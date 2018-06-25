Чи ефективна сучасна українська зброя проти російських танків на Донбасі

Полювання за російськими танками. Поки бійці Збройних сил України тільки освоюють нещодавно отримані американські комплекси «Джавелін», сучасна протитанкова зброя українського виробництва вже надходить до армії. Військові в зоні бойових дій показали журналістам проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії – з чим тепер готові зустрічати бронетехніку угруповань «ЛНР» і «ДНР». Сильні та слабкі сторони новинок – у матеріалі.

Кінець травня 2018 року. Військовий полігон в Чернігівській області – саме тут пройшли поки єдині публічні випробування американського комплексу «Джавелін» в Україні. Вже тоді президент Петро Порошенко заявив: на Донбасі нова зброя з’явиться тільки в разі масштабного наступу противника.

І хоча ситуація на лінії фронту кардинально не змінюється, російська бронетехніка на Донбасі все одно б’є по українській армії.

Позиції українських військових в районі окупованого Докучаєвська. Боєць з позивним «Док» показує наслідки обстрілу: «Весь оцей викорчуваний ліс – це все, що залишається після того, як стріляє танк. Ось бачите, цей канал – його проробив танк», – показує боєць.

Бронемашина більше години безкарно поливала снарядами українських військових. Один з пострілів припав на бліндаж, де була обладнана їдальня. Товариші по службі врятувалися дивом, розповідає «Док».

«Як самі можете спостерігати – що залишилося від нашої їдальні. Розпакувало весь дах на ній», – каже боєць.

Як в такій ситуації військовослужбовці ЗСУ можуть ефективно боротися з бронею супротивника?

Бійці 93-ої механізованої бригади, яка зараз виконує завдання в зоні бойових дій, погодилися показати журналістам Донбас.Реалії своє новітнє озброєння.

Зброя, яку ще донедавна демонстрували хіба що на спеціалізованих виставках або під час випробувань на полігонах далеко від лінії фронту – тепер на Донбасі.

Протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П»

Переносний протитанковий ракетний комплекс призначений для знищення всіх видів сучасної бронетехніки

«Переносний протитанковий ракетний комплекс призначений для знищення всіх видів сучасної бронетехніки, з усіма різновидами броні: з рознесеною бронею, з динамічним захистом. Ракети, які поставляються на озброєння – тандемно-кумулятивні: перший заряд пробиває динамічний захист, а другий заряд пробиває вже броню, тобто звільняє собі прохід», – розповідає оператор ПТРК «Стугна-П» із позивним «Челентано».

Ще один важливий фактор – безпека. Зазвичай, перебуваючи під час пострілу біля комплексу, оператор ПТРК дуже ризикує. Але після появи «Стугни» – все змінилося.

Установка управляється дистанційно

«Установка управляється дистанційно. Оператор розмотує кабель: 25 метрів, 50 метрів, ховається кудись в укриття і звідти веде вогонь по ворожих цілях», – пояснює боєць із позивним «Челентано».

Але у нової української зброї є і слабкі сторони. Наприклад, для переміщення «Стугни» потрібні одразу три людини.

З невеликих мінусів – це вага, вона все-таки важка. І для цього вона встановлена на машину

«З невеликих мінусів – це вага, вона все-таки важка. І для цього вона встановлена на машину. Тобто під’їхали, відстрілялися, швиденько зібралися, сів оператор в машину з водієм і швидко поїхав з місця. Це той же час, а час – це життя», – каже боєць «Челентано».

Є у комплексу і зовсім несподівані властивості. Потужна оптика «Стугни» перетворила ПТРК в зручний спостережний пункт, звідки можна спостерігати за противником в радіусі декількох кілометрів – як вдень, так і вночі.

Протитанковий ракетний комплекс «Корсар»

На цьому поповнення в арсеналі бійців не закінчуються. Мобільний «Корсар» – альтернатива важковаговій «Стугні».

«Мінімальна висота, мінімальна помітність і найважливіше – ви бачили наскільки легко він переноситься. Тобто одна людина з триногою, з тубусом і апаратурою управління спокійно може здійснювати пуск», – розповідає командир батареї протитанкових керованих ракет із позивним «Серафим».

У той же час, бійці не приховують – сучасне українське протитанкове озброєння на Донбасі досі рідкість. Переважно протитанкову оборону, як і раніше, тримають застарілі радянські зразки.

«От ціль уже, ти бачиш її, натискаєш на спуск і ніякої реакції. Іноді не працює ракета. Не сходить», – каже військовослужбовець ЗСУ із позивним «Бобер».

Радянська зброя досі на передовій: «Фагот»

Боєць з позивним «Бобер» – оператор радянського протитанкового комплексу – «Фагот». Саме ці екземпляри – основа протитанкового щита ЗСУ на Донбасі.

Бувають такі випадки, що чіпляється дріт за щось, наприклад, за гілку дерева і ракета комплексу «Фагот» стає некерованою

«Ракета наводиться і сигнал йде по дроту. Бувають такі випадки, що чіпляється дріт за щось, наприклад, за гілку дерева і ракета стає некерована. Може вгору полетіти, може повернутись назад», – каже військовослужбовець ЗСУ із позивним «Бобер».

Час «Фагота» давно минув, кажуть бійці. Те, що колись було ефективним, зараз – час списувати.

Дізнатися рік виготовлення ракети досить просто. Для цього на контейнері є спеціальне маркування. Наприклад, один з них був випущений в січні 1985 року. Тобто більше 30 років тому. І термін придатності цієї ракети вже закінчився.

В умовах постійного недофінансування, українським військовим залишається тільки фантазувати, як би змінилася ситуація на передовій, якби вони мали вдосталь сучасних протитанкових засобів.

За високої насиченості такими ракетами, застосування якоїсь бронетехніки було б смертельно небезпечно з боку противника

«Зразків цієї техніки ще закуплено мало. За високої насиченості такими ракетами, застосування якоїсь бронетехніки було б смертельно небезпечно з боку противника. На цій дальності не були присутні б ні БМП, ні вся решта техніки. У них би просто не було можливості стріляти, навіть якби вони знаходилися в укриттях», – наголошує командир батареї протитанкових керованих ракет з позивним «Серафим».

Скільки ж всього закупили для української армії сучасних вітчизняних ПТРК – невідомо. У Генштабі заявляють – інформація секретна і розголосу не підлягає.

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