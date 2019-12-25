Пенсіонер у Колорадо пограбував банк і розкидав гроші по вулиці з криками “Веселого Різдва!”

У місті Колорадо-Спрінгс на заході США пенсіонер пограбував банк, після чого, за словами свідків, йшов по вулиці та розкидав гроші у повітря, бажаючи всім веселих свят. Згодом чоловік cів на майданчику найближчої кав’ярні й мирно дочекався там приїзду поліцейських.

Затриманим виявився 65-річний мешканець міста Девід Олівер. Він зайшов у банк і, начебто погрожучи зброєю, виніс звідти “невстановлену кількість готівки”, повідомляє місцева поліція. Втім, під час затримання в чоловіка не виявили жодної зброї. Деяку частину грошей поліцейським вдалось повернути, однак тисячі доларів чоловік вже встиг розкидати по вулиці. Мотиви пенсіонера залишаються незрозумілими.

Водночас користувачі соцмереж помітили, що Девід Олівер схожий на Санта Клауса через свою білу бороду. У коментарях під дописом поліції Колорадо-Спрінгс у Твіттері люди пишуть: “Ви затримали справжнього Санту!” та “не всі герої вдягнені в червоні костюми”.

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