Експерти закликають розробити універсальну вакцину проти коронавірусів, щоб запобігти наступним пандеміям

Людству варто інвестувати зараз більше грошей та зусиль у розробку універсальної вакцини від коронавірусів, як-то COVID-19 та інших, щоб у майбутньому не заплатити вищу ціну під час наступної пандемії. На цьому наполягають експерти й науковці у престижному виданні Science.

"Ми не знаємо, коли почнеться наступна пандемія, через рік чи десять, тож готуватись варто вже тепер", - каже співавтор матеріалу Вейн Кофф, виконавчий директор неурядової організації Human Vaccines Project.

Світові пощастило, що востаннє глобальна пандемія була понад сто років тому, - іспанський грип 1918 року. Однак в останні роки зростає кількість так званих зоонотичних хвороб, тобто тих, що мають тваринне походження, зараз це близько 60% вірусних хвороб у людей. Серед них віруси Зіка, Ебола, коронавіруси SARS та MERS, спалахи "пташиного грипу" H5N1, а також пандемія "свинячого грипу" H1N1 у 2009, пише USA Today.

Жоден із цих вірусів не мав такого ж стрімкого поширення, як COVID-19, але вони є більш смертоносними: від MERS помирає третина заражених, Ебола вбиває майже половину інфікованих.

Й після спалаху кожної такої хвороби ентузіазм запобігти повторенню схожих недуг значно падав, як і фінансування розробки вакцин. Саме тому лікарі та дослідники просять уряди продовжити підтримку розроблення препаратів, що унеможливлять повторення спалахів.

Джеймс Кроуві, директор медичного центру університету Вандербільта, каже, що переконати політиків виділяти величезні суми грошей на боротьбу проти ворога, якого ще немає, дуже складно. Однак, запобіжні дії замість кроків у відповідь на спалах коштували б мізерні суми у порівнянні із тим, чого коштують пандемії. Так, ця пандемія коронавірусу обходиться людству у 20 трильйонів доларів.

За словами Кроуві, він разом із колегами біг ми розробити антитіла проти ста найрозповсюдженіших вірусів, і це коштувало б 2 мільярди доларів й допомогло б створити 10 тисяч доз вакцин для зберігання й термінового використання в разі необхідності. Така рання вакцинація могла б запобігти стрімкому поширенню COVID-19 на самому початку пандемії.

Проте, також дослідники наголошують на іншому аспекті поширення серед людей вірусів тваринного походження. Йдеться про урбанізацію та винищення території для мешкання диких тварин.

Дикі тварини й раніше були переносниками чималої кількості патогенів, але саме через надмірний контакт людини із дикими тваринами в останні десятки років призводить до почастішання випадків, коли віруси передаються людині. Йдеться не лише про респіраторні хвороби, але й також про сказ чи ВІЛ, який свого часу, за головною гіпотезою, передався людям від мавп.

Через це неймовірну загрозу становлять знищення лісів та інших природних ділянок, знищення окремих видів тварин, що регулюють популяції інших, торгівля дикими тваринами та тримання їх удома.

Наприклад, кажани, з якими пов'язують COVID-19, що раніше мешкали у печерах, тепер перебрались до міст, ними також торгують на ринках. І хоча вироблення вакцин дуже важливо для боротьби із творобами тваринного походження, патогени можуть передаватись від тварини до людини набагато швидше, ніж дослідники - виробляти препарати.

Тож пандемія коронавірусу 2020 року - найяскравіше свідчення того, що від неконтрольованої діяльності людини та винищення екосистем страждають не лише тварини, а й саме людство.

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