Держдеп відзначив роль релігійних організацій у протидії пандемії

Уряд США відзначає, що для подолання пандемії COVID-19 необхідна участь глобальних релігійних суб'єктів та інститутів. Текст відповідної заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як відзначає заява Держдепу США, релігійні організації та лідери допомагають доланню сумнівів щодо вакцин, а релігійні об'єкти відіграли ключову роль у зусиллях щодо вакцинації, та ін.

Державний департамент також вказує, що релігійні організації протидіють мові ненависті та підбурюванням до насильства під час пандемії.

"Чимало релігійних суб'єктів регулярно використовують свої платформи, мережі, та інші засоби, щоб протидіяти тим, хто використовує пандемію для просування расизму, релігійної нетерпимості, та ксенофобії", - відзначає уряд США.

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