Більш вразливими до коронавірусу чоловіків робить статевий гормон - науковці

Більшість померлих від COVID-19 чоловіки. В середньому, на десять смертей від коронавірусу припадає четверо жінок і шестеро чоловіків. Однак, якщо дивитися на вікову категорію хворих, перекіс ще більш помітний: серед померлих значна кількість молодих чоловіків, найчастіше - без супутніх захворювань.

Те, як коронавірус впливає на організм, залежить від рівня чоловічих статевих гормонів

Як вважають експерти, справа - в генетиці. «Є два види білків, які потрібні коронавірусу, щоб проникнути до людської клітини, - розповів у розмові з Російською службою «Голосу Америки» Бенджамін Ньюман (Benjamin Neuman), професор Техаського університету A & M в Тексаркані. (Texas A & M University-Texarkana). - І схоже, що у людей у літньому віці, так само як і у чоловіків у цілому, ця комбінація білків зустрічається частіше. При цьому вивести вірус з їх організму набагато складніше».

Те, як коронавірус впливає на організм, залежить від рівня чоловічих статевих гормонів. Тобто чоловік, який займається спортом у розквіті сил може стати ідеальним кандидатом для розвитку серйозного випадку COVID-19.

Раніше атипова пневмонія, також, як і важкий гострий респіраторний синдром, також торкнулися чоловіків сильніше, ніж жінок

«Вірус приваблює чоловічий статевий гормон - андроген. Цей гормон є і у жіночому організмі, він розвивається після 10 років. І рівно з цього віку, найчастіше, фіксують смерті дітей. Простіше кажучи, чим більше андрогену у людини, тим більш уразливі клітини її організму до коронавірусу», - розповів кореспонденту Російської служби «Голосу Америки» генетик з медичної школи Альперта при Браунівському університеті Карлос Вамбьер (Carlos Wambier, The Alpert Medical School of Brown University ).

Раніше атипова пневмонія, також, як і важкий гострий респіраторний синдром, також торкнулися чоловіків сильніше, ніж жінок. Проведені пізніше дослідження спростували припущення про те, що підвищена смертність чоловіків від коронавірусу може бути викликана тим, що вони менше стежать за собою, рідше миють руки, і в цілому ведуть менш здоровий спосіб життя.

За даними статті, опублікованої у журналі Science Alert, жінок захищає гормон естраген

«У 2017 році за допомогою експерименту на мишах вдалося довести, що саме стать є визначальним фактором, а не більше часте миття рук або наявність серцево-судинних захворювань. Вірус розвивався при наявності певної комбінації гормонів. Миші чоловічої статі при введенні навіть невеликих доз вірусу вмирали набагато частіше, ніж миші жіночої статі», - підкреслює Вамбьер.

За даними статті, опублікованої у журналі Science Alert, жінок захищає гормон естраген: причому не лише від коронавірусу, але і від низки інших захворювань, включно з серцево-судинними.

Автор статті, професор Університету Ла-Троб (Австралія) Дженні Грейвс (Jenny Graves, La Trobe University) впевнена, що так відбувається не випадково.

«Особливості організму чоловіків і жінок є наслідком їх багатовікових поведінкових особливостей, - міркує Грейвс в бесіді з кореспондентом Російської служби« Голосу Америки». - Це стосується не тільки людей, а також приматів, мишей, ссавців. Самці беруть на себе ризик, вони - першовідкривачі. За рахунок цього вони успішні в виборі самок, і відтворенні потомства. У самках ж природою закладена роль вирощування потомства».

Чоловіки набагато більше, ніж жінки, схильні до низки інфекційних захворювань, таких, як атипова пневмонія, важкий гострий респіраторний синдром

На думку вчених, ці природні особливості організму привели до того, що реакція імунної системи на захворювання відрізняється у чоловіків і жінок. Природа зробила чоловічий організм більш вразливим до хвороб в розрахунку на те, що жінкам необхідно виношувати потомство, вважає Дженні Грейвс.

«Чоловіки набагато більше, ніж жінки, схильні до низки інфекційних захворювань, таких, як атипова пневмонія, важкий гострий респіраторний синдром. Теж стосувалося і епідемії іспанки - чоловіки постраждали від неї сильніше, - розповідає Грейвс. - І що дуже важливо, чоловіки і жінки по-різному реагують на способи лікування. Біологічно жінки дуже сильно відрізняються від чоловіків. І на це необхідно зважувати».

Однозначної відповіді на питання - чи треба застосовувати різну терапію для чоловіків і жінок при виявленні COVID-19 - поки немає. Однак вчені сподіваються знайти відповіді в процесі дослідження природи коронавірусу.

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