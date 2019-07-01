32 тисячі мігрантів загинули у світі за 5 років - Міжнародна організація з міграції

У майбутньому на світ чекає "зростання переміщення через кліматичні зміни, зростання населення та швидку урбанізацію"

Більше 32 тисяч мігрантів загинули або пропали безвісти у 2014-2018 роках, причому найбільша кількість смертельних випадків сталася на шляху з Північної Африки до Європи через Середземне море.

Ці дані наводить Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Міграційна агенція ООН відзначає, що зібрані по всьому світу дані містять недооцінку справжніх масштабів проблеми, оскільки про багато випадків загибелі мігрантів не повідомляється, а багато тіл так і не знаходять. Проте, опублікована статистика малює дуже похмуру картину для сотень тисяч біженців і мігрантів, які піддаються смертельному ризику, вирушаючи в дорогу у пошуках захисту або кращого життя.

У доповіді МОМ йдеться, що за вказаний період у Середземному морі загинуло або пропало близько 18 тисяч осіб. Тіла майже двох третин цих жертв так і не були знайдені.

Представник МОМ Джоел Міллман повідомив, що біженці рохінджа складають переважну більшість із 2200 випадків загибелі мігрантів в Південно-Східній Азії, а більшість з 288 смертельних випадків в Південній Азії припадає на мігрантів з Афганістану.

Організація також відзначає, що у майбутньому на світ чекає "зростання переміщення через кліматичні зміни, зростання населення та швидку урбанізацію".

Нещодавня спільна доповідь МОМ та ЮНІСЕФ по цій темі присвячена збільшенню кількості дітей, які стають мігрантами і відправляються у небезпечну подорож.

Зібрані дані вказують, що у період з 2014 по 2018 рік загинуло, або пропало безвісти близько 1600 дітей - в середньому приблизно по одному щодня. Дослідники відзначають, що справжні масштаби цієї трагедії невідомі, оскільки у багатьох випадках, загибель таких дітей-мігрантів ніде не реєструється.

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