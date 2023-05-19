Конгресмени закликають Байдена надати Києву винищувачі F-16. Копію листа отримав Голос Америки  

Ми, двопартійна група законодавців, вважаємо передачу винищувачів F-16 Україні необхідністю для забезпечення Києва можливостями повітряної підтримки

У середу 17 травня група із 14 законодавців від обох провідних партій Палати Представників Конгресу США звернулись із спільним листом до президента США Джо Байдена, у якому закликали негайно надати Україні винищувачі F-16.

Очолив групу із демократів та республіканців конгресмен-демократ Джаред Голден, від штату Мен. “Київ продовжує свою боротьбу проти неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії протягом більш як року війни”, - наголошує політик на своєму офіційному вебсайті.

"Ми, двопартійна група законодавців, вважаємо передачу винищувачів F-16 Україні необхідністю для забезпечення Києва можливостями повітряної підтримки. Зокрема, це потрібно їм для повного захисту своєї країни від неспровокованого, незаконного та жорстокого вторгнення Росії, а також для подальшого просування сухопутних сил вперед для повного повернення своєї держави", — йдеться в листі законодавців.

США можуть надати Україні, як негайну військову допомогу для захисту від атак Росії, так і для підготовки до очікуваного весняного контрнаступу Києва, так і одночасно почати процес надання Україні довгострокової переваги в повітрі

За словами членів Палати Представників, цей лист особливо важливий на тлі нещодавніх повідомлень, що європейські союзники посилюють тиск щодо передачі F16 Україні. Також, за словами законодавців, нинішнє Звернення до президента Байдена є продовженням їхніх попередніх зусиль на підтримку Києва.

"Посадовці Білого Дому зазначили, що розгляд питання про надання Україні F-16, або подібних винищувачів четвертого покоління, є не на часі через більш нагальну потребу в артилерії, наземних системах ППО, і танках, які допоможуть Києву в прийдешньому наступі цієї весни, – кажуть політики у своєму листі та додають. - З усією повагою, але це штучний і фальшивий вибір. США можуть надати Україні, як негайну військову допомогу для захисту від атак Росії, так і для підготовки до очікуваного весняного контрнаступу Києва, так і одночасно почати процес надання Україні довгострокової переваги в повітрі".

Окрім конгресмена-демократа Голдена під листом підписались також інші його однопартійці та представники опозиційної, республіканської партії в Палаті Представників: республіканець Тоні Гонзалес (Техас), демократка Кріссі Хулахан (Пенсільванія), демократ Джиммі Панетта (Каліфорнія), республіканець Дон Бейкон (Небраска), демократ Джим Коста (Каліфорнія), демократ Вайлі Нікель (Північна Кароліна), республіканець Август Пфлюгер (Техас), демократка Ебігейл Спанбергер (Вірджинія), республіканець Майк Тернер (Огайо), демократ Сенфорд Бішоп (Джорджія), демократка Марсі Каптур (Огайо), республіканець Браян Фіцпатрік (Філадельфія), демократ Джош Готтхаймер (Нью-Джерсі), демократка Елісса Слоткін (Мічиган) та республіканець Роб Віттман (Вірджинія).