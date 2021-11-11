США привітали запуск порталу для відстеження прогресу світових зусиль у боротьбі проти COVID-19

Сполучені Штати привітали запуск нового порталу для відстежування поступу у боротьбі проти світової пандемії коронавірусу - COVID19GlobalTracker.org. Відповідну заяву державного секретаря Ентоні Блінкена публікує сайт зовнішньополітичного відомства США.

Портал, розроблений низкою країн разом з ВООЗ, МВФ і Світовим банком, дозволить моніторити, наскільки держави забезпечені вакцинами відповідно до кількості населення. Один з розділів присвячений успіхам у відстеженні нових штамів коронавірусу, інший - темпам тестування населення. Поточну ситуацію можна буде порівняти із цілями, встановленими міжнародною спільнотою задля подолання пандемії.

Як наголошує Держдеп, США залишаються лідером із глобальної відповіді пандемії, надавши через програму COVAX або за двосторонніми угодами, понад 234 мільйонів доз вакцин понад 100 країнам світу, виконуючи своє зобов'язання пожертвувати 1,1 мільярд доз препарату - "без жодних політичних зобов'язань" з боку країн, що їх отримують. Зокрема, американська сторона працює над тим, аби забезпечити препаратами людей, що живуть у зонах військових конфліктів.

"Закінчення цієї світової пандемії потребує глобальних рішень, співпраці та інновацій. Нам потрібна політична воля, ресурси й кооперація, щоб досягти успіху", - підкреслено у заяві Блінкена.

За останніми офіційними даними, 194,4 мільйони американців - 67,7% населення - повністю вакциновані, 26 мільйонів з них - отримали третю дозу-підсилювач. Кількість смертей продовжує знижуватись - за останні 30 днів від коронавірусу в країні померло 755 тисяч людей. Натомість, як пише USA Today, у більшості штатів вперше за 2 місяці відзначається повільне зростання темпів зараження.

Тим часом в Україні протягом доби 10 листопада зафіксували 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19: одужали 18 896 пацієнтів, померли 652 людини. Про це із посиланням на мінохорони здоров'я України, повідомляє "Радіо Свобода". За весь час пандемії захворіли 3 мільйони українців, померли майже 75 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено менш як 12 мільйонів. У МОЗ наголошують: 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

У матеріалі використані джерела: сайт Держдепу США, "Радіо Свобода", USA Today, CDC

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