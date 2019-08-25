У США звинуватили Макрона у "жахливій неповазі" до Трампа, лідерів G7

Несподіване запрошення міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа на саміт G7 є виявом неповаги до президента США Дональда Трампа та інших лідерів Великої сімки з боку президента Франції Еммануеля Макрона. Про це заявила колишня посол США в Організації Об'єднаних Нації Ніггі Гейлі.

Маніпулятивно і дуже нещиро з боку Макрона вдатись до цього. Друзі так не чинять

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф несподівано з'явився у неділю у французькому місті, де проходить саміт лідерів "Великої сімки".

Заріф приїхав на прохання президента Франції Емманюеля Макрона, який обговорив зі своїм іранським колегою Хасаном Рухані напруженість у Перській затоці, викликану виходом США з міжнародної угоди 2015 року, спрямованої на обмеження ядерної програми Тегерана.

"Це повна неповага до Дональда Трампа та інших лідерів Великої сімки. Іран підтримує тероризм на кожному кроці і сповідає політику "Смерть Америці". Маніпулятивно і дуже нещиро з боку Макрона вдатись до цього. Друзі так не чинять", - відзначила Гейлі у Twitter."

Запрошення представника Ірану засудив і впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Якщо французи справді запросили міністра закордонних справ Ірану Заріфа на G7 не порадившись із США, це буде сигналом слабкості для Ірану і виявом жахливої неповаги до президента Трампа. Сподіваюсь, що президент Трамп залишиться непохитним щодо агресії Ірану", - заявив сенатор-республіанець.

Макрон зустрічався з Заріфом у Парижі у п'ятницю, до відкриття саміту G7, але запросив його в Біарріц, де проходить саміт, після напруженого обміну думками з приводу Ірану під час вечері учасників саміту в суботу.

На питання про можливу зустріч Трампа і Заріфа французький дипломат відповів: «Не на цьому етапі». Однак міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що Трамп не ставив попередніх умов для переговорів з Іраном.

Якщо французи справді запросили міністра закордонних справ Ірану Заріфа на G7 не порадившись із США, це буде сигналом слабкості для Ірану і виявом жахливої неповаги до президента Трампа

Макрон обідав з Трампом в суботу, і, як повідомляють французькі джерела, виклав свій план зниження напруженості у відносинах Заходу і Ірану. Французький лідер закликає дозволити Ірану експортувати свою нафту протягом короткого часу, повністю виконати угоду 2015 року, знизити рівень конфлікту в регіоні Перської затоки і почати нові переговори.

Макрон намагається врятувати міжнародну угоду, але Трамп звинуватив французького лідера в тому, що він спрямовує Ірану «змішані сигнали» з приводу можливих переговорів з Вашингтоном.

«Іран зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами», - написав Трамп у Twitter цього місяця, пояснивши це відновленням американських санкцій проти Тегерана у зв'язку з виходом США з угоди.

«Вони страшно хочуть поговорити з США, але отримують змішані сигнали від всіх тих, хто нібито представляє нас, включно з президентом Франції Макроном», - заявив Трамп.

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