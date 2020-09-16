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Ковід-19, грип або застуда? Як розпізнати хворобу за першим симптомом - дослідження

  • Голос Америки

Біль у горлі, кашель, температура можуть бути симптомами Ковід-19. Але ці ж симптоми спостерігаються при грипі, звичайній застуді та сезонній алергії. Розпізнати на що захворів пацієнт можна за тим, у які послідовності у нього проявилися симптоми. Вже за першим симптомом можна визначити чи у людини Ковід-19, грип, чи застуда та своєчасно обрати потрібний курс лікування. Такі висновки дослідники Університету Південної Кароліни опублікували в медичному журналі «Рубежі громадського здоров’я».

У роботі «Моделювання початку симптомів Ковід-19» група науковців проаналізувала історії респіраторних захворювань тисяч людей, звертаючи увагу на те, які симптоми з’являлися у процесі розвитку хвороби. На основі отриманих даних, вони склали найбільш вірогідні послідовності появи симптомів Ковід-19 та порівняли їх з послідовністю симптомів грипу, застуди та алергії.

Дані досліджень стверджують, що симптоми Ковід-19 та грипу найчастіше проявляються у такій послідовності:

Дані дослідження "Моделювання початку симптомів Ковід-19"
Дані дослідження "Моделювання початку симптомів Ковід-19"

Таблиця1: Найбільш ймовірний порядок появи симптомів при Ковід-19 та грипі

Найбільш ймовірну послідовність появи симптомів Ковід 19 та грипу дослідники проілюстрували у вигляді діаграм з відповідними даними статистики. Ці дані також показують, що інша послідовність появи симптомів є малоймвірною. ​

Додавши до свого дослідження дані про застуду та алергію, які раніше публікували Центри із контролю та запобігання захворюванням (CDC), вчені побудували наступну залежність між основними респіраторними хворобами і їхніми першими симптомами.

Отже,

  • якщо спочатку піднімається температура – це Ковід-19;
  • якщо першим з’явився кашель – це грип;
  • спершу заболіло горло – застуда;
  • сльозяться очі та нежить – це алергія.
Дані дослідження "Моделювання початку симптомів Ковід-19"
Дані дослідження "Моделювання початку симптомів Ковід-19"

Таблиця2. Залежність першого симптому та хвороби

Дослідники зауважують, не у всіх недуга протікає однаково. Втім, у переважній кількості випадків, симптоми хвороб проявляються саме у такому порядку.

Послідовність появи симптомів має значення. Знаючи, що кожна хвороба прогресує по-різному, лікарі можуть швидше визначити чи пацієнт захворів на Ковід-19, чи інше захворювання. Це може допомогти їм ухвалювати кращі рішення щодо курсу лікування цього пацієнта
Джозеф Ларсен, керівник дослідження

«Послідовність появи симптомів має значення. Знаючи, що кожна хвороба прогресує по-різному, лікарі можуть швидше визначити чи пацієнт захворів на Ковід-19, чи інше захворювання. Це може допомогти їм ухвалювати кращі рішення щодо курсу лікування цього пацієнта», - підсумував керівник дослідження Джозеф Ларсен з Університету Південної Кароліни.

Для цього дослідження, науковці проаналізували дані ВООЗ щодо понад 55 тисяч пацієнтів, які отримали підтверджений діагноз Ковід-19 в Китаї у період між 16 та 24 лютого. Вони також вивчали дані майже 1100 пацієнтів, зібрані у період між 11 грудня та 29 січня експертною групою китайських лікарів.

Щоб порівняти симптоми Ковід-19 та сезонного грипу, дослідники вивчили дані 2470 пацієнтів у Північній Америці, Європі та Південній півкулі, які були надані урядовим агенціям у 1994-1998 роках.

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