступу - коментують оглядачі

Держсекретар Блінкен своїм візитом до Києва сигналізує, що США продовжуватимуть допомагати Україні, зокрема, сучасним озброєнням, вважає Майкл Кіммедж, експерт Німецького фонду Маршала.

За його словами, цей візит є свого роду повідомленням для українців, “що не буде жодних змін у характері та масштабі підтримки, а якщо зміни будуть, то вони стосуватимуться збільшення американської підтримки Україні”.

Візит Блінкена у час контрнаступу

Майкл Кіммедж сказав в екслюзивному інтерв'ю дипломатичній кореспондентці "Голосу Америки" Сінді Спенг, що поки зарано коментувати контрнаступ на сході та півдні України, але він переконаний, що останні новини з поля бою вже “змінюють оптику війни, що також дуже важливо”.

“Це підвищить моральний дух українців, - каже експерт. - Це також може викликати певні запитання серед російського населення чи в політичних колах у Москві щодо того, чи війна йде правильним шляхом для Росії. То ж це вже впливає на їхній наратив щодо війни, і це може мати суттєвий ефект. Чи вплине це на війну загалом, дізнаємось за пару місяців”.

На думку військового експерта із Центру досліджень та аналізу розвитку Джонатана Брансона, візит Блінкена може знаменувати переломний момент у війні в Україні.

"Обидва (попередні - ред.) візити держсекретаря в Україну з часу повномасштабного вторгнення відбулися в час драматичних подій, які свідчать про те, що ситуація може обернутися проти російських військ. Цей час (візиту Блінкена - ред.) є сигналом впевненості з боку США, віри в те, що Україна дуже добре використовує військову допомогу проти російських окупантів як на південному фронті в Херсоні, так і на північному фронті в Харкові", - коментує Українській службі "Голосу Америки" військовий експерт.

За словами Брансона, США підтримують небажання Києва відновлювати будь-які переговори з Росією, доки Україна не деокупує принаймні території, захоплені росіянами з початку повномасштабного вторгнення, або більше.

За словами Брансона, чимало хто на Заході захоплюється "чудовим видовищем української піхоти, яка вистрибує з Humvee, щоб звільнити свою землю від окупантів. Наступним викликом може бути переконати українські війська зупинитися, коли вони досягнуть російського кордону".

2 мільярди інвестицій від Держдепартаменту

Важливим для України візит Блінкена називає і Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-політичних досліджень у Києві.

“Це досить важливий візит, і час вибраний, мені здається, теж недаремно, символічно. По-перше, паралельно з цим візитом державного секретаря в Київ на авіабазі “Рамштайн” проходить черговий раунд зустрічі країн, які надають допомогу зброєю та оборонну підтримку Україні", - розповів в інтерв'ю київській кореспондентці “Голосу Америки” військовий експерт.

“Моя персональна думка, держсекретар Блінкен досить багато робить для підтримки України, зокрема, щоб ця антивоєнна коаліція проти Росії працювала і утримувалась”, - сказав він.

Журналіст видання Washington Post запитав Блінкена, чому попри постійні поставки американської зброї в Україну, солдатам ЗСУ на передовій постійно не вистачає боєприпасів. Держсекретар США на це відповів: “У багатьох випадках росіяни кидають все, що мають, в українських солдатів та в мирне населення, без розбору. І якщо ти перебуваєш там, куди це потрапляє, це неймовірно жахливо”, - сказав Блінкен. Натомість Україна отримує від США та союзників високоточну зброю.

У четвер, 8 вересня, Ентоні Блінкен під візиту в Україну оголосив, що Державний департамент повідомить Конгрес про намір надати понад 2 мільярди доларів довгострокових інвестицій з метою зміцнення безпеки України та 18 інших сусідніх країн, серед яких є союзники США по НАТО. Експерт Фонду Маршалла Кіммедж вважає, що ці кошти, у тому числі, підуть на погашення енергетичної кризи, яка очікується в Європі внаслідок санкцій щодо Росії.

Водночас американське видання Washington Post із посиланням на "високопоставленого чиновника Держдепартаменту" повідомляє, що нова допомога, про яку оголосив держсекретар в Україні, має зміцнити позиції України, "щоб, коли ми дійдемо до дня, коли почнеться врегулювання шляхом переговорів, Україна була в найсильнішій з можливих позицій".

Washington Post та Громадське радіо США (NPR) із посиланням на помічників Блінкена повідомляє, що цей візит відбувається у рамках підготовки США до Генеральної асамблеї ООН, що має відбутись пізніше цього місяця. Головними темами цьогорічної генасамблеї стануть війна Росії в Україні та кризи на продовольчому та енергетичному ринках.

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