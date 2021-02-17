ВООЗ каже, що «все готово» для постачання вакцин у програмі COVAX, куди входить Україна

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що готова цього місяця разом з партнерами почати постачання вакцин від коронавірусу у межах міжнародної програми COVAX.

«Ми вже маємо все, що потрібно для швидкого розповсюдження вакцин, але нам ще потрібно збільшити виробництво», - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус після оголошення, що організація у понеділок офіційно затвердила вакцину компанії AstraZeneca, яку виробляють в Індії та в Південній Кореї.

Раніше ВООЗ також схвалила використання вакцини Pfizer, але великі надії покладають саме на препарат AstraZeneca, масове виробництво якого дешевше, а постачання простіше, оскільки та вакцина не вимагає надзвичайно низьких температур при транспортуванні і зберіганні.

Україна і ще понад 180 держав є учасниками COVAX (Фонду глобального доступу до вакцин проти Covid-19), що має на меті допомогти з отриманням вакцин країнам, зокрема з низьким рівнем доходів, де уряди не змогли самостійно забезпечити імунізацію населення, або потребують додаткової допомоги.

США, ЄС та деякі інші країни ще на початку пандемії уклали прямі договори про постачання вакцин від розробників і почали масові щеплення у грудні минулого року.

Оприлюднені COVAX плани передбачають, що на першому етапі для України зарезервовано 2 215 200 доз вакцини AstraZeneca-SK Bioscience, а також 117 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Президент Володимир Зеленський заявляв раніше, що Україна в межах COVAX «гарантовано» отримає 8 мільйонів доз вакцин, але сподівається збільшити ту цифру до 16 мільйонів.

Український уряд на початку лютого окремо оголосив про придбання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax в індійського виробника Serum Institute.

Київ також вів переговори про закупівлю вакцини у китайських розробників, але виключив можливість застосування вакцини російського виробництва.

COVAX планує до кінця червня розповсюдити 336 мільйонів, а до кінця року - 2 мільярди доз вакцин.

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