Російська влада та війська покидають Херсон, але треба стежити за десантними військами, які залишаються – експерти ISW

Російські війська відходять від Херсона, пишуть західні оглядачі, але вони розходяться в оцінках, чи це означає підготовку до битви з російського боку.

«Російські сили продовжують відводити деякі елементи з північно-західної Херсонської області, але досі незрозуміло, чи будуть російські сили битися за місто Херсон», – пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні, яке він публікує в мережі Twitter.

Військові експерти кажуть, що російські війська продовжують готувати резервні позиції на лівому березі Дніпра та створювати оборонні позиції на північний захід від міста Херсон, транспортуючи туди додаткові мобілізовані сили

Оглядачі звертають увагу на те, що деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, продовжують діяти на правому березі Дніпра. І якби їх вивели повністю з півночі Херсонської області, кажуть експерти, це було б чіткішим показником того, що російські сили не воюватимуть за Херсон або поселення на правому березі.

«Хоча передислокація окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються покинути місто Херсон, це також може означати, що вони створюють умови для міських боїв у місті», – пише ISW у своєму звіті. Найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація російського ВДВ, додають експерти.

Газета New York Times повідомляє, що російська влада покидає Херсон, прибираючи ознаки своєї присутності – від прапорів до військових патрулів. Кореспондент газети пише, що місцеві жителі не знають, у що вірити, та запасаються харчами та пальним, щоб вижити під час боїв.

Як повідомляє газета, російські солдати, патрулі та контрольно-пропускні пункти раптово почали зникати в центрі міста, з якого було вивезено більшість цивільних на території, які контролює Росія.

У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів Херсонської області України необхідно евакуювати із зони конфлікту на підконтрольні Росії території.

«Тепер, звичайно, тих, хто живе в Херсоні, потрібно вивезти із зони найнебезпечніших дій, тому що мирне населення не повинно постраждати», – сказав Путін прокремлівським активістам під час відзначення Дня народної єдності Росії.

Як повідомляє Reuters, це був перший випадок, коли російський президент визнав погіршення ситуації в регіоні, який він нібито анексував.

За даними ООН, приблизно третина довоєнного населення України, а це – понад 14 мільйонів людей, були змушені залишити свої домівки, причому більше половини з них зараз проживають за кордоном.

З посиланням на місцевих жителів та українських чиновників New York Times, повідомляє, що призначені Кремлем адміністратори переїхали за 80 кілометрів від Херсона після того, як вони пограбували все цінне, що вони могли взяти.

Але російські війська цей район не залишили, зауважує газета і додає, що українська військова розвідка повідомляє, що Росія направила близько 40 тисяч солдатів на правий берег Дніпра, щоб не дати українським військовим відвоювати Херсон.

Українські війська, які просуваються з півночі та заходу, стикаються із запеклим опором, і як каже NYT, українські чиновники очікують, що битва за Херсон буде жорстокою, оскільки його втрата буде великою стратегічною та символічною поразкою для президента Росії Володимира Путіна.