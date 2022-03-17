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Держдеп повідомив про поширення США 500 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 у світі
На поточний момент США розподілили у понад 110 країнах світу більше 500 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Про це повідомляє Державний секретар США Ентоні Блінкен. Відзначається, що вакцини надано безплатно "з єдиною метою врятувати життя".
Як відзначається, від початку пандемії США надали країнам світу медичної, гуманітарної, економічної та ін. допомоги на загальну суму понад 20 мільярдів доларів.
Заява відзначає, що зусилля Сполучених Штатів Америки мають критичну важливість, бо пандемія не завершена.
"Багато життів досі під загрозою у світі, бо країни борються зі штамом "Омікрон" і існує можливість нових варіантів. США будуть продовжувати працювати з партнерами та громадами на усіх рівнях, щоб зберегти життя та підготуватись до майбутніх пандемій", - відзначає заява.
Як повідомляє видання The Washington Post, раніше смертність від COVID-19 у світі подолала позначку у 6 мільйонів.
"Експерти кажуть, що загальна цифра у 6 мільйонів. Про перші смерті від вірусу було повідомлено на початку 2020 - це імовірно недооцінка а публіка повинна зберігати пильність", - відзначало видання.
У статті використано матеріали The Washington Post.
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Якщо винищувачі США чи НАТО будуть у прямому конфлікті із Росією, Україна опиниться посередині - очільниця посольства США в Україні
У середу, 16 березня, президент США Джо Бадейн підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму в 800 мільйонів доларів на додаток до допомоги на суму в 200 мільйонів, виділених раніше цього тижня.
Як саме Америка допомагає українській армії та українським біженцям, які перспективи надання Києву винищувачів та як відбуватиметься відбудова України після закінчення війни? Про це, перебуваючи у Польщі на контрольно-пропускному пункті з Україною поблизу селища Медика, Мирослава Ґонґадзе розпитала Крістіну Квін, тимчасово повірену у справах США в Україні.
МҐ: Що США та інші представники Західного світу можуть зробити для українських біженців?
Крістіна Квін: Потік допомоги від багатьох приватних організацій, а також деяких організацій у структурах ООН та інших міжнародних організацій – вражаючий.
МҐ: Чи ви вважаєте, що Сполучені Штати роблять достатньо зараз?
КК: Ми робимо все, що можемо, на кількох фронтах. Перш за все, ми намагаємося тиснути на російський уряд за допомогою санкцій. Як ми говорили до початку цього конфлікту, якщо президент Путін розпочне цю війну за власним вибором, він зіткнеться з руйнівними санкціями, так і сталось. Рубль коштує центи, вони не можуть відкрити фондовий ринок, бо якщо вони це зроблять, він обвалиться. Їхня торгівля суворо обмежена, а наближені до Путіна і сам Путін зараз стикаються із санкціями, тож вони, по суті, є світовими вигнанцями. Вони не можуть покинути свою країну і не можуть витрачати свої неправомірно отримані гроші. З іншого боку, ми також надсилаємо Україні речі, безпекову допомогу. Тож надходить і гуманітарна допомога. Ми також маємо постійні поставки матеріалів, оборонної зброї, бронежилетів, шоломів, усього того, що потрібно Україні та її неймовірно хоробрим бійцям, які борються проти Росії.
МҐ: Українці благають закрити небо і допомогти їм захиститися від бомбардувань. Я розмовляла із двопартійною групою сенаторів у Варшаві, і всі вони сказали, що підтримують надання Україні винищувачів і закриття неба, хоча б для якоїсь частини України, щоб принаймні дати шанс гуманітарній допомозі безпечно прибути в Україну. Який прогрес у цьому питанні?
КК: Насамперед, переговори про безпольотну зону або про обмежену безпольотну зону – це обговорення відбуватиметься у Вашингтоні. Я також зустрічалася із сенаторами і знаю, що вони думають про різні варіанти. Припускаю, що вони повернуться до Вашингтона і проведуть ці дискусії. Але можу вам сказати, що загалом я знаю, що уряд США непокоїться про те, що ми не хочемо загострювати ситуацію. А якщо винищувачі США чи НАТО будуть у прямому конфлікті із російськими літаками, це, за своєю природою, значно загострить ситуацію, таким чином, що це не буде добре для України. Бо Україна опиниться посередині, - ситуація для українців на землі може бути не кращою чи гіршою, просто битва вийде за межі України. Тому я знаю, що ми робимо все можливе, щоб надати Україні необхідну допомогу, щоб вона могла допомогти захистити своє небо.
МҐ: Якби в Україні не було цих бомбардувань із неба, ці люди, напевно, залишилися б вдома. Вони б сюди не втікали. Це б полегшило ситуацію. І ще про міжнародну підтримку. Є багато грошей, які Сполучені Штати надають і планують надати більше, як усі ці гроші розподіляються? Чи ви вважаєте, що це ефективно? І чи ви бачите, що вони вже у роботі, чи вони застрягли десь у бюрократії?
КК: Однозначно, все працює і надходить. Так, було з першого дня російської загарбницької війни, і так буде тривати надалі. Організації у структурі ООН зараз вже розміщені і також починають працювати. Але й до того, Сполучені Штати вже з першого дня відправляли допомогу, - як гуманітарну, так і безпекову.
МҐ: Усі дуже вражені українським народом, його сміливістю і тим, що вони борються за свою країну, перемагають росіян. Водночас, Україна зазнає руйнувань. Чи є з боку західної спільноти та Сполучених Штатів стратегічне мислення, як ми відбудовуватимемо Україну після світової війни?
КК: Так, думаю, багато в цьому питанні вже почалося, включно не лише зі США, а й із партнерами з країн «Групи семи», а також із союзниками і партнерами по НАТО і ЄС. Сполучені Штати, я думаю, ви знаєте, нещодавно схвалили додатковий законопроект для України, його кілька разів збільшували і в підсумку, він склав близько 14-ти мільярдів доларів. Це величезні гроші, і вони обов’язково почнуть надходити у плані військової допомоги. Але також, звісно, якщо щось залишиться з цієї суми, це негайно надійде на допомогу Україні для її відновлення. Я знаю, що західні партнери та союзники вже обговорюють шляхи, якими ми можемо працювати разом, щоб переконатися, що Україна готова до відновлення після цієї жахливої війни.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, під час розмови із радником США з нацбезпеки Джейком Салліваном секретар Ради безпеки РФ Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".
The New York Times озвучила оцінки розвідки США щодо втрат Росії у війні
За консервативними оцінками американської розвідки втрати Росії у війні проти України перевищують 7000 військових. Про це повідомляє видання The New York Times. Як відзначає видання, ця цифра перебільшує разом узяті втрати США в Іраку та Афганістані за 20 років.
"У Пентагоні заявляють, що за рівня втрат у 10%, включно з вбитими та пораненими, в окремому військовому підрозділі роблять його нездатним виконувати бойові задачі. Зважаючи на те, що нині до війни в Україні залучені понад 150 000 російських військових, втрати Росії, включно з пораненими кількість яких оцінюється від 14 000 до 21 000, наближаються до цього рівня", - пише видання.
Цифри наведені виданням відрізняються від повідомлень уряду України. Сьогодні Міноборони України повідомляє, що втрати Росії з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали близько 14 000 осіб особового складу.
Як вказує "Радіо Свобода", незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
"І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів", - пише видання.
The New York Times також повідомляє, що керівництво США отримує повідомлення про падіння бойового духу серед російських військових.
При цьому видання вказує, що на думку деяких військових експертів та законодавців у США, високі втрати російських військових навряд змінять стратегію Путіна.
"Я не думаю, що це вплине на розрахунки Путіна", - наводить видання слова конгресмена-демократа Джейсона Кроу, який є членом комітетів Палати представників з питань збройних сил та розвідки, - "Він не бажає програвати. Він загнаний у кут і буде продовжувати кидати війська на проблему".
У Польщі відкрили склад ООН для консолідованої підтримки України. Відео
“Безпольотна зона” - коментарі урядовців, дипломатів та воєнних експертів США для Голосу Америки
“Безпольотна зона не є вирішенням усіх проблем. Найбільше шкоди завдає саме російська артилерія, - ракети, які випущені з землі або з кораблів. Нашим головним пріоритетом має бути надання усіх можливостей українським силам, щоб вони могли знищувати російські артилерійські ракети та пускові установки крилатих ракет на землі та на морі”.Бен Ходжес, генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройних сил США в Європі
Від початку повномасштабної російської війни, Київ вимагає від НАТО закрити небо над Україною. Однак, в Альянсі таку можливість відкидають. За словами Генсека організації Єнса Столтенберга, - це може призвести до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн. Схожої позиції дотримуються і у Білому Домі. Однак, окремі американські Конгресмени, сенатори, дипломати та експерти продовжують наполягати, що закрити українське небо від російських обстрілів - можливо.
Загалом, безпольотні зони — це відносно сучасне явище, яке виникло на початку 90-х. Відтак, сили НАТО або коаліція певних країн вже фактично закривали небо над - Боснією та Герцеговиною, Лівією та Сирією.
За словами експертів, щоб закрити небо над Україною потрібно використовувати території сусідніх держав. Там мають розмістити засоби протиповітряної оборони - ракети, радіолокаційні станції, аеродроми для винищувачів і так далі. Це потребує часу, ресурсів та узгодженої позиції серед сусідів, країн-членів НАТО.
“Навряд чи літаки вилітали би із бази в Україні. Якщо вони будуть в зоні бойових дій, вони можуть бути уражені. Було б розумніше, якби вони вилітали з баз розташованих всередині НАТО. Але це знову ж таки, підвищує ризик для цих країн, - наприклад, Польщі чи Німеччини. Саме тому, усі країни мають погодитись з цим планом”, - пояснює в інтерв’ю для Голосу Америки Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес,військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики і колишній командувач збройних сил США в Європі в 2014-2017 рр.
Найбільший ризик, який озвучують в НАТО, - це пряме зіткнення з Росією.
"Єдиний спосіб, створення безпольотної зони - відправити бойові літаки НАТО у повітряний простір України та збивати російські літаки. Цей крок у підсумку може призвести до повномасштабної війни у Європі із залученням великої кількості країн та набагато більших людських жертв", - заявляє Єнс Столтенберг, генсек НАТО.
“Традиційна безпольотна зона – це коли визначається певна територія і повідомляється, що жодні літаки не можуть увійти в цей повітряний простір. Але одного оголошення недостатньо, ви повинні забезпечити виконання цих вимог. Це означає, що вам доведеться підняти в небо літаки НАТО, які шукатимуть можливі порушення, - пояснює генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. - Якщо ви піднімаєте літаки в небо, ви повинні бути готові знищити протиповітряну оборону противника на землі, щоб захистити свої літаки. Тобто, потенційно вам довелося би стріляти по російським ППО розташованим на землі в Україні або навіть в Росії. І по-третє, ми повинні бути готові рятувати пілота. Якщо пілота збили і він або вона катапультувались, приземлились з парашутом на землю в Україні чи в Росії, ми авжеж, відправимось за ними”.
“Запровадити безпольотну зону можна і без прямих ударів. Кожен винищувач має тисячі напівпровідників, ці напівпровідники випромінюють маяки, - їх можна заглушити кібер-способом, за допомогою електромагнітного імпульсу, через радар сонара і так далі, - є багато можливостей.”Браян Фіцпатрік, член палати представників Конгресу США від республіканської партії.
Підвищують ризики для Альянсу і заяви Путіна про приведення ядерної зброї у режим бойової готовності та визнання будь-якої держави, яка допоможе Україні учасницею конфлікту. Однак, якими би не були потенційні ризики для країн НАТО, для України закриття неба - це питання життя та смерті вже зараз, наголошують дипломати. Зазнавши великих втрат на землі, та зустрівшись із потужним супротивом українців, Росія змінює свою тактику і вдаватиметься до масивних авіаударів.
“Росіяни змінюють свою тактику на свідоме бомбардування цивільних об’єктів і бомбардування населення. Тож ситуація, швидше за все, погішуватиметься, аніж навпаки”, - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки колишній постпред США в НАТО і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні (2017—2019 рр.) Курт Волкер.
Наразі оглядачі виділяють три варіанти захисту українського неба: 1) надання протиповітряних установок та винищувачів Україні, 2) часткове перекриття неба в гуманітарних цілях третіми країнами, 3) відключення радарів російським літакам.
"Усі говорять про закриття неба – українці можуть закрити небо власними силами, якщо ми надішлемо їм достатньо ракет Стінгерів. Вони можуть створити власне перекриття неба над Україною", - Джеймс Ріш, республіканський сенатор від штату Айдахо.
“Ми не будемо обстрілювати російські літаки чи гелікоптери, доки вони залишаються за межами визначеної зони. Якщо вони перетнуть її, ми будемо намагатись їх випровадити. Але якщо вони відмовляться від супроводу, ми відкриємо вогонь. Наша мета суто гуманітарна, - створити безпечне небо над людьми”.Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні
Але як стверджують аналітики, "Стінгерів" та "Джавелінів" не вистачить. Останні здатні збивати цілі лише на невеликих висотах. Українська сторона вже заявляла, що їм потрібні американські зенітно-ракетні комплекси "Patriot" та літаки-винищувачі. Однак, щоб опанувати сучасні Західні установки та літаки потрібні місяці.
“Україна могла би оголосити пошук фахівців, ветеранів, які знайомі з цією високотехнологічною зброєю. Тих, хто був би готовий приєднатися до Міжнародного легіону, стати в ряди української армії, а потім керувати цими зенітними засобами. Водночас, як кажуть військові експерти, використання сучасних винищувачів є великим матеріально-технічним завданням, і тому це, менш практичне рішення зараз”, - Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру Східноєвропейських досліджень Шведського інституту міжнародних відносин.
Тим часом 27-м американських дипломатів підписали відкритого листа-звернення до президента Байдена, з вимогою часткового перекриття неба над Україною. Серед підписантів документу, колишні посли США в НАТО та в Україні.
“Перш за все, це географічні обмеження: перекриття неба над Києвом та Західними частинами України, але не над усією країною. По-друге, ми не маємо наміру атакувати російські наземні війська. Ми відкриватимемо вогонь, лише у відповідь. По-третє, ми не будемо обстрілювати російські літаки чи гелікоптери, доки вони залишаються за межами визначеної зони. Якщо вони перетнуть її, ми будемо намагатись їх випровадити. Але якщо вони відмовляться від супроводу, ми відкриємо вогонь. Наша мета суто гуманітарна, - створити безпечне небо над людьми” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки колишній спецпредставник США по Україні, Курт Волкер.
У Конгресі лунають заяви також і про третій спосіб блокування російських обстрілів в українському небі. Не вступаючи у пряму воєнну конфронтацію, НАТО може блокувати радари на російських літаках.
“Багато людей плутають закриття неба із оголошенням Третьої світової – це не так. Запровадити безпольотну зону можна і без прямих ударів. Кожен винищувач має тисячі напівпровідників, ці напівпровідники випромінюють маяки, як ми їх називаємо, - їх можна заглушити кібер-способом, за допомогою електромагнітного імпульсу, через радар сонара і так далі, - є багато можливостей. Однак наразі, країни які володіють цими технологіями, не хочуть застосовувати їх, бо таким чином вони покажуть ворогу свої можливості,” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки член палати представників Конгресу США від Республіканської партії та член Комітету із розвідки, Браян Фіцпатрік.
Натомість, Ходжес вважає, що безпольотна зона не є найважливішою потребою для України, тому що більшість обстрілів ведуться із наземних пускових установок РФ.
“Насправді, безпольотна зона не є вирішенням усіх проблем. Найбільше шкоди завдає саме російська артилерія, - ракети, які випущені з землі або з кораблів. Нашим головним пріоритетом має бути надання усіх можливостей українським силам, щоб вони могли знищувати російські артилерійські ракети та пускові установки крилатих ракет на землі та на морі. Це означає, що ми маємо надати українцям дані розвідки, розташування, радари та звичайно, протиповітряні системи більшої дальності, які можуть досягати необхідних цілей”, - розповідає Ходжес.
Більшість коментаторів сходяться на тому, що нинішні події є надзвичайними, і позиція країн НАТО по закриттю українського неба може змінитись. Зокрема, у США 74% американців підтримують закриття повітряного простору над Україною. Про це свідчать нещодавні опитування Reuters та Ipsos.
“Часом важко змусити сімдесят п’ять відсотків людей погодитись, що небо блакитне, не кажучи вже про підтримку якогось питання, - але у цьому випадку, люди об’єднані. Це сигнал для тих, хто працює у Конгресі, в адміністрації президента. Так само люди підтримали заборону російської енергетики, і подивіться на сьогоднішній результат, - це таки сталося! Тож, чим більше ми тиснемо, тим більше прогресу буде досягнуто,” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен - республіканець, Браян Фіцпатрік.
Схожу позицію висловив Голосу Америки і конгресмен-демократ, Майкл Квіглі: “Коли ми вирішуємо, чи потрібно запроваджувати безпольотну зону, - це однозначно, ризик ескалації. Водночас, як тільки ми кажемо Путіну, що виключаємо якийсь варіант, - ми таким чином інформуємо його. Він повинен знати, що жоден варіант не є виключеним”.
Тим часом, Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже повідомив про позачергове засідання глав держав і урядів Альянсу 24-го березня 2022 року, в штаб-квартирі в Брюсселі, Бельгія. За словами Столтенберга альянс розглядатиме наслідки російського вторгнення в Україну та підтримку Києва.
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