COVID-19 у США: лише два штати з 50 демонструють позитивну динаміку

Середня добова кількість нових випадків COVID-19 у Сполучених Штатах сягає 55 тисяч. Експерти кажуть, що наступні місяці можуть стати одними з найскладніших від початку пандемії, пише CNN. Загалом, за даними Університету Джонса Гопкінса, від коронавірусу у США померли понад 219 тисяч людей і захворіли понад 8,1 мільйонів.

Лише два штати - Міссурі та Вермонт - демонструють позитивну динаміку за останній тиждень - на 10% нижчий показник захворюваності. У той час як всі інші штати фіксують 10-50-відсоткове зростання кількості нових випадків. Найстрімкіше ці показники зросли у Коннектикуті та Флориді.

Відповідно зростає й рівень госпіталізації, а це призведе до зростання смертності від коронавірусу, каже доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту здоров'я США.

Щоб знизити темпи зараження, місцева влада у штатах ввела низку нових обмежень: у Небрасці розпорядились залишати у госпіталях принаймні 10% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для коронавірусних пацієнтів, у Кентуккі влада серйозніше стежитиме за носінням масок, а в Нью-Мексико обмежили масові зібрання людей і наказали закладам, які продають алкоголь, закриватись о 10-й вечора.

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