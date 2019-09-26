Очільник розвідки США розповість в Конгресі про ключовий елемент слідства в рамках процедури імпічменту

В.о. голови американської національної розвідки Джозеф Магуайр, який блокував оприлюднення скарги, поданої представником розвідки в рамках програми захисту викривачів корупції у США, тепер – в центрі розслідувань, що проводять парламентські комітети США і стосуються можливого імпічменту проти американського президента, пише "Голос Америки".

Магуайр свідчитиме сьогодні в Комітеті з розвідки Палати представників США в рамках відкритих слухань. Він також в закритому режимі поспілкується з членами сенатського комітету з розвідки.

Напередодні слухань, деякі законодавці отримали доступ до поданої скарги. Реакції розділились – демократи називають згубними дані, наведені у скарзі, а республіканці вважають, що її оприлюднення не викличне проблем для президентства Трампа.

"Що справді непокоїть, - сказав Бен Сасс, сенатор від Республіканської партії, який ознайомився з документом. – Республіканці мали просто взяти в кільце охорони свої вагони, а Демократам не варто було використовувати такі слова, як "імпічмент" до того, як їм стали відомі факти по суті".

Скандал почався минулого тижня, коли з'явились повідомлення про скаргу подану в рамках програми для викривачів корупції стосовно низки дій адміністрації Трампа, які включали і липневу телефонну розмову Трампа та Володимира Зеленського.

Генеральний інспектор розвідки назвав скаргу "серйозною" та "нагальною". Юристи інформатора зв'язувались з комітетами розвідки Сенату та Палати представників США, щоб організувати зустрічі з законодавцями.

В середу Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови. У майже 30-хвилинній телефонній розмові, яка відбулась 25 липня, Зеленський подякував Сполученим Штатам за допомогу та назвав Сполучені Штати набагато міцнішим партнером України, ніж Європейський Союз.

Про що говорили президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський?

«Я б хотів також подякувати вам і за Вашу підтримку в оборонній галузі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами у наступних етапах. Зокрема ми майже готові купити у Сполучених Штатів більше Джавелінів для оборони», - заявив під час розмови із Трампом у липні президент Зеленський.

«Я б хотів, щоправда, щоб Ви зробили для нас послугу, тому що наша країна пережила багато, і Україна багато про це знає. Я б хотів, щоб Ви дізнались, що сталось зі всією цією ситуацією в Україні, вони кажуть Crowdstrike…Я припускаю, один з ваших багатіїв…Сервер, кажуть, що Україна має його. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, ви оточуєте себе деякими тими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив Вам та Вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопались до істини», - відповів президент Трамп.

Президент Трамп також кілька разів попросив президента Володимира Зеленського звернути увагу на розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

«Багато говорять про сина Байдена. Про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть про це знати. Було б чудово, якщо б Ви та Генеральний прокурор могли б щось зробити. Байден вихвалявся, що він зупинив розслідування, так що якщо Ви можете звернути увагу на цю справу…Як на мене, це звучить жахливо», - каже президент Трамп.

Президент Зеленський пообіцяв допомогти.

«По-перше, я розумію та знаю про цю ситуацію. Оскільки ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний Генеральний прокурор буде на сто відсотків моєю людиною, моїм кандидатом, який буде ухвалений парламентом і почне працювати вже у вересні. Він чи вона розгляне цю ситуацію, особливо навколо компанії, про яку ви говорили. Питання розслідування цієї справи – це питання відновлення чесності. Так що ми про це подбаємо та проведемо розслідування цієї справи», пообіцяв президент Зеленський.

Демократи заявляють, що виклад розмови підтверджує їх підозру, що президент використовував міжнародну політику у власних внутрішньополітичних цілях. Президент Трамп відкинув звинувачення у тому, що були порушення. Декілька республіканців підтримали президента, заявивши, що стенограма не свідчить про жодні порушення.

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