"Штрих-коди на зброї та гаряча лінія" - як інспектори США перевіряють допомогу Україні 

Після того, як урядові установи США активно поширили інформацію про гарячу лінію, кількість повідомлень про ймовірне шахрайство щодо наданої Україні допомоги збільшилась майже у шість з половиною разів, але станом на зараз перевірки не виявили значних порушень. Про це заявила інспекторка Агентства США з міжнародного розвитку, Ніколь Ангарелла у середу, 29 березня в Комітеті із міжнародних відносин Палати Представників Конгресу США.

На засіданні свідчили спеціальні інспектори трьох наглядових відомств: Агентства США з міжнародного розвитку, Держдепу та Міноборони. Вони розповіли про поточні результати перевірок допомоги наданої на потреби України, починаючи з 2022 року. Станом на зараз загальна сума передбаченої допомоги становить 113 мільярдів доларів США.

Відповідно до видів допомоги, інспектори описали три основні процеси перевірок - через банківську систему, через систему штрих-кодів, та через гарячу лінію.

Пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк, через три різні трастові фонди

Так, за словами Ніколь Ангарелли, інспекторки Агентства США з міжнародного розвитку, існує багаторівнева система реагування та перевірок, в якій різні організації звітують і здійснюють власний нагляд за фінансовою допомогою, яка надходить в Україну. Пряма бюджетна підтримка від уряду США надходить до України через Світовий банк і відповідає його процедурам. Український уряд, Міністерство фінансів також здійснює контроль.

"Пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк, через три різні трастові фонди. Головний фонд, через який проходить більшість грошей, працює на основі відшкодування. Отже, після здійснення витрат, і якщо уряд України визначить їх прийнятними, вони подаються до Світового банку, а він вже переглядає ці витрати на прийнятність як довірена особа. На додаток до цього, Агентство США з міжнародного розвитку здійснює окремий нагляд і моніторинг, як власник програми, через яку проходять гроші", - пояснює процес перевірок фінансової допомоги інспекторка Ніколь Ангарелла.

Система штрих-кодування була запроваджена, щоб допомогти відстежувати обладнання після того, як воно потрапило в Україну

Своєю чергою у сфері фактичної допомоги, яка надходить в Україну як оборонна зброя, техніка та інше обладнання, американський уряд ввів систему штрих-кодів. За допомогою таких штрих-кодів, інспектори можуть простежити рух техніки із США до Європи і далі в Україні. Про це на слуханнях розповів генеральний інспектор Міноборони США, Роберт Сторч.

"Зусилля, які докладаються для транспортування великих обсягів дуже складного обладнання, а також для його своєчасної доставки на поле бою, вражають. Це також стосується подальшого забезпечення, належного технічного обслуговування та підтримки цього обладнання. Міністерство оборони окремо наголошує на підзвітності процесу на кожному етапі постачання. Починаючи з відправки матеріалу, його транспортування в Європу, а потім і в Україну.

Один із механізмів цієї перевірки, яку проводить Міністерство оборони, - це система штрих-кодування, яка була запроваджена, щоб допомогти відстежувати обладнання після того, як воно потрапило в Україну. Тож це окрема система, яку досліджує наш відділ", - пояснив Сторч у Комітеті палати представників.

Після того, як ми оприлюднили схему інформування спеціальних інспекторів про ймовірне шахрайство, мій офіс отримав 178 повідомлень

Водночас, усі залучені до передачі Україні допомоги виділеної урядом США, нині можуть звернутись до інспекторів у форматі гарячої лінії англійською та українською мовами. Така лінія була створена спільно трьома перевіряючими органами. За словам інспекторки Ніколь Ангарелли, кількість скарг та сигналів зросла у 6,5 разів після створення цього механізму, але станом на зараз підтверджень щодо значних порушень, не було знайдено.

"Наші слідчі провели понад 20 брифінгів для майже 1000 осіб, які залучені до програм Агентства США з міжнародного розвитку в Україні. Ми тісно співпрацювали з нашими колегами у Держдепі та Міноборони США над створенням спільних матеріалів гарячої лінії українською та англійською мовами. Після того, як ми оприлюднили схему інформування спеціальних інспекторів про ймовірне шахрайство, мій Офіс отримав 178 повідомлень. Таким чином, кількість повідомлень збільшилась на 556%, порівняно із попередніми 11 місяцями. Але на сьогоднішній день ми не виявили серйозних кримінальних порушень", - розповідає інспекторка Ангарелла.

Про відсутність порушень повідомив і інспектор від Міноборони США, Роберт Сторч.

"Я авжеж, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні Сполученими Штатами. В офісі Генерального інспектора від Міноборони працюють понад 90 фахівців, які займаються перевіркою безпекової допомоги наданої Україні. Іще близько 20 фахівців працюють в регіоні. Ми також плануємо встановити постійну присутність у Посольстві США в Києві, для продовження перевірок", - зазначив Сторч.

Представник Міноборони також наголосив, що його відомство продовжить перевірки допоки триватиме війна.

"Працюючи рука об руку з нашими партнерами з нагляду, мій офіс продовжить здійснювати надійні та незалежні перевірки допомоги наданої Україні Сполученими Штатами. Це питання найвищого пріоритету для нас, допоки триватиме конфлікт і є потреба в таких перевірках", - наголосив інспектор.

Нагадаємо, що Голос Америки ексклюзивно поспілкувався із членами комітету палати представників із міжнародних відносин. Думки щодо висновків інспекторів, серед республіканців та демократів, розділились.

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