Що таке Clubhouse, як приєднатись - і чи варто?

Десятикратне зростання кількості користувачів лише за два місяці, оцінка вартості у понад мільярд доларів - за менш як рік від часу запуску. Все це - про нову соцмережу Clubhouse, яка стрімко стає популярнішою в усьому світі, зокрема, й в Україні, навіть попри те, що доступ для нових користувачів - лише за запрошенням, а додаток доступний лише на iPhone.

Нова соцмережа Clubhouse дає доступ наживо до актуальних тем та відомих спікерів з усього світу. Там можна послухати дискусію за участі Ілона Маска чи Марка Цукерберга, поставити запитання Павлу Шереметі чи Святославу Вакарчуку, дізнатись щось новеньке про біткоїн, стартапи, спорт, кіно, здоров’я, психологію – чи практично будь-яку тему, яка вас цікавить.

Що таке Clubhouse?

Clubhouse – це винятково аудіо-платформа. Її можна порівняти із подкастом у прямому ефірі із можливістю ставити запитання від слухачів, наче під час радіо-програми. Технологічна підприємиця Катерина Михалко, співзасновниця українського клубу у Clubhouse, каже: цікавий контент у такому форматі може створювати будь-хто.​

Я називаю це радіостанцією в руках кожної людини

"Я називаю це радіостанцією в руках кожної людини, - каже Михалко. - І дуже круто, що не треба бути журналістом, ніхто з нас не журналіст, при цьому ми беремо інтерв’ю, я навіть інтерв’ю це не хочу називати, це розмови, максимально схожі на те, що відбуваються щодня з нами в реальному житті. І мені подобається, що немає фейковості".

Із чим пов'язаний стрибок популярності платформи?

Бета-версія Clubhouse з’явилась навесні для венчурних інвесторів, з часом тематика розмов розширювалась, а за останні два місяці відбувся стрибок – із шестисот тисяч до шести мільйонів користувачів.

Соціальне аудіо дозволяє комунікувати у режимі реального часу й не вимагає забагато зусиль

"У червні, коли я приєднався до соцмережі, не було зрозуміло, чим вона стане. Іноді зранку я був єдиною там людиною. Тепер – там тисячі кімнат одночасно. Вони об’єднують людей в усьому світі", - розповідає експерт на ринку технологій Джеремая Оваянг.

Він пояснює, що у популяризації соціального аудіо допоміг карантин: "Текстові соцмереді гарні для швидкого обміну інформацією, але там губляться нюанси чи контекст чи емоції. Відео вимагає камери, гарного вигляду, тла. Соціальне аудіо дозволяє комунікувати у режимі реального часу й не вимагає забагато зусиль".

Там є шеф-кухарі, кінопродюсери, підприємці, митці, письменники, спортсмени

Рахаф Харфуш, дослідниця цифрового ринку, також у Clubhouse із літа, коли там було ще менш як 10 тисяч учасників. Вона розповідає, що могла змогу прослідкувати за тим, як росте й розвивається аудиторія: "Там є шеф-кухарі, кінопродюсери, підприємці, митці, письменники, спортсмени. Всі шукають свою групу і думають про те, як зробити свій внесок. Деякі артисти влаштовують там безкоштовні живі виступи, а в цю суботу там вперше буде жива постановка п'єси - написаної для Clubhouse та учасниками Clubhouse".

Зараз Харфуш проводить на платформі 2-3 години на день і веде три програми щотижня, присвячених лідерству, продуктивності й обізнаності на ринку технологій. Вона також часто отримує запрошення до участі або спільного ведення інших дискусій.

Як отримати запрошення?

При цьому, приєднатись можна лише за запрошенням іншого користувача, а сам додаток доступний лише для iPhone та iPad.

Кожен новий користувач після реєстрації отримує два запрошення, які можна відправити своїм контактам за номером телефону. Пізніше користувачі отримують нові запрошення.

українці молодці, створили систему, в якій запрошення є у кожного: хтось один отримав запрошення - і тепер вони є в усіх

Але щоб приєднатись до платформи, запрошення можна отримати від будь-якої людини, навіть з якою ви особисто не знайомі. Зокрема, для цього українські учасники мережі створили групу Ukrainian House on Clubhouse у Facebook, що слугує для самоорганізації, планування та допомоги іншим користувачам.

"Мені дуже було приємно, коли хтось у Facebook написав пост, що українці молодці, створили систему, в якій запрошення є у кожного: хтось один отримав запрошення - і тепер вони є в усіх", - розповідає Катерина. Користувачі групи, які хочуть приєднатись до платформи, часто просять інших поділитись запрошенням - й практично одразу отримують відповіді від людей, які їх мають і готові поділитись. Тож у групі на Facebook жартують, що тепер ця соцмережа слугує для координації подій та учасників у Clubhouse.

Одна українка... спеціально здала квиток на літак у Нью-Йорк, тому що хотіла потрапити на шоу

Зараз у цій групі на Facebook перевищує 8,6 тисяч людей. Кількість слухачів ефірів української "кімнати" Clubhouse зростає ледь не з кожним наступним ефіром і вже досягає тисячі.

Відчуття значущості кожної розмови збільшує те, що аудіозапис не ведеться: "Одна українка, яка мешкає у США, написала, що спеціально здала квиток на літак у Нью-Йорк, тому що хотіла потрапити на шоу, в якому обговорювали український бізнес. Це симулятор реальної розмови, і щоб почути цю розмову, потрібно бути в моменті".

Що й кого слухати у Clubhouse?

Шукати свій "клуб за інтересами" можна за темами чи спікерами. "Кімнати" для дискусій поділяються на публічні й закриті. До публічних можна приєднатись у будь-який момент і так само можна залишити обговорення. Якщо у вас є запитання чи коментар, можна "підняти руку", й ведучі шоу, якщо передбачено, можуть запросити вас на уявну "сцену" й дати можливість говорити.

я обираю менші групи, де є цікаві для мене люди

Але Харфуш каже, що найцікавіші розмови точаться не у публічних, а у приватних кімнатах, доступ до яких можна отримати, лише коли стаєш частиною певної тематичної групи: "Найбільше мені подобається можливість об'єднатись із однодумцями. Тому я обираю менші групи, де є цікаві для мене люди".

В українській групі, заснованій місяць тому, постійно з'являються нові теми й відповідні "кімнати" для знайомств та обговорення. Але головне щоденне шоу присвячене, в широкому розумінні, просуванню України на міжнародній арені. Катерина веде його разом із Ніком Білогорським та Владиславом Грезєвим.

ця і культурна дипломатія, і нетворкінг, і об’єднання заради змін – це щось, що ми робили і до того, і те, що робитимемо далі. Але Clubhouse – це просто дуже зручний інструмент

"Нік у технологіях працює, я в технологіях працюю, у нас є спільний common ground. Влад займається соціальною діяльністю, ми всі займаємось соціальною діяльністю. У Ніка є фонд "Nova Ukraine", у Влада є соціальний проект "Змінотворці", я займаюсь своїм соціальним проектом "project mova", який популяризує підприємництво в регіонах. І ця і культурна дипломатія, і нетворкінг, і об’єднання заради змін – це щось, що ми робили і до того, і те, що робитимемо далі. Але Clubhouse – це просто дуже зручний інструмент, в якому все зійшлося. І ми можемо притягувати до себе людей з різних країн по всьому світі".

Чи є підводні камені?

У Clubhouse є й недоліки, каже Оваянг: "Серед найбільших проблем – безпека даних користувачів, дехто порушує правила й записує розмови. Ці записи можуть аналізуватись через штучний інтелект, їх можуть використовувати й продавати. Інша проблема – онлайн-цькування та дезінформація, яку можуть ширити закордонні агенти впливу. Але ці проблеми не нові для соцмереж, просто виходять на новий рівень із соціальним аудіо".

Серед найбільших проблем – безпека даних користувачів... Інша проблема – онлайн-цькування та дезінформація

У майбутньому, каже Оваянг, можна очікувати на появу десятків схожих додатків із соціального аудіо, а великі соцмережі розвиватимуть у себе схожий функціонал для живих дискусій. Він уже нарахував три десятки аудіо-додатків, й до кінця року прогнозує, що їх буде близько ста.

Щодо Clubhouse, то компанія може почати монетизувати платформу завдяки преміум-акаунтам, платним підпискам та рекламі. Зараз користування програмою цілком безкоштовне, й розробники Clubhouse кажуть, що працюють над додатком для Android.

Яке майбутнє чекає на Clubhouse?

Оваянг вважає, що зі скасуванням карантину та обмежень на пересування, люди загалом дещо втратять інтерес до соцмереж, і, зокрема, у Clubhouse, за його оцінками, відвідуваність впаде на 30%.

Я живу у Франції й познайомилась із людьми у Токіо, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі

Проте Харфуш каже, що для неї навпаки ця соцмережа стала містком до спілкування у реальному світі, особливо на карантині: "Я живу у Франції й познайомилась із людьми у Токіо, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі. Тож я думаю, що коли кордони відкриють і подорожувати знову стане безпечно, було би дуже гарно побачити цих людей вживу. Можливо, люди переключать свою увагу на щось інше, але я думаю, що все, що додає цінності спільноті, залишиться гарним інструментом для зв'язку".

Дивіться також: Аномальна зима: що відбувається в Техасі?