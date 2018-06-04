Конгресмен США українського походження закликав не зачиняти двері для іммігрантів

В своєму повідомленні з нагоди місяця вшанування в США культурної спадщини іммігрантів, конгресмен зі штату Іллінойс Бред Шнайдер закликав не зачиняти двері для нових іммігрантів, які прагнуть долучитись до «американської мрії», будуючи краще майбутнє. Шнайдер наголосив, що його пращури прибули до США з України.

"Моя бабуся і сім’я на фото іммігрували до США з України. Наша країна стає сильнішою завдяки внеску іммігрантів. Ми не маємо зачиняти наші двері для нового покоління, яке намагається приєднатись до 'американської мрії' і розбудувати краще життя", - написав конгресмен у Twitter.

В рамках місяця вшанування в США культурної спадщини іммігрантів, американці згадують про відомих американців походженням з інших країн, а також вшановують історію власної родини.

Хлоя Кім Сноу увійшла в історію, завоювавши золото на Олімпійських іграх 2018 року перед членами своєї сім’ї, які все ще живуть на батьківщині її предків – в Південній Кореї, йдеться в повідомленні проекту "Я-іммігрант".

"Я маю цю можливість, тому що я американка корейського походження, але виступаю за США", - наголосила Хлоя Кім.

Також, в рамках проекту, згадали про імміграцію відомої американської співачки Камілли Кабейо.

"Батьки Камілли Кабейо привезли її до США, коли їй було п’ять років, після того, як вони жили в Гавані та Мехіко". В повідомленні також наголосили на мужності батьків – іммігрантів.

Дивіться також: Навіть принесли труну: як пройшов День проти насильства, з використанням вогнепальної зброї у США