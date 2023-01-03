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Залужний подякував генералу США Міллі за системи ППО, що "рятують життя українських цивільних"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові подякував голові Об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі за підтримку України.
"З 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами і застосував 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”. Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України, - написав Залужний у Facebook. - Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі".
Також у розмові Залужний описав поточні потреби української армії для продовження протистояння у російській війні й окреслив хід боїв на лінії Сватове-Кремінна та у напрямку Лисичанська: "Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ".
Раніше військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомляє, що частота російських атак під Бахмутом знизилися протягом останніх днів. "Протягом останніх десяти днів Україна виділила значні підкріплення для оборони цього сектора, і частота російських атак, ймовірно, зменшилася порівняно з піком всередині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат", – заявили в Міноборони. - Росія навряд чи досягне значного прориву під Бахмутом у найближчі тижні".
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- Голос Америки
- Олексій Коваленко
Ціллю 2023 року у світі має бути міцна підтримка України – експерти
У 2023 році міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах. На цьому наголошується у редакторській статті видання Financial Times.
«Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій. Мета в тому, щоб Київ знаходився у такому положенні, в якому в них будуть найсильніші позиції», - йдеться у матеріалі Financial Times. Автори наголошують, що йдеться також і про бюджетну підтримку та про прискорену допомогу із відновленням інфраструктури.
Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій.Financial Times
У Financial Times мовиться, що Україна потребує більш досконалої оборонної зброї, наприклад, такої як системи Patriot, а також наступальної зброї: «Україні потрібні ракети більшої дальності, гелікоптери і танки». Видання акцентує, що Україна здобула моральні перемоги та перемоги на полі бою, «відігнавши російські війська від київських воріт, із Харківщини та Херсона».
На думку редакторів Financial Times, війна змінила українську ідентичність і почуття національності, а своїм нападом Путін досяг протилежної до своєї мети – «його начебто могутня армія принижена, а НАТО не тільки не зменшило силу, а навпаки – відродилося».
Захід наклав певні обмеження на використанні зброї, яку ми надаємо. Росія атакує Україну з майже 300 градусів за компасом і ми не даємо Україні використовувати західну зброю для вогню у відповідь по РосіїВідставний генерал Філіп Брідлав
На важливості постачань систем Patriot наголошують також аналітики в публікації Washington Post. «Ракети [Patriot] навряд чи припинять атаки, але і Україна, і Росія дали зрозуміти, що вважають це рішення важливим — принаймні як символ залученості Заходу у конфлікті», - пише видання.
Відставний генерал Філіп Брідлав, який очолював командування союзників НАТО у Європі, в коментарі "Голосу Америки" наголосив, що Україні потрібно більше озброєння, щоб перемогти Росію. «Захід наклав певні обмеження на використання зброї, яку ми надаємо. Росія атакує Україну з майже 300 градусів за компасом і ми не даємо Україні використовувати західну зброю для вогню у відповідь по Росії», - говорить Брідлав. На його думку, Україна нанесе Росії стратегічну поразку на південному напрямку, якщо Захід надаватиме те, що потрібно Україні.
З такою думкою погоджується і екс-високопосадовець Пентагону Ян Бжезинський: «Потрібно надати Україні більше систем протиповітряної оборони, а також можливостей, щоб виштовхнути Росію зі своєї території та закінчити війну». На його думку, Україні потрібні можливості, щоб вражати цілі на території Росії та застосовувати військову силу пропорційно до того, як її використовує Росія.
З високим моральним духом та підтримкою Заходу Україна перебуває у кращій позиції, ніж Росія, вважає полковник армії США у відставці, аналітик Інституту дослідження зовнішньої політики Роберт Гамільтон.
«Українське керівництво, військове керівництво значно ефективніше. Вони отримують дані розвідки від Заходу, отримують потрібне обладнання», - наголошує Гамільтон.
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Голос Америки", міжнародні експерти вважають, що хід війни 2023 року в Україні має визначитися у наступні кілька місяців. Про це говорив директор Програми з дослідження Росії в CNA та співробітник Інституту Кеннана Майкл Кофман. У статті про підсумки українсько-російської війни для видання Riddle він називає нинішні бойові дії “перехідною фазою”. “Україна, ймовірно, розглядає можливості для ще однієї наступальної операції, - пише він. - Україна прагне підтримувати тиск на російську лінію фронту, щоб запобігти консолідації та відновленню росіян після зими”.
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Починати реконструкцію України треба вже зараз, – американська дослідниця. Відео
«Україна – це сакральна цінність». Про те, у чому полягає унікальність українців у цій асиметричній війні, коли починати процес відбудови і як проводити реінтеграцію деокупованих територій – дослідниця у США Каріна Коростеліна в інтерв'ю Марії Прус.
Конгрес обирає нового спікера Палати представників. Які наслідки зміна влади може мати для американської підтримки України?
3 січня розпочав роботу новий 118-й склад Конгресу. Засідання обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників – розпочинається з голосування в Палаті за свого наступного спікера. Очікується, що ним буде Кевін Маккарті з Каліфорнії, але республіканці не готові підтримувати його кандидатуру одностайно. Після того, як складе присягу спікер, її складують новообрані та чинні законодавці з обох палат, щоб розпочати нову сесію.
Як зауважують оглядачі газети The Hill, обрання спікера може тривати кілька днів, якщо Маккарті не виграє в першому турі голосування, відповідно затягнеться і складання присяги решти законодавців. Уперше до присяги приведуть 82 нових членів Палати представників: 47 республіканців і 36 демократів.
Республіканці мають контроль над Палатою представників з перевагою в кілька місць. Сенат – у руках демократів
Хоча Республіканська партія отримала контроль над Палатою представників від демократів на проміжних виборах у листопаді, її перевага є мінімальною. Республіканці отримали 222 з 435 місць, що є лише на чотири голоси більше, ніж 218, необхідних для отримання більшості.
В Сенаті США демократи зберегли більшість – у них 51 місце, у республіканців – 49.
Спікер не лише очолює Палату, але і є третьою особою в державі
За американським законодавством, спікер має ключове значення для функціонування уряду у Вашингтоні. Цей законодавець не лише очолюватиме нижню палату Конгресу, але й може заступити на посаду президента, якщо чинний президент помре, піде у відставку або буде усунений з посади.
Також, як зауважують знавці американського права, спікер має значний вплив на те, за які законопроекти та поправки голосують у Конгресі, що дає цій посаді значний контроль над тим, що стане законом на майбутній сесії.
Як відбувається голосування?
Коли збирається кворум, мінімальна кількість присутніх для проведення засідання, лідери палати зачитують імена кандидатів на спікера від своєї партії перед поіменним голосуванням на виборах. Згодом секретар призначає законодавців від кожної партії для підрахунку голосів.
Законодавці не зобов’язані голосувати за обраного партією кандидата. Також спікера можуть обрати менш ніж 218 голосами, як це було, наприклад з Ненсі Пелосі, демократки, яка цього року відійшла з цієї посади. Це відбувається, наприклад, тоді, коли деякі законодавці відсутні.
Маккарті виграв номінацію Республіканської партії на посаду спікера в листопаді, обійшовши представника штату Аризона Енді Біггса, але Біггс залишається в перегонах як кандидат молодших членів Конгресу і прихильників колишнього президента Дональда Трампа. Намагаючись привернути на свій бік опонентів, Маккарті у неділю запропонував низку поступок.
Серед компромісів: полегшення процедури звільнення спікера, створення окремого підкомітету під егідою юридичного комітету, який «розслідуватиме повний масштаб нападу адміністрації Байдена на конституційні права американських громадян».
Увага до Джорджа Сантоса
Значну увагу буде приділено новообраному республіканцю від штату Нью-Йорк Джорджу Сантосу, якого перевіряють федеральні слідчі після викриття того, що він сфабрикував і спотворив частини своєї біографії. Він зізнався, що «прикрашав» частини свого резюме. Керівництво партії не висловлювалося з його приводу.
Демократи закликали Сантоса самого відмовитися від мандату. Оглядачі зауважують, що навряд чи він це зробить, чи його змусить це зробити партія, бо так республіканці можуть втратити голос в Палаті представників, адже округ, який виграв Сантос, досі віддавав голоси демократам.
Нагадаємо, Сантос визнав, що говорив неправду про своє життя, включно зі своїм походженням, зокрема, коли він стверджував, що частково походить з єврейської родини з України.
Він також виступав проти американської допомоги Україні, у своїх твітах він звинувачував президента Джо Байдена у тому, що той хоче відправити в Україну американських солдатів та називав Україну «тоталітарним режимом» в інтерв’ю The Washington Post вже після нападу Росії на Україну.
Чи буде новий склад Конгресу підтримувати Україну?
Під час передвиборчої кампанії деякі республіканці критикували президента США Джо Байдена за невдале, на їхню думку, управління економікою, і дали зрозуміти, що планують домагатися скорочення федеральних витрат, зокрема, скорочення допомоги Україні.
Проте, це не є провідною думкою в партії. В інтерв’ю українській службі Голосу Америки Дон Бекон, конгресмен зі штату Небраска сказав, що «допомага Україні в тому, щоб вона перемогла, є в прямих інтересах національної безпеки США». При цьому республіканці хочуть краще розуміти, на що витрачаються кілька десятків мільярдів доларів з бюджету країни.
«Поясніть, що саме вам потрібно? Скільки вам потрібно на зенітні ракети? Що потрібно, щоб збивати балістичні ракети? Як щодо протикорабельних ракет? Необхідно обґрунтувати, що насправді витрачається, потрібна підзвітність. Я також думаю, що республіканці захочуть почути більше від адміністрації Байдена стосовно того, що надають інші країни. Тому що американці не чують цієї інформації. Вони чують лише те, що ми надаємо 45 мільярдів тут і 30 мільярдів там. Вони хочуть знати, що робить решта країн НАТО, що роблять інші волелюбні країни, щоб це були спільні витрати», – сказав конгресмен-республіканець.
Демократ від штату Іллінойс Майкл Квіглі додав, що і демократи, і республіканці в питанні України є однодумцями. Він вважає, що заяви лідера республіканців Кевіна Маккарті, який наполягав на перевірках, мають заспокоїти крайніх правих, які воліли б витрачати гроші лише на внутрішні справи й «не допомагати у війні взагалі».
«Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «безлімітний чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки, і будуть. Тож я хотів би думати, що переважна кількість членів Палати представників й надалі підтримуватимуть Україну», – сказав Квіглі. Він додав, що у новому Конгресі голоси меншості будуть гучними, і можливо, вона «матиме непропорційний вплив на позицію спікера Маккарті», якщо він стане спікером, але загалом, він вважає, що підтримка України не зміниться.
- Reuters
- Голос Америки
Прокремлівські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України - медіа
У Німеччині діє мережа прокремлівських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти України, поширюючи прокремлівську риторику та виступаючи проти підтримки Берліном України. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
За даними агенції, прокремлівські агенти організовують у німецьких містах акції під прапорами Росії та Німеччини, закликаючи німецький уряд розірвати зв’язки із західною коаліцією, яка підтримує Україну, та піти на примирення з Росією.
Одну з подібних акцій в Кельні у вересні 2022 року відвідало близько двох тисяч протестувальників, які вимагали, щоб Берлін переглянув свою підтримку України. На протесті один із правих німецьких політиків Маркус Бейзіхт, виступаючи із кузова вантажівки вигукував, що німці «повинні перестати бути васалами американців».
Журналісти Reuters встановили особистості агентів, причетних до просування прокремлівських ідей в Німеччині з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Серед них були й двоє протестувальників з акції у Кельні. Один із них – Макс Шлунд, колишній офіцер повітряних сил Росії. До переїзду в Німеччину десять років тому його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на контрольовані Росією території сходу України, а також брав участь у конференції в Москві, де основним доповідачем був президент Росії Володимир Путін. Квиток в Москву йому оплатила російська державна установа «Россотрудничество», яка перебуває під санкціями ЄС.
Поряд зі Шлундом біля сцени на протесті у Кельні був Андрій Харьковський, який присягав на вірність товариству, що підтримує війну Росії проти України. Ані Шлунд, ані Харьковський не відповіли на питання Reuters, але у переписці в WhatsApp Шлунд заявив: «Слава Росії!».
Відповідно до Reuters, найгучніші агітатори за зміни політики Німеччини інколи приховують свої особистості, використовують псевдоніми та мають нерозголошені зв’язки із Росією та російськими організаціями, які перебувають під міжнародними санкціями.
Влада Німеччини пов’язала одного із людей, ідентифікованих Reuters, з ультраправою ідеологією. Він керує німецькомовним каналом у соціальних мережах під назвою «фан-клуб Путіна» та закликав на початку минулого року до штурму німецького парламенту. У грудні 2022 року поліція Німеччини звинуватила деяких ультраправих представників у змові з метою повалення державного ладу.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг. Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.
Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт працівника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їзних агентів або використовуючи інше прикриття.
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