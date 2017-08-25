Вершбоу: Чи принесе мир озброєння України?

"Як друг України, я сподіваюсь, що США вирішать зняти заборону колишнього президента Обами на надання летальної оборонної зброї, щоб Україна мала можливість себе захистити", - сказав в інтерв’ю DW, колишній заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу.

Зрештою, надання летальної оборонної зброї покращить шанси на досягнення вирішення через переговорний процес

Вершбоу зазначив, що можливість надання зброї "допоможе спецпредставнику Курту Волкеру досягти рішення в рамках переговорів. Росіяни розуміють, що вони не зможуть безкарно утримувати статус-кво, включаючи щоденні напади на українські сили. Зараз у них одностороння перевага, - сказав Вершбоу, - бо вони можуть атакувати українські сили безкарно, використовуючи ракети та артилерію".

Вершбоу зазначив: "У України є реальний шанс отримати летальну оборонну зброю. Однак, якщо Росія не буде займатись обструкцією переговорів і почне серйозно говорити про втілення Мінських домовленостей, то може бути вже не потрібно надавати цю зброю".

Якщо Захід буде єдиним у підтримці України, якщо тиск на Росію продовжиться та за необхідності, посилюватиметься як на місці, так і через санкції, Росія, можливо, буде змушена переглянути свої довгострокові інтереси щодо України

"Думаю, Москва критикуватиме рішення про надання зброї через свою пропаганду, тому що, зрештою, надання летальної оборонної зброї покращить шанси на досягнення вирішення через переговорний процес. Ця зброя не спрямована на надання можливості Україні досягти військової перемоги. Вона вирівнює умови, щоб покращити шанси на досягненняви рішення в рамках переговорів щодо Мінських домовленостей", - заявив Вершбоу.

Коментуючи політику президента США Трампа стосовно України, Вершбоу відзначив, що незважаючи на його "зацікавленість в більш теплих відносинах з Росією, він вжив багато позитивних кроків, щоб допомогти Україні".

Серед досягнень адміністрації Вершбоу відзначив проведення зустрічі Трампа з президентом Порошенком до зустрічі з Путіним, збереження і посилення санкцій. Тепер "Росія може не сподіватись на зняття санкцій без виконання умов через які було накладено санкції, а саме - виконання Мінських угод. Найгірші побоювання, що Трамп зробить угоду з Путіним за спиною українців, не справдились", - заявив Вершбоу.

"Якщо Захід буде єдиним у підтримці України, якщо тиск на Росію продовжиться та, за необхідності, посилюватиметься як на місці, так і через санкції, Росія, можливо, буде змушена переглянути свої довгострокові інтереси щодо України. Тому, я тішуся, особливо з того, що США робить в дипломатичній сфері і тим сигналом, який надіслала присутність міністра оборони Маттіса в Києві на День Незалежності України", - сказав Вершбоу.

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