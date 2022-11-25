Британський голова МЗС привіз до Києва новий пакет допомоги

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Києва в п’ятницю оприлюднив новий пакет додаткової підтримки для України на мільйони фунтів стерлінгів. Пакет включає військову та гуманітарну частину, яка має допомогти Україні боротися з російським повітряними ударами по життєво важливій інфраструктурі та пришвидшити її відновлення.

«З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України шляхом своїх жорстоких нападів на мирних жителів, лікарні та енергетичну інфраструктуру. Росія зазнає поразки», – сказав він.

Під час візиту до Києва минулого тижня новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про пакет оборонної військової підтримки вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож, як мовиться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства, нині «міністр закордонних справ використає цей візит, щоб переконатися, що Велика Британія дотримується інших ключових зобов’язань».

Клеверлі провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, на яких він засудив російські напади на цивільних осіб, лікарні та енергетичну інфраструктуру, які стали причиною відключення електро- та водопостачання по всій Україні протягом кількох годин.

«Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав Вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір дотриматися її», – написав у Twitter міністр закордонних справ Клеваерлі.

Під час візиту до Києва британський міністр він оголосив про надання ще 3-х мільйонів фунтів стерлінгів підтримки Фонду партнерства для стійкої України для відновлення життєво важливої місцевої інфраструктури.

У Києві Клеверлі наголосив, що підтримка його країни Україні «триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни».

Як мовиться у повідомленні Vіністерства закордонних справ Британії, Україні нададуть додаткових 35 машин екстреної допомоги, у тому числі 24 автомобілів швидкої допомоги та 6 броньованих автомобілів. Також, згідно з повідомленням, Сполучене Королівство надасть додаткових 2 мільйони фунтів на підтримку з розмінування. Нове фінансування буде спрямовано на нещодавно звільнені від контролю Росії території на півдні України, включно з Херсонською областю, мовиться у повідомленні.

Окрім цього, як мовиться у заяві Міністерства закордонних справ Британії, Клеверлі разом з міністром охорони довкілля Терез Коффі оголосив, що Велика Британія також виділяє 5 мільйонів фунтів стерлінгів на українську ініціативу з доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

Цей візит відбувається, коли Росія, за заявами міжнародної спільноти, намагається використати сувору зиму в Україні, продовжуючи свої жорстокі напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру країни, щоб посилити поточну гуманітарну кризу.