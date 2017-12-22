Чи закінчилась Bitcoin–лихоманка? - CNN

Ціна Bitcoin різко знизилась, досягши позначки менше 11 тисяч доларів. Bitcoin втратив третину своєї вартості лише за 24 години, повідомляє CNN з посиланням на CoinDesk.com.

Попри незначне відновлення протягом дня, падіння вартості Bitcoin склало 25% за один день. Для порівняння, лише нещодавно – в неділю, ціни сягали 20 000 доларів.

Падіння відбулось через негативні новини, які були на ринку криптовалют цього тижня. Так, Bitcoin Cash - вид криптовалюти, що відокремився від Bitcoin, було усунуто з однієї з найбільш популярних бірж, після підозр в інсайдерській торгівлі, повідомляє агентство. Регулятор фондового ринку США також припинив торгівлю цінними паперами, визначеними в Bitcoin, а південнокорейська віртуальна валютна біржа мусила зачинитись після хакерських нападів, пише CNN.

Криптовалюту не регулюють ані уряди, ані центральні банки, що ставить питання про надійність цього інструменту. Однак, дехто твердить, що Bitcoin просто взяв паузу в своєму зростанні після потужного минулого року, коли його вартість зросла більш ніж на 1000%, наголошує CNN.

Вважаю, що шаленство криптовалют лише починається

Багато експертів висловлювали занепокоєння стосовно надійності Bitcoin. Серед них голова Федеральної резервної системи США Джаннет Єллен, яка назвала віртуальні валюти "надзвичайно спекулятивними", повідомляє агентство.

Однак, Шейн Ченнел, радник австралійської інвестиційної компанії ASR Wealth Advisers, вважає, що інвестори можуть почати переключатись на інші віртуальні валюти вже найближчими місяцями. "Вважаю, що шаленство криптовалют лише починається", - зауважив він.

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