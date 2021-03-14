Через снігову бурю в Колорадо скасували понад 2000 авіарейсів, понад 10 тисяч домів залишились без електрики

Незвично сильні снігові опади в Колорадо призвели до скасування понад 2000 авіарейсів з аеропорту Денвера, найбільшого міста і столиці штату. ЗМІ повідомляють, що в деяких місцевостях випало понад 60 сантиметрів снігу - і якщо опади не припиняться, то через день сніговий покрив може збільшитись до 120 сантиметрів.

Крім цього, в штаті перекрили для руху автостраду I-25, а понад 10 тисяч домів по всьому Колорадо залишились без електрики. Екстрені служби намагаються відновити постачання енергії, однак через складні погодні умови це відбувається повільніше.

Крім Колорадо, шторм зачепив частину штатів Вайомінг та Небраска. У деяких місцях снігова буря супроводжувалась блискавками.

Губернатор штату Колорадо залучив до подолання наслідків негоди Національну гвардію, закликавши мешканців залишатись вдома.

Нагадаємо, в кінці лютого сильна снігова буря залишила без електроенергії та водопостачання мільйони помешкань у Техасі. Внаслідок аномальних морозів у штаті загинуло понад 80 людей.

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