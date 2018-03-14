Чи не замалі для протестів? Школярі в США вийшли на вулиці

Школярі по всій країні виходять з-за парт на знак протесту проти збройного насильства в США. Рівно місяць тому відбулась масова стрілянина в старшій школі у місті Паркленд штату Флорида, під час якої загинуло 17 осіб.

Школярі закликають Конгрес прийняти жорсткіші правила контролю над зброєю.

На ранок середи було зареєстровано 3100 акцій протесту повідомляє The New York Times.

В сотнях шкіл школярі та студенти виходять на 17 хвилин з класів, закликаючи уряд змінити правила контролю над зброєю.

Адміністратори шкіл не знали як реагувати на ці ініціативи. В деяких районах адміністрація підтримала такі акції протесту, а в інших представники місцевої адміністрації вдавались до погроз проти школярів та студентів, які оголосили про свою участь.

Не відомо, чи посадовці Вашингтона швидко виконають вимоги протестувальників. Хоча штат Флорида минулого тижня підвищив мінімальний вік купівлі зброї до 21 і подовжив період очікування до трьох днів, в понеділок президент Трамп змінив свої попередні плани провести реформи на державному рівні, проти яких виступила Національна стрілецька асоціація США (NRA), пише The New York Times.

На підтримку акції протесту, гігант медіаринку Viacom оголосив, що його мережі, включаючи MTV, BET, Nickelodeon та Comedy Central «припинять розклад мовлення на 17 хвилин» в день протестів.

Хода школярів відбувається під гаслом "Досить" (Enough).

Не всі школи підтримали протести, деякі попередили про дисциплінарні заходи стосовно школярів, які беруть у них участь, зокрема, відмічаючи їх відсутність, або, навіть, відсторонивши від занять.

«Ми не можемо допустити, щоб школярі полишали класи під час навчального дня, щоб взяти участь в такій події», - сказала Барбара Кеневен, суперінтендант шкіл в повіті Гарфорд штату Меріленд. «Парадоксально, але протести загрожують безпеці школярів, так як інформацію про акцію було широко розповсюджено, і школярі, виходячи, стають вразливішими», - додала вона.

Натомість, говорить Кеневен, шкільний округ надасть «можливість під час навчання для школярів поділитись своїми почуттями про нещодавні події в країні і дозволить їм вибудувати своє бачення рішення».

У повіті Маскоджі штату Джорджіа адміністратори організували відеоконференцію школярів з законодавцями штату, але попередили про «негайні дисциплінарні заходи» проти студентів, які беруть участь у недозволених діях, таких як марш протесту.

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