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Російська влада та війська покидають Херсон, але треба стежити за десантними військами, які залишаються – експерти ISW
Російські війська відходять від Херсона, пишуть західні оглядачі, але вони розходяться в оцінках, чи це означає підготовку до битви з російського боку.
«Російські сили продовжують відводити деякі елементи з північно-західної Херсонської області, але досі незрозуміло, чи будуть російські сили битися за місто Херсон», – пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні, яке він публікує в мережі Twitter.
Військові експерти кажуть, що російські війська продовжують готувати резервні позиції на лівому березі Дніпра та створювати оборонні позиції на північний захід від міста Херсон, транспортуючи туди додаткові мобілізовані сили
Оглядачі звертають увагу на те, що деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, продовжують діяти на правому березі Дніпра. І якби їх вивели повністю з півночі Херсонської області, кажуть експерти, це було б чіткішим показником того, що російські сили не воюватимуть за Херсон або поселення на правому березі.
«Хоча передислокація окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються покинути місто Херсон, це також може означати, що вони створюють умови для міських боїв у місті», – пише ISW у своєму звіті. Найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація російського ВДВ, додають експерти.
Газета New York Times повідомляє, що російська влада покидає Херсон, прибираючи ознаки своєї присутності – від прапорів до військових патрулів. Кореспондент газети пише, що місцеві жителі не знають, у що вірити, та запасаються харчами та пальним, щоб вижити під час боїв.
Як повідомляє газета, російські солдати, патрулі та контрольно-пропускні пункти раптово почали зникати в центрі міста, з якого було вивезено більшість цивільних на території, які контролює Росія.
У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів Херсонської області України необхідно евакуювати із зони конфлікту на підконтрольні Росії території.
«Тепер, звичайно, тих, хто живе в Херсоні, потрібно вивезти із зони найнебезпечніших дій, тому що мирне населення не повинно постраждати», – сказав Путін прокремлівським активістам під час відзначення Дня народної єдності Росії.
Як повідомляє Reuters, це був перший випадок, коли російський президент визнав погіршення ситуації в регіоні, який він нібито анексував.
За даними ООН, приблизно третина довоєнного населення України, а це – понад 14 мільйонів людей, були змушені залишити свої домівки, причому більше половини з них зараз проживають за кордоном.
З посиланням на місцевих жителів та українських чиновників New York Times, повідомляє, що призначені Кремлем адміністратори переїхали за 80 кілометрів від Херсона після того, як вони пограбували все цінне, що вони могли взяти.
Але російські війська цей район не залишили, зауважує газета і додає, що українська військова розвідка повідомляє, що Росія направила близько 40 тисяч солдатів на правий берег Дніпра, щоб не дати українським військовим відвоювати Херсон.
Українські війська, які просуваються з півночі та заходу, стикаються із запеклим опором, і як каже NYT, українські чиновники очікують, що битва за Херсон буде жорстокою, оскільки його втрата буде великою стратегічною та символічною поразкою для президента Росії Володимира Путіна.
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- Голос Америки
США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $400 млн. Подробиці
США надають Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 млн доларів, оголосила Сабріна Сінгх, заступниця речника Пентагону, під час брифінгу для преси в п'ятницю, 4 листопада.
Сінгх розповіла, що новий пакет допомоги включатиме, у тому числі:
- фінансування модернізації ракет ППО Hawk для включення до майбутніх пакетів в рамках президентських повноважень,
- 45 відремонтованих танків T-72 з передовою оптичною системою зв’язку і комплекти броні,
- 1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost,
- 40 броньованих річкових катерів,
- фінансування для модернізації 250 броньованих машин M1117,
- тактичні безпечні системи зв’язку та системи спостереження,
- фінансування для обслуговування та підтримки.
Говорячи про ремонтування танків Т-72, Сінгх зауважила, що це "е є частиною тристоронньої скоординованої роботи з Нідерландами та Чеською Республікою."
"Ініціатива сприяння безпеці в Україні підкреслює постійну відданість США підтримці України шляхом задоволення її найнагальніших потреб, а також розбудови потенціалу Збройних сил України для захисту свого суверенітету в довгостроковій перспективі", - заявила Сінгх.
Танки T-72 - ті, якими українці вміють користуватись та управляти. Йдеться не про надсилання танків, а про допомогу їм у відновленні деяких танків Т-72Джон Кірбі
В коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі наголосив про допомогу у відновленні танків Т-72.
«Танки T-72 - ті, якими українці вміють користуватись та управляти. Йдеться не про надсилання танків, а про допомогу їм у відновленні деяких танків Т-72», - зауважив Джон Кірбі.
Також він наголосив на тому, що США вивчають, як можуть допомогти Україні із більш просунутими спроможностями ППО, «щоб допомогти українцям збивати безпілотники та крилаті ракети, якими росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру».
«Ми також працюємо із союзниками та партнерами - приблизно 40 інших країн надають Україні безпекову допомогу. Франція, Іспанія, Німеччина зробили справді великий внесок щодо надання деяких додаткових засобів протиповітряної оборони», - додав Кірбі.
За словами військового експерта та колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, американські танки Abrams потребують великої кількості пального, і вимоги до їхнього технічного обслуговування відрізняються від тих, які має типовий український танк. Втім, наголосив він в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки", процес надання Abrams та Leopard потрібно запустити вже зараз: «Давайте запустимо цей процес, щоб у березні-квітні були українські підрозділи, які будуть оснащені Abrams, Leopard чи іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами. Давайте розпочнемо. Не витрачайте час на розмови про те, скільки часу знадобиться, просто почніть. Я не можу знайти вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року».
Чільні українські представники неодноразово заявляли, що для оборони від російської агресії, а особливо для визволення загарбаних Росією українських територій Збройним силам України потрібна міжнародна збройна допомога і зокрема бронетехніка й танки. Військові коментатори кажуть, що виснаження тих невідновлюваних запасів, які Україна мала в перші місяці після початку повномасштабної агресії Росії, а також перехід української армії на зброю й амуніцію за стандартами НАТО логічно вимагає постачання Україні бойових машин західного виробництва.
США надали Україні понад 18.2 мільярди доларів зброї та іншого обладнання з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Раніше, 28 жовтня, Пентагон оголосив про новий пакет зброї та іншої допомоги для України на суму 275 мільйонів доларів США, щоб допомогти витіснити російські війська з ключових районів на півдні з наближенням зими. В ньому не було поставок нових важливих видів зброї. Натомість допомога США в основному була спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
До цього уряд США оприлюднив план заходів, спрямованих на те, щоб зброя, передана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх поплічників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної фази війни та коли на місці незначна присутність представників США.
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- Associated Press
- Голос Америки
Сенатори США в Україні обіцяють продовження допомоги напередодні зими
Двоє американських сенаторів зустрілися з родинами в столиці України в четвер, 3 листопада, і пообіцяли продовжувати гуманітарну підтримку постраждалій від війни країні з наближенням зими.
Демократ Кріс Кунс і республіканець Роб Портман підкреслили свою відданість народу України під час відвідування розподільчого центру в Києві та спілкування з сім’ями, які готуються до темної холодної пори року з неадекватним опаленням і електрикою.
Українська влада каже, що російські удари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу 40% енергетичної системи країни. Незважаючи на те, що бригади роблять ремонт якомога швидше, непевно, що вони зможуть впоратися з пошкодженнями.
Російські атаки залишили українські міста без світла та води
«Росія відповіла на успіх України на полі бою, знову атакуючи не на полі бою, а атакуючи мирних жителів України. Намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути воду. Це боягузтво. Це брутально ", - сказав Портман на прес-конференції.
"Найважливіша боротьба за свободу"
Відколи Росія вторглася в Україну в лютому, за даними Агентства США з міжнародного розвитку, уряд США надав 1,5 мільярда доларів гуманітарної допомоги мільйонам людей в Україні та сусідніх країнах.
Минулого місяця США оголосили про п’ятирічні інвестиції в 55 мільйонів доларів США в опалювальну інфраструктуру України для підтримки ремонту та обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення будинків, лікарень, шкіл і підприємств.
Поїздка Кунса та Портмана відбулася менш ніж за тиждень до вирішальних проміжних виборів у США. Кунс сказав, що вибори не вплинуть на майбутню підтримку України, незалежно від результату.
"Я впевнений, що двопартійна потужна підтримка США боротьби українського народу продовжиться в Конгресі", - сказав він. «Сполучені Штати вже давно є нацією, яка бореться за свободу, і це найважливіша боротьба за свободу в сучасному світі».
Мешканці південноукраїнського міста Миколаєва вже місяць залишаються без води. Люди на передовій бойових дій у східному місті Бахмут живуть у постійному страху через відсутність опалення та світла, заявив губернатор, голова облдержадміністрації Донецької області Павло Кириленко.
На початку цього тижня шквал російських крилатих ракет і ударів безпілотників обрушився на Київ, Харків та інші українські міста, що призвело до відключення води та електроенергії в кількох районах, очевидно, у відповідь на, як стверджує Москва, атаку України на її Чорноморський флот.
У Києві відключили воду у 80% мешканців понад 3-мільйонного населення столиці. По всьому місту жителі вишикувалися в черги, щоб наповнити ємкості водою з ручних насосів. Робітники швидко усунули пошкодження, і подачу води відновили приблизно через 12 годин.
"Слава Богу, ця проблема з водою восени, коли ще не дуже холодно. Але ми не знаємо, що принесе війна взимку", - розповіла киянка Юлія Шипік, стоячи в черзі до бювету. "У нас вперше в житті така ситуація. Ми не знаємо, що буде завтра".
"Найважча зима в їхньому житті"
За даними Організації Об’єднаних Націй, незаконна анексія Росією та оголошення воєнного стану в чотирьох областях України може ускладнити пересування цивільних осіб у ці райони та виїзд із них, а також ускладнити доступ груп допомоги до вразливих груп.
Групи допомоги попереджають, що хоча уряди виділяють десятки мільярдів доларів на підтримку України, людей змушують залишати свої домівки і жити без надійного доступу до електроенергії, води та їжі.
«Після восьми місяців безжальної війни вони готуються зустріти, можливо, найважчу зиму в їхньому житті», — сказав Associated Press Метью Холлінгворт, координатор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні з надзвичайних ситуацій.
"Безпрецедентний" рівень звітності
Крім цього, як писав напередодні «Голос Америки», під час свого візиту до Києва сенатори ознайомилися із тим, як відбувається звітність щодо наданої США зброї Україні, та відзначили її «безпрецедентний» рівень.
В інтерв’ю «Голосу Америки» сенатор Роб Портман розповів, що американські військові, з якими він спілкувався, не зафіксували жодного випадку, коли б ця зброя потрапила у треті руки. Уряд Сполучених Штатів та міжнародні інституції також уважно слідкують за використанням фінансової допомоги, сказав сенатор.
«Ми маємо тут компанію, яка спостерігає за використанням грошей, які ми надаємо українському уряду, щоб країна могла існувати. Також Світовий банк проводить свої аналізи, регулярно звітує про використання фондів, простежує їх до самого джерела отримання», – сказав Портман, сенатор-республіканець від штату Огайо.
Він додав, що механізми контролю, які розробляють американські міністерства, постійно вдосконалюються.
У вівторок, 1 листопада, речник Пентагону повідомив, що США почали проводити виїзні інспекції запасів зброї в Україні, щоб переконатися, що зброя США не перенаправлена незаконно в інші країни.
Речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав на брифінгу, що США мають «невеликі групи», що складаються з персоналу посольства, які «проводять деякі інспекції» зброї, наданої Україні, щоб «запобігати її незаконному поширенню».
У статті використано матеріал Associated Press.
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